Рамирес никому не пригодился в АПЛ. Зачем он нужен «Спартаку»

В понедельник новость про интерес трех российских клубов к уругвайскому полузащитнику довольно буднично заняла свое место в информационном пространстве. Портал Sampdorianews.net, принадлежащий Tuttomercatoweb, заявил, что «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» присматриваются к 28-летнему Гастону Рамиресу. Учитывая репутацию этого ресурса, возраст футболистаи предполагаемую сумму, которую требуют за игрока (13 миллионов евро), подобная заинтересованность услугами хавбека в России казалась надуманной. Однако, с появлением информации об интересе «Спартака» к уругвайцу, его переезд в РПЛ стал выглядеть все более возможным.По крайней мере, в свои 28 он еще точно может усилить любой клуб в нашей стране.

Гастон Эсекьель Рамирес Перейра

Возраст: 28 лет.

Гражданство: Уругвай.

Амплуа: полузащитник (атакующий, левый, правый).

Клуб: «Сампдория» (Италия).

Рост: 183 см.

Вес: 78 кг.

Карьера: «Пеньяроль» (2009-2010),«Болонья» (2010—2012),«Саутгемптон» (2012—2014), «Халл Сити» (2014—2015), «Мидлсбро» (2016-2017),«Сампдория» (2017—н. в.)

Достижения: чемпион Уругвая: 2009/10, вице-чемпион Футбольной лиги Англии: 2015/16.

Сборная: 43 матча (0 голов).

Впервые ли Рамиресом интересуются в России?

Переехать в Россию уругваец мог еще семь лет назад. Летом 2012 года молодого полузащитника «Болоньи» планировал заполучить «Зенит». По словам агента футболиста, тогда питерский клуб предлагал за хавбека более 18 миллионов евро. Тем не менее, игрок сделал выбор в пользу клуба с Туманного Альбиона, отправившись в Саутгемптон. С одноименным клубом он подписал контракт на 4 года.

Как он играл в Англии?

В то трансферное окно переход Рамиреса стал самой громкой сделкой «Святых», которые приобрели также Джея Родригеса из «Бернли», Натаниэля Клайна из «Кристал Пэлас» и Майя Йосида из «ВВВ-Венло». Ожидалось, что уругваец будет лидером развивающегося«Саутгемптона» и поможет клубу занять место минимум в середине таблицы.

Однако после первого сезона Гастона в Англии стало ясно, что возложенных надежд игрок не оправдал. Неприятная череда травм позволила Рамиресу сыграть лишь в 26 матчах АПЛ, в которых он забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Тогда не смог раскрыть потенциал футболиста даже Маурисио Почеттино, возглавивший «Саутгемптон» зимой 2013 года.

В следующем сезоне дела у Рамиреса стали еще хуже. До нового года он смог блеснуть лишь в декабрьской игре с «Эвертоном». На 70-й минуте матча уругваец невероятным дальним ударом, сравнял счет. После забитого мяча Гастон подбежал к трибуне и отдал свою футболку юному болельщику. Эта история вряд ли получила бы такую огласку, если бы нашлась запасная майка для уругвайца – встречу он был вынужден доигрывать в футболке с нарисованной 10-й на спине.

После нового года Рамирес снова получил повреждение, а восстановившись, плотно присел на скамейку запасных. В тот сезон он провел 18 матчей в чемпионате и лишь трижды вышел на поле с первой минуты. Недовольный своим положением в клубе, Гастон уже засобирался уходить. Однако Почеттино настоял на том, чтобы полузащитник доиграл до конца контракта.

Тем не менее, больше в основе «Святых» он так и не появлялся. После ухода аргентинского специалиста игрока сослали в аренду в «Халл Сити». Для обоих сторон этасделка стала провальной. Полузащитник невзрачно выступал в «Халле», а в конце кампании 2014/2015 еще и травмировался. В итоге, уругваец вернулся в «Саутгемптон», а «Тигры»вылетели в Чемпионшип.

