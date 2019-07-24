В Китай, на заработки. Бенитес пошёл по стопам Липпи и Виллаш-Боаша

В конце июня стало известно о том, что Рафаэль Бенитес не продлил контракт с «Ньюкаслом», и, естественно, в СМИ начали появляться различные предположения о том, где он сможет продолжить карьеру. Писали об интересе к нему со стороны итальянских команд, а также «ПСЖ» и «Челси». Лондон, кстати, казался наиболее вероятным пунктом назначения испанца. Однако ничего из этого не подтвердилось, и уже совсем скоро Рафа подписал соглашение с китайским клубом «Далянь Ифан».

Еще сравнительно недавно подобный поворот событий мог показаться как минимум неординарным, но теперь этим уже никого не удивишь. Китай мощным финансовым магнитом притягивает к себе тренеров и игроков (впрочем, сегодня не о последних) из сильнейших лиг мира. От денег, которые им предлагают, действительно далеко не каждый способен отказаться. Однако для любого профессионала помимо убедительной материальной составляющей существует ещё и фактор текущего момента — конкретные обстоятельства в карьере, при которых тот или иной специалист принимает приглашение из далёкой Поднебесной. И, если мы обратим на них внимание, то заметим одну явную закономерность: отъезд из Старого Света – это ещё и способ уйти от сумасшедшего давления, когда кривая европейской карьеры если ещё и не падает, то уже точно не идёт вверх. Ну, или возможность продолжить трудовую деятельность, если в Европе уже не котируешься.



С одной стороны, щедрое предложение из Китая выглядит беспроигрышным вариантом, с другой, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и, уходя в глубокую периферию, ты рискуешь не вернуться обратно. Проблема это или нет, каждый решает сам. Но, как бы то ни было, список известных тренеров, подписавших контракты с китайскими клубами, с каждым годом пополняется новыми именами. Сегодня он выглядит довольно внушительно.

Когда переехал: 2012 год.



Возраст на момент переезда: 64 года.



Титулы в Китае: чемпион Китая (2012, 2013, 2014), обладатель Кубка Китая (2012), победитель Лиги чемпионов АФК (2013).



Начать, пожалуй, стоит с Марчелло Липпи, одного из самых титулованных и успешных тренеров Италии. Во второй половине 90-х, а потом в начале нулевых его «Ювентус» был настоящей машиной. Сам Липпи говорил, что отказывал «Барселоне» и «Реалу», потому что в те времена «Старая синьора» для многих была своеобразным эталоном Как и у любого тренера, у него случались неудачные периоды и относительные провалы, как с тем же «Юве» в сезоне-1998/99 и миланским «Интером» в следующем. Тем не менее, на протяжении долгого времени Липпи являлся одним из наиболее статусных специалистов Италии, и тот факт, что он возглавил национальную сборную в 2004 году, выглядел для «скуадра адзурра» весьма многообещающим. Так и получилось.



Если победу на «мундиале» считать пиком карьеры, то Марчелло Липпи достиг его в 2006-м, когда Италия выиграла чемпионат мира в Германии. После окончания турнира он объявил об уходе из сборной, очевидно предвидя для всего итальянского футбола кризисные последствия «кальчополи». Однако в 2008 году Липпи решился вступить в эту реку ещё раз и снова возглавил национальную команду. На ЧМ-2010 «скуадру адзурру» ожидало фиаско – итальянцы не смогли выйти из группы, набрав всего два очка. Тренер не стал оправдываться и взял ответственность за поражение на себя. Сборная действительно выглядела слабой и беспомощной. За триумфом четырёхлетней давности последовал самый настоящий провал. Липпи же оставалось только признать, что в этот раз команду он подготовить не смог.



С тех пор итальянец не работал в Европе ни со сборными, ни с клубами. В 2012 году он подписал контракт с «Гуанчжоу Эвергранд» и выиграл с ним три чемпионата Китая, Кубок страны и Азиатскую Лигу чемпионов. В 2016-м Липпи возглавил сборную, став самым высокооплачиваемым на тот момент тренером мира с зарплатой 22 млн долларов. Под его руководством команде впервые за 15 лет удалось преодолеть групповой этап чемпионата Азии. В январе 2019-го Липпи ушёл в отставку с поста главного тренера сборной, уступив место соотечественнику Фабио Каннаваро. Но уже в мае вновь вернулся к работе и будет готовить команду к отбору на ЧМ-2022 в Катаре.

15 самых высокооплачиваемых тренеров мира «Ман Сити» предложил Гвардиоле новый контракт с зарплатой 20 млн фунтов стерлингов в год. А сколько сейчас получают топ-тренеры?

Сейчас Липпи 71 год. Рассчитывать на его возвращение в Европу вряд ли стоит. В Китае его любят, у него огромный авторитет, его присутствие способствует развитию футбола в стране, так что в этом случае обе стороны должны быть довольны. Синьор Марчелло, судя по всему, отработает свой контракт и потом с чувством выполненного долга вернётся в родную Италию. Отдыхать.

Когда переехал: 2013 год.



Возраст на момент переезда: 65.



Титулы в Китае: 0.



Карьерные обстоятельства, при которых Эрикссон уехал Китай, существенно отличаются от тех, что были у Марчелло Липпи хотя бы разницей в статусе на момент переезда. Не в пример своему итальянскому коллеге швед уже давно выпал из обоймы топ-специалистов и к 2013 году, когда он подписал контракт с «Гуанжоу Фули», успел поработать тренером Мексики и Кот-д’Ивуара, а также техническим директором в клубах Таиланда и ОАЭ. Наверное, поэтому назначение в «Гуанчжоу» выглядит вполне закономерным продолжением его профессионального пути.



