АПЛ – самая богатая лига в мире. И всё благодаря одному звонку

Руперт Мердок до футбола

Австралиец Руперт Мердок – крупнейший медиамагнат и одна из самых противоречивых фигур в мировой журналистике. С одной стороны, он основал множество изданий, скупал телеканалы и создал огромную успешную медиаимперию. С другой стороны, он вводил цензуру на каналах и при нем информация добывалась незаконно.

Например, знаменитое дело газеты News of the World. Издание занималось прослушкой знаменитостей, жертв терактов и родственников солдат погибших в Афганистане. После бойкота со стороны рекламных агентств издание закрылось в 2011 году. Газета просуществовавшая 168 лет. Это просто для понимания личности Руперта Мердока. Для понимания размаха, с которым он вел бизнес. Человек сметал все на своем пути: на завтрак поглощал кинокомпанию 20th Century Fox, в обед основывал Fox News, а за на ужин захотел The Wall Street Journal и социальную сеть My Space на закуску.

Фото: Jack Taylor/Getty Images

Мердок закрепился в Англии благодаря героине нашего прошлого подкаста – Маргарет Тэтчер. Ее обвиняли в том, что национальные СМИ сконцентрировались в руках австралийца. Издания Мердока активно поддерживали правительство Тэтчер. В том числе во время военного конфликта с Аргентиной в 1982-м.

Мердок открыто говорил, что его подход: «Тираж любой ценой». А еще медиамагнат базировался на трех «с»: Скандалы, секс и спорт. Удобно, что и в английском и русском эти слова начинаются на одну и ту же букву. На обвинения в желтизне Мердок отвечал, что всего лишь дает публике то, что она хочет. В общем, вы поняли, какой человек начал присматриваться к футболу.



В 1983 году Мердок приобрел долю спутникового телеканала Sky. Австралийцу стоило больших усилий и финансовых вливаний, чтобы поддерживать компанию. Для погашения долгов пришлось осуществить слияние двух холдингов – его Sky Television и конкурента British Satellite Broadcasting. Так появилась BSkyB. Дела шли не очень хорошо, и тогда телекомпания совершила невероятный шаг. Это казалось самоубийством, но было вполне в духе имперских амбиций Мердока. Его канал предложил бешеные деньги за телетрансляции АПЛ и перебил предложение конкурента ITV.

Руперт Мердок реанимирует BSkyB

Изначально чемпионат Англии должен был переродиться именно с ITV. 1992 год – поворотный в истории лиги. До этого момента доходы от телетрансляций в равной степени делились между высшей лигой и тремя дивизионами ниже (50%, 25%, 12,5% и 12,5%). В четырех лигах было 92 команды и все они получали сопоставимые деньги от продажи телеправ.



То есть и «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», и никому неизвестные команды вроде «Рочдейла», «Уолсолла» и «Дарлингтона». Понятно, что эта ситуация, мягко говоря, бесила команды высшего дивизиона, поэтому они откололись и сделали новый турнир – АПЛ. Так соревнование называется с сезона-1992/93.



По новому контракту с ITV каждый клуб АПЛ зарабатывал бы на порядок больше. Уже не тысячи фунтов, а около миллиона. ITV давал 20 миллионов за год на 22 клуба и это казалось космическим скачком. Но тут появился Руперт Мердок и его прихрамывающий BSkyB. Что они сделали, находясь на грани банкротства? Правильно! Мощно вложились в английский футбол.

Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Сначала исполнительный директор BSkyB организовал тайную встречу с главой ITV Грегом Дайком и предложил совместно показывать АПЛ. Дайк предложение отверг и сказал, что весь турнир будет показывать только ITV. На его стороне были топ-5 клубов: «Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Эвертон». Эти команды были благодарны, что Дайк сломал предыдущую систему распределения доходов от телеправ. Тогда Мердок решил вообще убрать ITV с доски и перебить их предложение. Для этого BSkyB и BBC создали альянс. Первые рассчитывали на прямые трансляции матчей, а вторые – на хайлайты.

Изначально глава АПЛ Рик Перри склонялся к тому, чтобы продолжить сотрудничество с ITV. Ему не нравилась идея заключать контракт сразу с двумя каналами. В результате главу АПЛ пригласили в США в гости к Мердоку, где они пообщались лично. Затем уже исполнительный директор BSkyB Сэм Крисхолм выступил перед председателями АПЛ. Эти моменты беспокоили ITV и лично Дайка.

