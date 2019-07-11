Новый логотип «Волгаря» — просто супер. Учись, «Тамбов»

Вы все видели новую эмблему «Тамбова», и критиковать её не имеет смысла. В ней нет вообще ничего хорошего. Сочетание цветов, стандартный волк, который находится на второй странице Google-картинок, очень — нет, ОЧЕНЬ — неприглядный шрифт… Когда год назад в Премьер-Лиге попытались ввести единый дизайн-код (а с этого сезона он стал обязательным), предполагалось, что больше ничего настолько неопрятного не будет. Но тут появился «тамбовский волк».

Ребрендинг — одна из главных тем нашего провинциального футбола в последние годы. Чаще всего новые логотипы сталкиваются с сильной негативной реакцией со стороны болельщиков. Иногда — как в случае с «Тамбовом» — это объективно: эмблема просто сделана плохо и непрофессионально. В таких случаях отговорки клуб сводятся к одному аргументу: «Дизайн от тех, кто точно сделает хорошо, стоит очень больших денег, которых у нас нет».

На самом деле это не так. Во-первых, на клубной айдентике экономить не стоит: приятные цвета, качественный логотип, индивидуальный клубный шрифт — всё это отобьёт продажей атрибутики и большей лояльностью болельщиков затраты на ребрендинг. И во-вторых: отговорка про большие деньги — строго в пользу бедных. Те, кто так говорит, просто плохо ищут.



Вот пример. Вчера «Волгарь» тоже презентовал новую эмблему. Просто посмотрите, как стильно это было сделано.

По моим данным, клуб потратил на новый логотип и в целом клубный дизайн (шрифт, соцсети) деньги, сопоставимые с месячной зарплатой футболиста ПФЛ. Это точно не те деньги, которые стоит жалеть, когда речь о том, как ты будешь выглядеть. Второй важный момент: презентация эмблемы и клубного дизайна готовилась несколько месяцев. Она прошла много этапов: идея о ребрендинге, подготовка вариантов, поиск оптимального решения, артподготовка болельщиков к новому лого, проморолики. Всё это важно — смена эмблемы не должна делаться в момент, по щелчку пальцев.



И ещё один важнейший момент. Отсутствие в целом большого первого негатива к эмблеме «Волгаря» — это лишнее доказательство того, что важно не только сделать лого и швырнуть его на публику, но и правильно объяснить, что и зачем меняется, какие традиции учитываются и какой символизм вкладывается в создание лого. Менеджмент «Волгаря» понимал это, поэтому терпеливо объяснял: эмблема в круге — это дань традициям; 11 волн — это не просто рандомное число, но одновременно и 11 игроков на поле, и 11 островов, на которых стоит город. И башня местного Кремля — это важный и простой символ идентичности, необходимый для хорошего логотипа.



Это та важная подготовительная работа клуба, которая и успокоит тех, кто привык к традиционному лого, нарисованному в Paint, и не даст повода для негатива тем, кто в принципе привык плохо относиться ко всему новому. Всё это вообще не стоит ни рубля — важно только не лениться. Понятно, что такой визуально неприглядныйи логотип, как у «Тамбова», не вытянуло бы даже хорошее объяснение, что и зачем меняется, но когда эмблема неплохая, но может вызвать дискуссию, — доступно объясните болельщикам, зачем идёте на изменения и сделайте правильные реверансы в сторону традиций. Тогда, как в случае с «Волгарём», вы получите современный внешний вид без имиджевых потерь.