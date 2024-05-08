«Факел» обратился в ЭСК по решению арбитра не назначать пенальти в матче с «Зенитом»

Воронежский «Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Клуб просит рассмотреть момент на 64-й минуте матча. По мнению «Факела», судья Алексей Сухой не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Встреча прошла в Воронеже в понедельник, 6 мая. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Зенита» отличился защитник Дуглас дос Сантос. За «Факел» забитым мячом отметился нападающий Евгений Марков (с пенальти).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024, заработав 51 очко за 27 игр. «Факел» (28) располагается на 14-й строчке.