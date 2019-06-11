«Челси» опустел. Команду пора строить заново

В «Челси» уже начали прощаться с тренером. Один из акционеров поспешил и сделал это до официального объявления о расторжении контракта. Но не спешите критиковать руководство за то, что Маурицио Сарри отпускают в «Ювентус». Судя по информации в итальянской и английской прессе, это он захотел домой. Да и сам Сарри дал это понять. Назвал жизнь в Лондоне трудной и непривычной и отшутился на вопрос о том, не предаст ли он «Наполи», если подпишет контракт с «Ювентусом»: «Вы же не будете хранить верность жене, с которой вы развелись?». Прозрачный намёк.

В общем, «Челси» остаётся без главного тренера через несколько дней после того, как остался без Эдена Азара. Клуб сразу опустел – не физически, а в смысле идей.

Эден Азар с кубком после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом». Это был его последний матч за «Челси». Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для любого клуба одновременный уход главного тренера и главной звезды является потрясением. Подготовиться к этому невозможно. Даже обладая возможностями президента мадридского «Реала» (захотел – увёл тренера у сборной Испании) – не получится. Но некоторые особенности «Челси» позволяют видеть в ситуации не только риски, но и возможности.

Команда звёзд или тренерская команда?

Существуют два главных подхода к созданию футбольной команды. Они непримиримы, как лоялисты и оппозиционеры в России – каждый существует в своей замкнутой экосистеме. Либо команда строится под тренера, исходя из его концепции игры. Либо властью обладают игроки. В первом случае адаптироваться приходится футболистам, во втором случае это задача тренера.

Независимо от того, какой из подходов нравится лично вам (или мне), они оба уже доказали своё право на жизнь. Оба подхода имеют очевидные и всем известные истории успеха. Хосеп Гвардиола перебирает уже второй десяток защитников за фиксированную цену в 50 млн (каждый), чтобы найти наконец подходящего, а тем временем выигрывает АПЛ второй раз подряд. В тоже время, наблюдая три победы подряд «Реала» в Лиге чемпионов под руководством Зинедина Зидана мы так и не поняли: а что он, собственно говоря, за тренер? Никаких стилистических предпочтений обнаружить не удалось, все его решения были продиктованы одной целью: как можно лучше приспособиться под игроков (пусть и не всех). Оба подхода работают.

Как завоевать Англию и заставить себя уважать. Метод Абрамовича Российскому бизнесмену сегодня исполняется 50 лет. Последние 13 он занят тем, что меняет английский клубный футбол.

Теперь вернёмся к «Челси». К какому типу относится эта команда?

Достаточно вспомнить любую из громких историй из раздевалки «Челси» последних лет, от «крыс» до заклеивания лица Антонио Конте на фото с трофеем, чтобы дать быстрый ответ: власть здесь принадлежит игрокам. Ответ быстрый, но неправильный. Вернее, неполный.

Если взглянуть на историю успехов и неудач эпоху Романа Абрамовича, бросается в глаза одна закономерность. Каждый цикл начинается с создания тренерской команды, а заканчивается командой-династией.

Летом 2004 года, когда Абрамович устроил первую революцию, команда явно задумывалась как тренерская. Трансферы были подобраны с учётом стилистики Жозе Моуринью (прессинг, акцент на переходной фазе и использовании пространства). Паулу Феррейра и Рикарду Карвалью вообще пришли из «Порту» вместе с ним. Сезон 2004/05 выиграла, установив попутно пару рекордов (16 пропущенным голов в чемпионате, в голове не укладывается) не команда звёзд, а команда тренера-звезды. До Моуринью не был звездой ни Фрэнк Лэмпард, который в первом сезоне с португальцем выдал 30 голов и ассистов в чемпионате, ни Дидье Дрогба, ни Джон Терри, ни Петр Чех.

В Сеть попал отчёт Моуринью по «Барсе» из 2006 года. Жозе опередил время Увидеть разбор соперника от топ-тренера – большая удача.

