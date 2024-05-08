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«Факел» обратился в ЭСК по решению арбитра не назначать пенальти в матче с «Зенитом»

«Факел» обратился в ЭСК по решению арбитра не назначать пенальти в матче с «Зенитом»
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Воронежский «Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

Клуб просит рассмотреть момент на 64-й минуте матча. По мнению «Факела», судья Алексей Сухой не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Встреча прошла в Воронеже в понедельник, 6 мая. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Зенита» отличился защитник Дуглас дос Сантос. За «Факел» забитым мячом отметился нападающий Евгений Марков (с пенальти).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024, заработав 51 очко за 27 игр. «Факел» (28) располагается на 14-й строчке.

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