Руперт Мердок перебивает ITV

Дедлайн по предложениям был обозначен – полночь 17 мая 1992 года. К тому моменту у АПЛ было два конверта с предложениями. 18 мая 22 клуба собрались в лондонском отеле «Ланкастер Гейт», чтобы проголосовать за один из двух вариантов. Однако перед голосованием появился Тревор Ист (заместитель Дайка), который улучшил предложение ITV до 262 миллионов. Хотя дедлайн уже прошел и это противоречило договоренностям, поэтому Ист обратился напрямую к клубам.



Тут произошло самое интересное. Глава АПЛ Перри позвонил исполнительному директору BSkyB. Вот как этот момент описал сам Перри в интервью The Daily Telegraph.



– Я набрал исполнительному директору BSkyB. Рассказал, что ITV нарушил правила и я даю ему шанс сделать тоже самое. Я не сказал, что ITV предложил 262 миллиона фунтов, но намекнул, что ему стоит раскошелиться.



Исполнительному директору BSkyB пришлось звонком разбудить Мердока и просить санкционировать новое предложение. Важно понимать, что на встрече был Алан Шугар – владелец «Тоттенхэма», который поставлял тарелки для BSkyB. Когда в отеле шла дискуссия над новым предложением ITV, Шугара заметили за телефонным разговором. Он кричал: «I want you to blow them out of the facking water!» То есть: «Я хочу, чтобы вы их взорвали и на хрен смыли!»



На вопрос, с кем он разговаривает, Шугар ответил: «Со своей девушкой». Судя по всему, на самом деле он говорил с Мердоком и сообщал, какую именно сумму предложил ITV. В результате BSkyB предложил 304 миллиона фунтов. На голосовании Перри порекомендовал клубам более выгодный вариант.



Для победы в голосовании требовалось две трети голосов, исключая воздержавшихся. В результате 22 клуба проголосовали так: 14 за BSkyB, 6 за ITV и двое воздержались. Известно, что «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Эвертон», «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» проголосовали за ITV, а «Тоттенхэм», конечно же, поддержал BSkyB. До сих пор неизвестно, какие два клуба воздержались при, возможно, самом важном голосовании в истории английского футбола.



Разъяренный босс ITV Грег Дайк назвал BBC «пуделем Мердока» и подал судебный иск по поводу того, как велись переговоры. Однако суд изучил дело и отклонил претензии ITV. А глава АПЛ позже сказал, что это были лучшие переговоры в его жизни: «Еще никогда мне не удавалось получить дополнительные 40 миллионов одним звонком».

Руперт Мердок поднимает рынок

Так 18 мая 1992 года за один день клубы АПЛ стали намного богаче, если учитывать их прошлый телевизионный контракт. Издание The Sunday Post так описала исторический момент: «Футбольный контракт молодого вещателя BSkyB изменил телевизионный пейзаж навсегда – не говоря уже о пейзаже спорта». Мердок утверждал, что этот момент протаранил путь платному спутниковому телевидению.



Казалось, что от гигантского контракта выиграли прежде всего клубы АПЛ. Да, они получили кучу денег, но телекомпания Мердока выиграла еще больше. Спутниковый телеканал BSkyB был на грани банкротства. А благодаря трансляциям чемпионата Англии через четыре года вышел на 300 миллионов прибыли! BSkyB стал крупнейшей в Великобритании компанией спутникового телевидения. Количество подписчиков благодаря чемпионату Англии стало расти с невероятной скоростью. Под сезон-1992/93 тарелки были установлены более чем в 3 миллионах квартир.



Вот представьте. Вы хотите сдавать дом. Но перед этим вы делаете шикарный ремонт и этот же дом стоит уже гораздо дороже. Так и здесь. Инвестировав в английский футбол, инвестировав сразу в кучу клубов, Мердок создал продукт топ-уровня. АПЛ – до сих пор коммерчески значительно более успешная лига, чем испанская, немецкая, итальянская или любая другая.



16 августа 1992 года BSkyB впервые показал матч АПЛ. «Нотингем Форест» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил Тедди Шерингем. Он в том сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ с 22 голами.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Аудитория трансляции матча «Нотингем Форест» – «Ливерпуль» составила 500 тысяч человек. Тогда показ футбола был значительно хуже нынешнего. При повторах случались накладки, а скамейки и трибуны так ни разу не показали. Зато игру комментировал легендарный Мартин Тайлер, которого в 2003 году признали голосом первого десятилетия АПЛ. Его можно было услышать в компьютерном симуляторе ФИФА-2006 и последующих версиях игры.

