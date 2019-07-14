ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше

Состав ЦСКА
В составе ЦСКА в основе вышел Звонимир Шарлия, ну а вообще Виктор Гончаренко не преподнёс никаких сюрпризов.
Если брать последний контрольный матч «армейцев» с «Рубином», то изменение в составе только одно — Бистрович вместо Бийола.
Анюков
Александр Анюков вышел в старте «Крыльев». Не так давно защитника «Зенита» все дружно проводили на пенсию, а несколько дней назад он заявил, что и не думал уходить и был заявлен за самарский клуб. В Самаре Анюков начинал карьеру и провёл пять с половиной сезонов. Когда в 2003-м юный Игорь Акинфеев в своём дебютном матче отражал пенальти от Каряки, Анюков был игроком «Крыльев». Правда, в том матче не играл.
Комбаров
На противоположном от Анюкова фланге вышел Дмитрий Комбаров, в межсезонье покинувший «Спартак». Тихо и спокойно. Без всяких скандалов.
Трансфер
Накануне матча «Чемпионату» стало известно, что ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды. «Ливерпуль» просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста. В настоящий момент клубы продолжают вести переговоры.
Первый тайм
О первом тайме, казалось бы, должен свидетельствовать показатель владения мячом. Что-то в районе 65 на 35 в пользу ЦСКА. Но! Опасные моменты были только у ворот Акинфеева, один раз голкиперу «армейцев» понадобилась медицинская помощь, после того как он врезался в штангу, отражая удар Зиньковского. На воспитаннике «Чертаново» заработал жёлтую Васин, не давая тому убежать на опасный простор.
И ещё. Ветеран Анюков бодро и азартно перемещался по всей бровке и даже навешивал.
То есть «Крылья» даже и не думали отбиваться.
Провал
Виктор Гончаренко обычно умеет подобрать слова в перерыве, и во втором тайме ЦСКА обычно прибавляет. Но на этот раз сценарий получился иной.
На 52-й минуте Кабутов с правого края мягко навесил в штрафную, Соболев принял мяч на грудь, развернулся и мощно пробил низом — Акинфеев не дотянулся.
ЦСКА полетел отыгрываться и прозевал контратаку. Самарцы вывели на ворота гостей Кабутова, тот обыграл Акинфеева и сделал передачу в центр, а Васин ударил по ноге Соболева. Сам пострадавший реализовал пенальти.
Голы разделило шесть минут.
Замены
На этом, собственно, всё закончилось. Гончаренко бросил в атаку Яку Бийола, и именно он мог дать надежду ЦСКА. На 67-й минуте Сигурдссон поборолся и сделал скидку в центр штрафной, но Бийол из убойной позиции запустил мяч на трибуну.
Затем Такума Нисимура сменил Шарлию за 12 минут до финального свистка. Это уже был чистый ва-банк, но и это ни к чему не привело.
Год назад ЦСКА также стартовал в Самаре, и матч тогда закончился со счётом 0:0. Затем были домашнее поражение от «Ростова» и гостевая ничья с «Енисеем». Но тогда была совсем другая ситуация.
- 14 июля 2019
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