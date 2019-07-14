В прошлом чемпионате ЦСКА тоже в первом туре играл в Самаре. Тогда счёт был 0:0.

ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше

Состав ЦСКА

В составе ЦСКА в основе вышел Звонимир Шарлия, ну а вообще Виктор Гончаренко не преподнёс никаких сюрпризов.

ЦСКА нашёл замену Бекао. Кто такой Звонимир Шарлия Хорватский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды.

Если брать последний контрольный матч «армейцев» с «Рубином», то изменение в составе только одно — Бистрович вместо Бийола.

У ЦСКА всё в порядке. После трёх поражений – разгром «Рубина» У Сигурдссона хет-трик, у казанцев – ноль опасных моментов.

Анюков

Александр Анюков вышел в старте «Крыльев». Не так давно защитника «Зенита» все дружно проводили на пенсию, а несколько дней назад он заявил, что и не думал уходить и был заявлен за самарский клуб. В Самаре Анюков начинал карьеру и провёл пять с половиной сезонов. Когда в 2003-м юный Игорь Акинфеев в своём дебютном матче отражал пенальти от Каряки, Анюков был игроком «Крыльев». Правда, в том матче не играл.

Лицо чемпионского «Зенита» — это Анюков. Мужчина в полном порядке! Извини, Дзюба, но сейчас поговорим о настоящих легендах.

Комбаров

На противоположном от Анюкова фланге вышел Дмитрий Комбаров, в межсезонье покинувший «Спартак». Тихо и спокойно. Без всяких скандалов.

Д.Комбаров: в «Крыльях Советов» адаптировался быстро, можно сказать, в аэропорту

Трансфер

Накануне матча «Чемпионату» стало известно, что ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды. «Ливерпуль» просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста. В настоящий момент клубы продолжают вести переговоры.

Первый тайм

О первом тайме, казалось бы, должен свидетельствовать показатель владения мячом. Что-то в районе 65 на 35 в пользу ЦСКА. Но! Опасные моменты были только у ворот Акинфеева, один раз голкиперу «армейцев» понадобилась медицинская помощь, после того как он врезался в штангу, отражая удар Зиньковского. На воспитаннике «Чертаново» заработал жёлтую Васин, не давая тому убежать на опасный простор.

И ещё. Ветеран Анюков бодро и азартно перемещался по всей бровке и даже навешивал.

То есть «Крылья» даже и не думали отбиваться.

Провал

Виктор Гончаренко обычно умеет подобрать слова в перерыве, и во втором тайме ЦСКА обычно прибавляет. Но на этот раз сценарий получился иной.

На 52-й минуте Кабутов с правого края мягко навесил в штрафную, Соболев принял мяч на грудь, развернулся и мощно пробил низом — Акинфеев не дотянулся.

ЦСКА полетел отыгрываться и прозевал контратаку. Самарцы вывели на ворота гостей Кабутова, тот обыграл Акинфеева и сделал передачу в центр, а Васин ударил по ноге Соболева. Сам пострадавший реализовал пенальти.

Голы разделило шесть минут.

Замены

На этом, собственно, всё закончилось. Гончаренко бросил в атаку Яку Бийола, и именно он мог дать надежду ЦСКА. На 67-й минуте Сигурдссон поборолся и сделал скидку в центр штрафной, но Бийол из убойной позиции запустил мяч на трибуну.

Затем Такума Нисимура сменил Шарлию за 12 минут до финального свистка. Это уже был чистый ва-банк, но и это ни к чему не привело.

Год назад ЦСКА также стартовал в Самаре, и матч тогда закончился со счётом 0:0. Затем были домашнее поражение от «Ростова» и гостевая ничья с «Енисеем». Но тогда была совсем другая ситуация.