За четыре года в Китае некогда популярный в Европе шведский наставник сменил три клуба, не достигнув сколько-нибудь значимых результатов. Впрочем, это не мешает ему отзываться о Китае как о прекрасной стране с хорошим чемпионатом по футболу. В 2017 году он даже советовал Джону Терри попробовать здесь свои силы, однако, насколько мы знаем, тот не воспользовался советом бывшего тренера сборной Англии.



В общем, учитывая невостребованность Эрикссона в Европе, Китай оказался для него прекрасным вариантом вернуться к тренерской работе, обеспечив себе безбедную старость. К слову, на данный момент швед возглавляет сборную Филиппин.

Когда переехал: 2015 год.



Возраст на момент переезда: 67 лет.



Титулы в Китае: чемпион Китая (2015, 2016, 2017).



Тренерская биография Сколари богата и разнообразна. Её диапазон простирается от сборной Бразилии до узбекского «Бунёдкора». С бразильцами он становился чемпионом мира и с ними же терпел унижение от Германии и Голландии на домашнем мундиале. Ещё он достаточно успешно сотрудничал с национальной командой Португалии, выведя её в финал Евро-2004. Вообще, европейскому футбольному болельщику Сколари больше известен по работе со сборными, нежели с клубами, большинство из которых в его карьере бразильские. Был, конечно, ещё и лондонский «Челси», но долго там Сколари не продержался и вряд ли с душевной теплотой вспоминает об этом периоде.



В Китае он проработал три года с «Гуанчжоу Эвергранд», сменив на тренерском посту Фабио Каннаваро. За это время он три раза выиграл национальную Суперлигу, сумев сохранить чемпионство, несмотря на конкуренцию со стороны заметно усилившегося «Шанхай СИПГ». Тем не менее он не стал продлевать контракт с клубом и вернулся на родину, где возглавил «Палмейрас». Будет ли в его карьере ещё какое-либо громкое назначение, трудно сказать. Скорее всего, уже нет. Китай стал для него интересным опытом и вместе с тем возможностью, не прекращая работать, восстановиться от оглушительного провала с Бразилией и последующего, ничего не принесшего ему сезона с «Гремио». Сколари снова почувствовал вкус победы и пополнил свой банковский счёт. А уже в 2018 году выиграл со своей нынешней командой бразильскую Серию А.

Когда переехал: 2016 год.



Возраст на момент переезда: 39.



Титулы в Китае: 0.



Виллаш-Боаш — один из самых одиозных тренеров Европы, чьи амбиции, возможно, превышают способности. Подобное соотношение желаемого и действительно часто проявляется в его склонности к конфликтам. В 2011 году вместе с «Порту» АВБ выиграл чемпионат и Кубок страны, а также Лигу Европы. К тому моменту он уже, видимо, почувствовал себя равным Жозе Моуринью и, перейдя в «Челси», собрался там устроить революцию. Однако всё оказалось не так просто. Боаш не справился с проблемой сменяющихся поколений, ссорился с ветеранами команды, в итоге потерял раздевалку и контроль над командой и, как результат, работу в марте 2012 года. Затем последовал чуть более продолжительный период в «Тоттенхэме», с которым в первый свой сезон он финишировал пятым, но был отправлен в отставку ещё до окончания первого круга.



Ну, и конечно, все мы хорошо помним его по работе с «Зенитом». Под руководством португальца петербуржцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Здесь он тоже конфликтовал с игроками, судьями, журналистами и болельщиками, поэтому мало кто удивился, когда Андре не стал продлевать контракт с клубом.

Виллаш-Боаш вернулся из Китая. И сразу хочет Дзюбу В сфере интересов ещё один форвард, который играл в «Зените».

В Китае Боаш предсказуемо продержался недолго – всего год, заработал 12 млн евро и благополучно вернулся в Европу, правда, уже в лигу пониже классом. В Поднебесной ему не удалось ничего выиграть, но вполне вероятно, что сам Андре по этому поводу не переживает – вряд ли он рассматривал китайский этап как новый вызов. В конечном итоге где бы ему ещё предложили такую зарплату? Так что с его стороны всё тоже выглядит логичным.

Вообще, список известных тренеров, уезжающих в Китай, постоянно пополняется. В 2016 году к ним примкнул Мануэль Пеллегрини, в своё время возглавлявший «Реал» и «Манчестер Сити» (после Китая ему тоже достался клуб рангом пониже – «Вест Хэм»). Работал в Поднебесной и Железный Феликс Магат, и никогда не пробовавший себя в Европе Фабио Каннаваро (на данный момент он снова в Китае). Итальянец, кстати, вполне вероятно, никогда и не будет работать в сильном чемпионате, что тоже имеет смысл – не всем дано добиваться вершин на тренерском поприще, а более чем безбедную жизнь он себе уже гарантировал.



Пока в стране, пытающейся развить футбол, иностранным специалистам предлагают такие космические суммы, многие из них туда будут ехать. Сами китайцы тоже относятся к этому философски: «Те, кто хорошо разбирается в футбольной тактике, как правило, плохо знают Китай. А те, кто хорошо разбирается в Китае, как правило, посредственны в тренерской работе». Такой вот культурный обмен.