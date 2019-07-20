Нелепый гол в чемпионате Беларуси. Тренер винит газон

В 15-м туре чемпионата Беларуси был забит курьёзный гол. Это случилось в матче «Дняпро» – «Энергетика-БГУ».

На 69-й минуте защитник хозяев отдал пас своему вратарю Артёму Сороко, который промахнулся мимо мяча. В результате счет превратился из 3:2 в пользу хозяев в 3:3. В конце матча «Дняпро» пропустил снова и уступил — 3:4. Главный тренер хозяев после встречи отметил, что к нелепой ошибке привёл плохой газон и передача защитника в створ ворот.

Недавно похожая ошибка случилась с российским вратарем Антоном Митрюшкиным, который выступает за швейцарский «Сьон». Подробнее об этой истории – тут.