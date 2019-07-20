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Чемпионат Беларуси, «Дняпро» – «Энергетик-БГУ», ошибка вратаря Сороко

Чемпионат Беларуси, «Дняпро» – «Энергетик-БГУ»
«Чемпионат»
Нелепый гол в чемпионате Беларуси. Тренер винит газон
Худший день в карьере вратаря.
Футбол / Прочие турниры 0

В 15-м туре чемпионата Беларуси был забит курьёзный гол. Это случилось в матче «Дняпро» – «Энергетика-БГУ».

Беларусь - Высшая лига. 15-й тур
12 июля 2019, пятница. 18:45 МСК
Дняпро
Могилёв
3 : 4
Энергетик-БГУ
Минск
1:0 – Побудей – 6, 1:1 – Шкурин – 24, 1:2 – Svirepa – 24, 2:2 – Побудей – 30, 3:2 – Залеский – 59, 3:3 – Хвалько – 69 (автогол), 3:4 – Шкурин – 75
Удаления: Залеский, 90+4 – нет

На 69-й минуте защитник хозяев отдал пас своему вратарю Артёму Сороко, который промахнулся мимо мяча. В результате счет превратился из 3:2 в пользу хозяев в 3:3. В конце матча «Дняпро» пропустил снова и уступил — 3:4. Главный тренер хозяев после встречи отметил, что к нелепой ошибке привёл плохой газон и передача защитника в створ ворот.

Недавно похожая ошибка случилась с российским вратарем Антоном Митрюшкиным, который выступает за швейцарский «Сьон». Подробнее об этой истории – тут.

Источник: «Чемпионат»

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