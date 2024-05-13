Шикунов: «Спартак» — фаворит в Кубке, «Балтике» нужно спасать свою задницу в РПЛ

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Балтикой».

«Спартак» однозначно является фаворитом в кубковом матче с «Балтикой». У «Спартака» есть шанс выиграть трофей, это им очень надо. А «Балтике» нужно спасать свою задницу, приложив все силы, чтобы остаться в РПЛ. У них головной боли хватает, поэтому на два фронта тяжело биться. Сейчас так, наверное, можно говорить, но зря полезли.

У «Спартака» же есть шанс играть в финале Кубка России, а там — как карта ляжет. Плюс этот трофей может скрасить неудачный сезон для команды. Чемпионат закончится, и после этого будет последний матч за Кубок. Как всё два года назад. Хоть что-то», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.