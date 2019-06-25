Назначение Лэмпарда в «Челси» – правильный шаг. Даже если у него не получится

В недавнем интервью «СЭ» Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос, смог ли бы он возглавить «Челси», сказал, что на данный момент это совершенно нереально. В клуб такого калибра должен прийти только специалист с определённым бэкграундом и соответствующим послужным списком. Исключением может стать разве что Фрэнк Лэмпард, о скором и неминуемом назначении которого пишут все футбольные издания Англии.

«Нельзя после «Халла» и «Витесса» встать у руля «Челси». Для этого нужно отработать в клубе другого уровня и добиться других результатов, если ты только не Фрэнк Лэмпард, который столько значит для «Челси», — подчеркнул Слуцкий.

Правоту Леонида Викторовича подтвердила вторничная новость: «Дерби Каунти» официально разрешил коллегам из «Челси» начать переговоры со своим наставником.

Можно долго рассуждать о том, что, подписав контракт с Лэмпардом, Абрамович поступает опрометчиво и рискует допустить очередной промах с выбором наставника. Однако большой ли у него на самом деле выбор? Вопрос скорее риторический. Поэтому, вполне возможно, в сложившейся ситуации именно Фрэнк является оптимальным вариантом для «Челси». И как это ни парадоксально, независимо от того, получится у него или нет. Для этого существует несколько причин.

Френк Лэмпард — Легенда «Челси» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Отсутствие серьёзной альтернативы

Во-первых, как уже было сказано, у Романа Абрамовича действительно не так много явных кандидатов на роль менеджера. Далеко не каждый статусный специалист (особенно из категории топ) согласится прийти в клуб, находящийся под санкциями УЕФА и запретом на трансферы. А учитывая текущий состав команды, репутацию владельца и необходимость дать результат в условиях бешеной конкуренции АПЛ, мало кто захочет рисковать своим реноме. С увольнениями же господин Абрамович, как известно, не медлит.

Наличие успешных прецедентов

Практика назначения на роль главного тренера легенды клуба отнюдь не нова. Конечно, зачастую подобный ход не приводит к большим успехам или вообще оказывается провальным. Тем не менее в современном футболе есть и положительные примеры. Самый свежий и яркий – Зинедин Зидан в «Реале». Тут можно возразить, что состав «сливочных» качественно на порядок выше нынешнего «Челси», а сам чемпионат Испании не настолько сложный, как АПЛ, но факт остаётся фактом – с Зиданом «Реал» выиграл три (!) Лиги чемпионов. И пусть мы сейчас не представляем, как бы француз справлялся со своей работой в другом клубе и при иных обстоятельствах, его достижения в Мадриде уже выдающиеся, нравится кому-то это или нет. Поэтому потенциальное назначение Лэмпарда на роль главного тренера в какой-то степени можно было бы считать трендовым.

Лэмпард – символ клуба. У него есть авторитет

Понятно, что за любовь болельщиков и бесконечную харизму Фрэнка присуждать очки «аристократам» не будут, да и вообще хороший человек – не профессия. Но, как бы там ни было, авторитет – одна из главных составляющих тренерского успеха, а он у Лэмпарда, похоже, есть. Кроме того, назначая собственную легенду на роль менеджера, «Челси» делает правильный имиджевый ход. Фрэнку симпатизируют все, а значит, и поддержка народных масс ему гарантирована. В такой обстановке строить команду и добиваться с ней результата легче.

Здесь, кстати, для контраста можно привести пример Бенитеса, который, согласно информации в прессе, тоже рассматривался руководством на роль коуча. Рафу очень не любят в синей части Лондона. Он уже тренировал «пенсионеров» в 2012 году после отставки Ди Маттео, и тогда ему пришлось ощутить на себе все прелести неприятия болельщиков. Популярности «Челси» его тучная фигура точно не добавляла.

«Челси» опустел. Команду пора строить заново И лучше без Фрэнка Лэмпарда. Пока что.

Поэтому сейчас, если уж клуб не может позволить себе специалиста топ-уровня, то, возможно, стоит рискнуть и дать шанс человеку, чьё имя уже вписано в его историю. Работая в «Дерби Каунти», Лэмпард продемонстрировал свою перспективность. Он, конечно, не сформирован ещё как тренер окончательно и ему предстоит очень многому учиться, но, по крайней мере, он на 100 процентов свой, и если у него получится, миллионы болельщиков будут всю жизнь благодарны Абрамовичу за это решение. Если же нет, то вряд ли его кто-то осудит. В этом смысле ситуация для имиджа руководства беспроигрышная.

«Челси» — большой шанс для Лэмпарда

Алан Ширер недавно сказал: «Любая работа, ради которой Лэмпард покинет Дерби, будет риском, но он может получить немного свободы действий и больше времени в «Челси» из-за их запрета на трансферы? Да. Он знает «Челси» лучше, чем кто-либо другой? Да. Болельщики хотят, чтобы он был там? Безусловно, да».

Полагаю, Ширер абсолютно прав. Тренерская работа – это в любом случае вызов. И чем сложнее вызов, тем дальше приходится выходить из зоны комфорта. К этому нужно быть готовым. Вопрос в том, что, если «Челси» всё-таки сделает Лэмпарду предложение, а он откажется, то второго такого шанса может уже и не быть. Огромное количество талантливых тренеров всю жизнь работают с середняками – им просто не выпадает счастливой возможности попробовать себя в большом клубе. Хотя многие из них, возможно, там преуспели бы. Просто не всем сразу или вообще когда-либо предоставляется шанс поработать с «Реалом» или «Барсой». Хотя ни Зидана, ни Гвардиолу в работе со скромными командами мы тоже не видели, и как они себя там проявили бы – интересный вопрос.



По сути, возглавив «Челси», Лэмпард ничем не рискует. Ему абсолютно нечего терять хотя бы потому, что как тренер он ещё не имеет статуса. Очевидно, сам Фрэнк понимает это, и, если ему поступит конкретное предложение, он его примет.

Гарантии руководства

На данный момент ситуация в лондонском клубе выглядит несколько нестабильной. Нужно как можно быстрее принимать решение по кандидатуре главного тренера – скоро начнётся предсезонный сбор, и игроки уже выражают недовольство возникшей неопределённостью. К Фрэнку Лэмпарду как к наставнику «Челси» можно относиться скептически и с недоверием. Есть сомнения, что произойдёт чудо, и молодой, неопытный тренер вынесет АПЛ ногами вперед. Но, если верить сообщениям прессы, якобы Роман Абрамович обещал дать ему время, то у Фрэнка будет возможность попробовать себя на высшем уровне, набраться опыта и постараться выполнить хотя бы задачи-минимум. А к тому моменту, когда отменят трансферный бан, он уже будет готовым и к более высоким целям. С этой точки зрения его назначение в «Челси» тоже кажется вполне логичным и обоснованным. В конце концов, самое страшное, что может случиться с клубом Романа Абрамовича, уже случалось при гораздо более статусных специалистах.