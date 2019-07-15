3 года назад Марсель разгромили русские и англичане. Теперь это сделали алжирцы

В Париже пострадали Елисейские поля, в Лондоне – Пикадилли. Алжирские фанаты держат в ужасе всю Европу. Что же будет после финала?

Мать убили на глазах детей

Сборная Алжира приехала в Египет на Кубок африканских наций в статусе одного из фаворитов и доказывала это практически в каждой игре. Поэтому неудивительно, что алжирцы пробились в плей-офф турнира и намеревались дойти как минимум до финала. После тяжёлой победы в четвертьфинале в серии пенальти болельщики не смогли сдержать эмоции.



В Европе сейчас проживает очень много выходцев из Алжира. Особенно во Франции. Вот в Париже после выхода команды в полуфинал и началась первая волна беспорядков. В какой-то момент всё вышло из-под контроля. В Монпелье один из фанатов сборной Алжира задавил на дороге мать на глазах её детей. Её годовалый ребёнок тоже пострадал, но его удалось спасти.

Досталось и многострадальному Марселю. Вы, конечно же, помните, что происходило в этом городе во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Драки российских и английских болельщиков были главной темой всех новостных лент. И последствия тех событий будут чувствоваться ещё долго. Вряд ли жители Марселя хотели повторения подобного, однако алжирских фанатов было не остановить.

Хаос в аэропорту

Федерация футбола Алжира заказала для болельщиков чартерные рейсы на полуфинальный матч с Нигерией. Помимо этого, часть фанатов добиралась обычными рейсами. В Международном аэропорту Алжира начался хаос при регистрации и посадке на рейс до Каира. Воздушная гавань оказалась просто не готова к толпе эмоциональных болельщиков, которые пытались как можно скорее прорваться в самолёт.



В причинах произошедшего ещё предстоит разобраться, но уже сейчас очевидно, что такая ситуация в аэропорту была максимально опасной. Но главные беспорядки были впереди.

Беспредел в Париже и Марселе

Алжир рубился не на шутку с Нигерией в полуфинале. Алжирцы были поинтереснее по игре, вели в счёте, однако получили обидный гол с пенальти в середине второго тайма. Казалось, что дело идёт к дополнительному времени, когда Алжир получил право пробить штрафной. Шла 95-я минута. К мячу подошёл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез и отправил его точно в верхний угол. Это была победа.

Как только мяч вонзился в сетку, в Париже и Марселе началось сумасшествие. В столице Франции алжирские фанаты заблокировали Елисейские поля. В Марселе переворачивали машины, жгли столы в летних кафе. Французские власти дали добро местной полиции использовать слезоточивый газ против болельщиков. Те в ответ закидывали их камнями. В Лионе были пожары. Около 300 болельщиков было задержано за прошедшую ночь. И, очевидно, это далеко не предел.

В Лондоне было страшно

Досталось и столице Великобритании. В полицию Лондона после победы Алжира начали звонить местные граждане, которые говорили, что им просто страшно от того, что происходит на улицах города. Фанаты блокировали многие улицы, жгли файеры, кидались на полицейские машины, забирались на монументы, фонарные столбы.



Наземный общественный транспорт просто-напросто встал, потому что автобусы банально не могли сдвинуться с места из-за толпы обезумевших от счастья болельщиков. Десятки фанатов забрались на знаменитый фонтан на улице Пикадилли. Удивительно, но к утру не было информации ни об одном аресте.

На этой неделе Алжир сыграет в финале с Сенегалом. Если алжирские фанаты устроили такое после четвертьфинала и полуфинала, страшно представить, на что они способны после решающего матча на Кубке африканских наций. И тогда битва россиян и англичан при Марселе может показаться детским лепетом.