После возвращения футболиста снова отправили в аренду – на этот раз в «Мидлсбро», который «пылил» в Чемпионшипе. «Боро» стал свежим глотком воздуха для уругвайца. Полузащитник начал больше забивать, став одним из главных творцов успеха команды, которая смогла выйти в АПЛ. К тому времени у Гастона как раз закончился контракт со «Святыми», поэтому игрок решил остаться в «Мидлсбро», подписав трехлетнее соглашение.

Сначала эта сделка казалась успешной. Первую половину сезона хавбек провел великолепно. Но затем неожиданно для всех «закапризничал» и попросил о трансфере в «Лестер». Такую инициативу игрока руководство клуба не поддержало. В итоге, остаток сезона Рамирес доиграл спустя рукава.

Как было в Италии?

Отработав лишь год из положенных трех в «Боро», Гастон перебрался в любимую Италию, сделав таким образом подарок на день рождения президенту «Самдории» Массимо Ферреро.

За нынешний клуб уругваец выступает уже два года. В отличие от Англии, которую Гастон невзлюбил из-за холода, в Италии футболист чувствует себя прекрасно. Он прибавил в результативности и стал немного напоминать себя образца 2012 года. За 64 матча футболист забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач. При этом Гастона неоднократно выбирали лучшим игроком матча.

Кому из российских клубов Рамирес больше подойдет?

У полузащитника точно есть те качества, которые сейчас могут пригодиться любому из лидеров РПЛ. Рамирес уверенно чувствует себя при высоком прессинге. В среднем за матч футболист делает 1,4 отбора и 0,4 перехвата. По интенсивности прессинга его «Сампдория» (9.14 PDDA–«допущенных передач на оборонительное действие») ближе к «Локомотиву» (8.72PDDA), чем «Зениту» (9.66 PDDA), «Спартаку» (8.33PDDA) или «Краснодару»(6.92PDDA). Однако, если учесть, что скорости в чемпионатах Италии и России все же отличаются, то вполне вероятно, что уругваец впишется и в модель игры «Быков».

Сумасшедший лонгшот против «Эвертона» отнюдь не единственный в коллекции результативных дальних ударов Гастона. Если надо, свою гаубицу он расчехляет, как надо. Такая способность уругвайца будет больше востребована в «Спартаке» (в среднем 8,3 удара за игру из-за пределов штрафной), «Краснодаре» (7.5 ударов) и «Локомотиве»(7.3 удара). «Зенит» бьет из-за пределов штрафной площади гораздо реже своих конкурентов (4.8 удара).

Дальние удары Гастона опасны не только с игры, но и при стандартных положениях. В прошлом сезоне он заколотил два великолепных гола со штрафных ударов. То, что нужно для «Краснодара» пока не определившегося со штатным исполнителем штрафных. В «Зените» свою привилегию вряд ли уступит Ракицкий, в «Локо» Миранчуки, а в «Спартаке» Фернандо.

Еще один навык, которым отлично владеет Гастон –это пас, что разумеется в одинаковой степени будет полезно для всех клубов. В среднем Рамирес делает 1,2 ключевых передач, 0,8 подач и 0,9 лонгболлов за игру, поэтому наличие уругвайца в составе позволит любой команде выглядеть в нападении универсальнее и острее.

С точки зрения комплектации состава, трансфер хавбека нужнее «Локомотиву», нежели его соперникам.«Краснодар» укрепил центр полузащиты после ухода Перейры и Каборе, купив Намли и Вильену, «Зенит» итак обладает переизбытком центральных полузащитников, а у «Спартака» есть Фернандо и Зобнин. «Железнодорожники» же в начале сезона будет ослаблены отсутствием Фарфана, восстанавливающегося после травмы задней поверхности бедра. Рамирес однозначно бы смог заменить 34-летнего перуанского полузащитника.

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В любом случае, креативного хавбека можно более-менее органично вписать в состав каждого из этих клубов. Вопрос лишь в том, как в холодной России будет себя чувствовать Гастон, который жаловался, что в Англии тепло всего лишь две недели в году.