В 2007 году на телеканале Sky One вышел документальный фильм о том, как телетрансляции сделали АПЛ самым успешным чемпионатом в мире. 45-минутная картина так и назывался: «Как телевидение изменило футбол навсегда». Среди прочего в этом фильме Руперт Мердок рассказал и о той знаменитой сделке в 1992 году:



«В реальной жизни, если ты строишь компанию, то ты сталкиваешься с рисками. И конечно, на первый взгляд, это было очень рискованно. Но я знал по продажам газет и работе с телевидением, что спорт – велик. Он является знаменателем номер один. А футбол – это номер один в спорте».

Руперт Мердок меняет футбол

АПЛ стала самой раскрученной лигой, но к Мердоку в Англии были претензии. Одна из них звучит так: до 1992 года в высшим английском дивизионе было крайне мало иностранных футболистов. А после мощных инвестиций ситуация стала противоположной.



Пришли не только топовые Юрген Клинсман и Руд Гуллит, но еще куча менее звездных иностранцев. По тренерам тоже красноречивая статистика. До инвестиций Sky только британские тренеры побеждали в АПЛ. После – ни одного англичанина, а из британцев только шотландцы Кенни Даглиш и Алекс Фергюсон. Короче, в АПЛ потянулись люди со всего мира, потому что там можно было хорошо заработать.



Пришло к тому, что почти 70% нынешних игроков АПЛ родились вне Великобритании. И это страна подарившая миру футбол. Критики жаловались, что деньги Sky уничтожили аутентичность турнира и убили сборную Англии. Мердок на это отвечал весьма лаконично:



«Нет. Просто мы получаем лучшее со всего мира, в том числе лучших британских футболистов».

Несмотря на скандалы у АПЛ сохранялся положительный имидж. Его поддерживали издания Мердока, которые играли ведущую роль на рынке. А ведь скандалов действительно хватало.



Например, много говорилось о том, что тренер «Арсенала» Джордж Грэм присвоил себе деньги от трансферов. Тренер получил 425 тысяч фунтов от норвежского агента, чьи два клиента пришли в «Арсенал». Грэм назвал полученные деньги «непрошеным подарком» от агента. Футбольная ассоциация отстранила тренера на год.



Показательный момент. Когда радио BBC Five Live получило эксклюзивное право на аудиотрансляцию матчей, то в контракте было прописано, что подача должна быть в большей степени положительная.

В 1998 году Руперт Мердок хотел провернуть еще одну крупную сделку в английском футболе – купить «Манчестер Юнайтед». Эта новость вызвала протесты. Болельщики «МЮ» устраивали митинги у стадиона «Олд Траффорд». Это не сильно сказалось на сделке.

Фото: Clive Brunskill /Allsport

Для Мердока не было проблемой выложить 625 миллионов фунтов. И его не смущало, что по опросам газеты Manchester Evening Post 96% опрошенных высказались против продажи клуба Мердоку. Однако в последний момент сделку заблокировала британская Комиссия по монополиям и слияниям. Она посчитала, что многочисленные СМИ Мердока не смогут работать объективно.

В 1996 году за второй выкуп прав на трансляции Sky заплатил в два раза больше – 670 миллионов. И это за четыре сезона, а не пять. Последующие контракты стоили больше миллиарда. Последний – более 4 миллиардов. Sky получил максимальное возможное количество матчей – 126. Еще 42 матча достались конкуренту BT Sport. Но именно у Sky первоочередное право выбора слота.



Руперт Мердок жив до сих пор. Ему 88 лет, и он до сих пор является главой корпорации, а его сыновья входят в советы директоров. По сей день Sky остается главным вещателем АПЛ. Если в 1992 году один матч обходился Sky менее одного миллиона фунтов, то теперь – более 10 миллионов.



Когда вы видите, что в АПЛ далеко не топ-клубы совершают сделки за 30 миллионов, то вспоминайте Руперта Мердока. Вспоминайте бешенные контракты с со спутниковым телевидением. Во многом из-за этого в АПЛ такие мощные трансферы.



***

