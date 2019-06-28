«Милан» исключили из еврокубков. Клуб сам об этом попросил

УЕФА опубликовал информацию о том, что итальянский «Милан» будет отстранён от участия в еврокубках на ближайший сезон за нарушение правил ФФП. Клуб подавал апелляцию в CAS, но и там не получил поддержки. В связи с этим Лига Европы, в которую миланцы отобрались по итогам прошедшего сезона, пройдёт мимо них. Теперь место в турнире достанется «Торино», который 25 июля стартует в квалификации Лиги Европы.

«Милан» попал под санкции УЕФА ещё прошлым летом, но тогда клуб успешно подал апелляцию в CAS, убедив суд в готовности показать новые документы и продемонстрировать безубыточность. Вместо этого к апрелю стало понятно, что «Милан» скорее повторно нарушит ФФП, чем отчитается за прошлые грехи. В результате клуб на год отстранён от еврокубков, но этот период надо провести плодотворно и привести все финансы в порядке.



Все проблемы итальянцев начались весной 2017-го, когда «Милан» из рук Сильвио Берлускони забрал китайский бизнесмен Йонхон Ли. У него и его команды был невероятно амбициозный план, как тратить много денег и не нарушать ФФП. Огромный процент бюджета планировали формировать за счёт доходов на китайском рынке: к сезону-2021/22 «Милан» хотел зарабатывать там до 225 млн евро. Так же планировали включить доходы за успешные результаты в Лиге чемпионов (минимум выход из группы) плюс кредит под постройку нового стадиона.

Мальдини ругал «Милан» за недоверие к легендам клуба. Теперь он сам у руля Почему легенда россонери обязательно должен попробовать себя в роли менеджера.

Идея провалилась по всем направлениям, и в первую очередь по кредиту, который Йонхон Ли брал для покупки «Милана». Средств погасить его у китайцев не нашлось, поэтому в июне прошлого года клуб вновь был продан, на этот раз американским владельцам. А по факту – перешёл в руки кредиторов, поскольку средства Йонхон Ли брал как раз у Elliott Management.



Спустя полгода новые владельцы назначили главным исполнительным директором «Милана» Ивана Газидиса. Экс-управленец лондонского «Арсенала», судя по интервью, пришёл в ужас от финансового положения клуба и некоторых других особенностей.



«Фонд Elliot стал владельцем клуба, над которым висел дамоклов меч серьёзных санкций. В «Милан» вложили около 220 млн евро, чтобы нормализовать ситуацию. Без этого клуб обанкротился бы и рисковал понизиться в классе. Потом мы пригласили Леонардо, которому я буду всегда благодарен за его работу.

Проект Elliott направлен на то, чтобы справиться с финансовыми проблемами, сделать «Милан» современным клубом. Вокруг «Милана» особенная атмосфера – это страсть, это эмоции. Но в 2019 году у нас до сих пор нет клубного приложения. Необходима модернизация. Есть бренд, есть история, но футбол развивается, нельзя продолжать смотреть назад. Есть три главных пункта:

— экономическая реорганизация, генерирование прибыли и реинвестиции;



— повышение качества команды, возвращение в число лидеров итальянского и европейского футбола;



— решение ситуации со стадионом: «Сан Сиро» или новой арене должен завидовать весь мир».

«Этот клуб – моя страсть». Гаттузо ушёл из «Милана» и отказался от денег «Россонери» не попали в Лигу чемпионов.

Об этом Газидис рассказывал по итогам сезона. Он же начал корректировать трансферную политику «Милана», заблокировав зимой подписания Ибрагимовича и Фабрегаса. Оба своими зарплатами, бонусами и подъёмными оставляли клуб без 30 млн евро ежегодно – недопустимая сумма в данной ситуации.

Видение Газидиса заключается в том, чтобы миланцы подбирали молодых игроков с опытом выступления в топовых чемпионатах Европы. Идеальный пример: трансфер Тео Эрнандеса. 21-летний защитник должен перейти в «Милан» по аренде с правом выкупа за 20 млн евро.

Сегодняшнее исключение из еврокубков, по сути, не санкции УЕФА, а помощь с его стороны «Милану». Потому что прямо сейчас клуб рискует попасть под новое наказание: штраф 12 млн евро, сокращение заявочного листа на еврокубки до 21 игрока, а также на требование до 2021 года выйти на безубыточное существование. Если не выполнить последний пункт, будет исключение из еврокубков до 2024 года.



Иван Газидис фактически уговорил УЕФА на то, что «Милан» готов жертвовать Лигой Европы на этот сезон. Чтобы все проверки и отчёты начались не сейчас, а через год. В клубе уверены, что к тому времени смогут исправить положение.