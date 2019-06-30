Трансферная кампания «МЮ» кипит. Хоть кто-то заметил?

То, что «Манчестер Юнайтед» расстанется с крупной суммой на очередную перестройку было очевидно. Клуб подписал нового тренера, не попал в Лигу чемпионов и явно «стареет», если иметь в виду возраст игроков основного состава.

Но несмотря на потребность в переменах, первый шаг в этом смысле вызвал шквал критики со стороны болельщиков. Речь о расставании с Андером Эррерой, который, похоже, укатил в «ПСЖ», не увидев желаемых сумм в контракте, предложенном англичанами.

Зато «МЮ» близок к соглашению с 31-летним Хуаном Матой, и вот здесь уже появляются большие вопросы. Подобное подписание явно не вписывается в концепт снижения среднего возраста. И при всех плюсах испанца баск оказался бы им нужнее. Ну сами посмотрите на состав.

Опорная зона «Юнайтед» теперь состоит из классного, но всё же возрастного (опять же) Матича, юного МакТоминая и косячного Фреда. Можно сюда же приписать одного господина из Франции, но там пока больше вопросов. Что по позиции на поле, что по месту в клубе вообще.

Удивительно и то, как тихо клуб расстался с Антонио Валенсией. Десять сезонов всё-таки. Да, об уходе было давно известно. Да, эквадорцу давно и упорно готовили замену. С другой стороны, в одном с боссами «Манчестера» согласиться можно. Клуб в таком болоте, что тут не до сентиментов.

Новые имена

С новых трансферов «МЮ» можно писать мемы «ожидание-реальность». Слишком уж крутые фамилии звучали всю весну. Но вместо Бэйла, Санчо и Кулибали клуб подписывает Дэниэла Джеймса и Аарона Ван-Биссаку. И отдаёт за них в общей сложности примерно 72 млн евро.

Первого, как говорят, активно рекомендовал Райан Гиггз. Валлиец как-то заявил, что его соотечественник — самый быстрый игрок, которого он когда-либо видел (см. видео ниже). Но в целом, подписание Джеймса вызывает не меньшие вопросы, чем новый контракт Маты (тоже, кстати, играющего на фланге).

Дэниел прошлый сезон провёл в Чемпионшипе, играя за «Суонси». Но даже там не показал выдающейся статистики (4+7). Возможно, «Юнайтед» видит в нём нового Валенсию. Быстрый бегунок, способный закрыть оба фланга. Антонио ведь когда-то тоже был игроком группы атаки и лишь спустя много лет передвинулся на край обороны.

Совсем другая история с Ван-Биссакой. Этому парню тоже 21 год, но в отличие от Джеймса он приходит в «МЮ» в статусе восходящей звезды и одного из главных открытий сезона. Есть лишь одно «но» — этот сезон он провёл в составе «Кристал Пэлас», явного середняка Премьер-лиги. И если уж говорить о прямой замене Валенсии, то им будет как раз Аарон.

Нет, он не центральный защитник, как можно было подумать, исходя из того, кто именно сейчас жизненно необходим Сульшеру. Тренер, видимо, не решился сделать активную ставку на Диего Далота и решил найти более надёжный вариант в плане защитной игры. Но вот что касается атакующих действий, опять сплошные вопросы. За 35 матчей в сезоне Ван-Биссака сделал всего 3 голевых паса.

При этом прошедший сезон — по сути, первый в карьере англичанина. Аарон настолько неопытен, что даже ещё не успел забить свой первый гол в АПЛ. Конечно, для защитника это не показатель, но к разговору о зрелости и психологии — вполне аргумент. Речь же, напомним, идёт о трансфере 50+ млн евро.

Смена стратегии

Глядя на трансферы «МЮ», вспоминаешь весеннюю фразу Сульшера: «Никто не знает, окажемся ли мы в Лиге чемпионов. Но футболисты всё равно хотят присоединиться к «МЮ». Вы удивитесь, если узнаете, о каких именах идёт речь».

Что-что, а удивить своими трансферами клубу удалось. Но понять Уле тоже можно. В прошлом сезоне он столкнулся с тем, что у него просто не осталось ребят, которым было бы что доказывать. В таких случаях футболистов принято называть «сытыми».

Один выбирает между «Юве» и «Реалом», другой возомнил себя суперзвездой уровня «Барселоны» и хочет новый контракт, третий уже выбил такие условия, что о футболе можно забыть и не вспоминать. Как же комично на этом фоне выглядит концепт одной из форм «Манчестера», напоминающий змеиную кожу.

Сульшер хочет видеть в своём составе парней, которые будут гореть футболом. Забавно, что с новичками клуб подписал контракты сразу на пять лет (ещё и с возможностью продления на год). Будто устав от бесконечных переговоров.

Впервые за много лет «Манчестер Юнайтед» подписывает не тех, кого от них ждут, а тех, кого хотят в клубе. Даже когда переходы максимально неочевидны. Хочется верить, что это и впрямь их осознанный выбор. И дело не в топ-футболистах, переставших верить, что «Юнайтед» снова станет великим. Вот-вот, со дня на день.