Всё изменилось с увольнением Жозе в сентябре 2007. Теперь команда состояла из уже опытных и многое выигравших футболистов, а тренером был назначен максимально неавторитетный Аврам Грант. Действуя по принципу «не навреди», он ничего не менял, и сильнейший состав «Челси» добрался до трёх финалов и второго места в чемпионате. А через четыре года «Челси», фактически вообще без тренера (прошу прощения у поклонников таланта Роберто Ди Маттео) выиграл Лигу чемпионов и куча народа официально перешла в разряд легенд. Власть в раздевалке принадлежала игрокам, и большинство из них – Эшли Коул, Оби Микел, Саломон Калу, Майкл Эссьен, кроме тех, кого я упомянул выше – пришли ещё при Моуринью. Выиграв Лигу чемпионов, та команда наконец закончилась и ушла на покой.

Дидье Дрогба после победы в финале Лиги чемпионов над «Баварией». На следующий день он покинул «Челси». Фото: Alex Livesey/Getty Images

Забавно, что вторую команду-династию в «Челси» снова собрал Моуринью. На этот раз получилось попроще, он гораздо больше подстраивался под игроков, а его идеи уже не были настолько революционными. Но он купил Виллиана, Педро, Диего Косту, Неманью Матича и сделал ставку на Эдена Азара. Все они в итоге сделали для клуба немало, а больше всех Азар. В новом цикле (считая со второго прихода Жозе) «Челси» за шесть лет выиграл два титула АПЛ, пару кубков и Лигу Европы.

Вообще-то, получилось довольно неплохо. Но теперь остались разве что Педро и Виллиан – не совсем те игроки, которые претендуют на статус легенд или вершителей судеб тренеров. Сейчас, летом 2019 года, «Челси» меньше всего похож на команду, в которой власть отдана игрокам. Нет, только не та команда, в которой единственный нападающий – Оливье Жиру. Форвард, который достаточно профессионален, чтобы молча пережить глубокий запас в чемпионате, пока он бьёт рекорды результативности в Лиге Европы, точно не станет бунтовать.

Явный кадровый голод (игроков группы атаки не хватает даже количественно, полузащитников тоже) наводит на очевидную мысль. Сейчас – лучший момент, чтобы начать новый цикл под под нового тренера-концептуалиста.

Что делать дальше

Сейчас у «Челси» дико несбалансированный состав: стили двух центральных полузащитников (Жоржиньо и Канте) противоречат друг другу, явно не хватает креативных игроков и центрфорварда. При этом в раздевалке нет суперзвёзд и нет легенд. Продать можно кого угодно, кроме разве что Кепы (эпическая покупка, конечно) и Канте, но Канте оказался достаточно адаптивен, чтобы играть бокс-ту-бокса, или медзалу, по итальянской терминологии, у Сарри. Значит, он достаточно адаптивен для чего угодно. Другими словами, в «Челси» идеальное поле для экспериментов.

Именно сейчас напрашивается приглашение кого-то вроде Эрика тен Хага с парой игроков из «Аякса» для адаптации. Или, если вам нравится другой стиль игры, напрашивается приглашение кого-то вроде Марку Силвы с парой игроков из «Эвертона» для адаптации. Если уж не удастся договориться с Диего Симеоне с парой игроков…

В «Челси» никогда не боялись неожиданных и смелых решений. Сейчас подходящий момент для неожиданного и смелого решения. По-настоящему смелого, а не назначения Фрэнка Лэмпарда.

Лэмпарда можно позвать и попозже, когда новая команда сложится, что-то выиграет и превратится в династию, а потом взбунтуется против создавшего её тренера. Зная «Челси», это неизбежный эволюционный процесс. Тогда-то и пригодится легенда клуба, по совместительству миротворец и, по счастливому совпадению, тренер, лишённый новаторских идей в тактике. Он подстроится под звёзд той будущей команды, которой пока нет, и использует свой авторитет, чтобы удержать контроль над раздевалкой. А звать его сейчас – это, прошу прощения, пустая трата Лэмпарда.

Назначить легенду просто в расчёте, что тот что-то придумает? Собрать команду для тренера без явных идей и с минимальным опытом? Ну, это как-то слишком не в стиле «Челси». Стиле циничном, но прагматичном. В стиле этого клуба позвать топ-тренера, дать ему дорогих игроков и потребовать результат здесь и сейчас. Не просто же так «Челси» подал апелляцию на трансферный бан в CAS как раз к началу лета. Самое время, как выражается Моуринью, «купить титул». А если не титул, то как минимум пару игроков, которые способны принести его в будущем, ну и тренера, от которого хотя бы в теории можно потребовать результат здесь и сейчас.

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