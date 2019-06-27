ЦСКА проиграл «Краснодару». И теперь разыграет со «Спартаком» последнее место

Борьба, борьба, борьба

«Краснодар» и ЦСКА дружно отказались от участия в схожем турнире зимой, выбрав тогда вместо поездки в далёкий и неизведанный Катар и подстройки под общий график индивидуальный план подготовки. Зато сейчас, когда вся Премьер-Лига традиционно гостила в Австрии, оба уже оказались не против – и в первом же туре проверили текущее состояние и силу на фоне друг друга.

Увиденное понравилось немного больше, чем тот футбол, который продемонстрировали накануне «Ростов» и «Спартак». В четверг в Пёллау и общее качество игры было лучше, и скорости – выше, и агрессивных единоборств – больше. Порой агрессия даже зашкаливала: в одном только первом тайме постоянно с гримасами боли на лице лежали на газоне Стоцкий и Скопинцев, Ефремову минуты две оказывали помощь после столкновения, а Васину и вовсе перебинтовали голову.



Во втором тайме в глаз получил ещё и Фьолусон. Никто друг друга не жалел – и этой бескомпромиссностью матч однозначно понравился.

Поплывший молодой

«Краснодар» изначально вызывал чуть больший интерес по причине своей реновации состава. Ушли Перейра и Каборе, получили тяжелейшие травмы Газинский и Классон – и Мураду Мусаеву пришлось в краткие сроки строить фактически новую команду. Трансферная работа уже на сегодня выглядит мощно, но она пока не закончена. А против ЦСКА на поле с первых минут вышли двое новичков – плеймейкер Намли и выписанный из Казани опорник Камболов.

Ещё одним условным «новичком» можно назвать молодого центрального защитника Бородина, выступавшего в прошлом сезоне за «Краснодар-2». 20-летний футболист отлично вкатился в матч – играл на перехватах, высоко выдергивался из линии для агрессивных отборов. Но в середине первого тайма он совершил грубейшую ошибку, подарив мяч Чалову и обрезав всю команду, после чего напрочь потерял уверенность и на глазах раскис. Мурад Мусаев с бровки даже просил своих игроков не отдавать Бородину мяч – настолько тот выглядел уставшим и поплывшим. В результате перед самым перерывом Сергей получил болезненный удар в голову и отправился на замену.



Что касается Намли, то датчанин с марокканскими корнями в нескольких эпизодах успел продемонстрировать неплохую технику, отдал элегантную передачу пяткой в одно касание, выполнил классный перевод с левой, но пока он только адаптируется – и сильные стороны обязательно покажет позже. Другие новички – полузащитники Кайо и Вильена – в заявку не попали.

Вот это да: «Краснодар» забил со стандарта!

У ЦСКА кадровые проблемы не такие жуткие с точки зрения сезонных перспектив, хотя конкретно в среду выбывших хватало. Не оказалось в заявке Влашича, недавно подписавшего полноценный контракт на радость болельщикам, Марио Фернандеса, только накануне присоединившегося к команде на сборах, а также травмированных Щенникова, Дзагоева, Сигурдссона и Ахметова. У первых двоих повреждения серьёзные, у последних – лёгкие, но рисковать сейчас нет никакого смысла. Перед самым стартовым свистком выбыл из обоймы ещё и Тикнизян, которого изначально Гончаренко определил на левый фланг обороны. Его заменил Чернов, а Магнуссон превратился в крайнего защитника.

При сопоставимости количества и качества потерь у ЦСКА до перерыва игра получалась куда лучше. «Армейцы» агрессивнее прессинговали и удачнее доводили мяч до чужой штрафной. Они получили три супермомента, только ни один из них не реализовали.



Сначала Чалов классно разобрался возле штрафной и элегантно навесил на дальнюю штангу Ефремову. Тот, отклеившись от опекуна, пробил головой в упор, но попал прямо в Сафонова.



Затем всё тот же Чалов, отняв в центральной линии мяч у зазевавшегося Бородина, прошёл почти без сопротивления к штрафной, задумал тонкий пас на набегающего под удар Нисимуру, однако при всей элегантности действий выполнил передачу слишком слабо, мяч увяз в ногах вернувшихся защитников.



Ближе к свистку на перерыв сплоховал уже Чернов, не сумевший замкнуть прострел Бийола на полупустые ворота с пары метров. ЦСКА душил соперника, много владел мячом, побеждал в большинстве единоборств – но так и не смог забить. А потом вдруг и пропустил.



Героем голевого эпизода стали Вандерсон, навесивший с углового, и Мартынович, переправивший мяч в сетку. Антигероями – Бийол, проигравший верховую дуэль, и Акинфеев, странно проводивший мяч в угол после несильного удара. Кстати, любопытный факт: «Краснодар» забил после подачи со стандарта! Этот компонент получался в прошлом сезоне у «быков» хуже всего.

Кто теперь будет последним – «Спартак» или ЦСКА?

Второй тайм традиционно сопровождался массовыми заменами. «Краснодар» после серии перестановок заменил всех полевых игроков без исключения, оставив лишь Сафонова в воротах. ЦСКА сделал то же самое, только футболистов в обойме у красно-синих изначально было чуть меньше, поэтому Акинфеев, Чернов, Магнуссон, Ефремов и Марадишвили получили полную нагрузку и сыграли все 90 минут.



Моментов отыграться у «армейцев» после перерыва было минимум – мог рассчитывать он разве что на пенальти в эпизоде с падением Набабкина. Два шанса появилось и у «Краснодара» — Сулейманов и Игнатьев проверили Акинфеева, голкипер оба раза, в отличие от концовки первого тайма, реагировал на непростые удары.



ЦСКА пусть и не совсем по делу проиграл и теперь в воскресенье сыграет со «Спартаком». Это будет игра, в которой проигравший с высокой долей вероятности займёт последнее место. Каким бы товарищеским турнир ни был, лузером оказаться никто не хочет. Нас наверняка ждёт жаркая битва.