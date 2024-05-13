Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона — Tuttosport

56-летний главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании сезона, сообщает итальянское интернет-издание Tuttosport.

По информации источника, финал Кубка Италии с «Аталантой» и два оставшихся матча в сезоне Серии А с «Болоньей» и «Монцей» будут последними для специалиста во главе клуба.

У «Ювентуса» в 15 последних матчах всего лишь две победы. Туринский клуб занимает четвёртое место в таблице и уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, после 31 тура чемпионата Италии «Ювентус» набрал 62 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая на шесть очков от «Милана», занимающего вторую строчку. На четвёртом месте располагается «Болонья», у которой в активе 58 очков.

Контракт Аллегри закачивается в 2028 году. Тренер возглавляет «Ювентус» с 2021 года. За это время клубу под его руководством удалось добраться до полуфинала Кубка Италии в сезоне-2022/2023 и финала в сезоне-2021/2022. Раннее Аллегри был главным тренером «зебр» с 2014 по 2019 год и завоевал пять чемпионств Серии А, четыре Кубка Италии и два Суперкубка Италии.