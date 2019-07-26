32 года назад сборная СССР выиграла юношеский ЧМ. Что стало с этими людьми

25 июля 1987 года юношеская сборная СССР завоевала золотые медали на чемпионате мира U16 – это был первый и последний раз, когда наша молодежь побеждала на этом турнире.
Тогда в Канаду под руководством молодого тренера Александра Пискарева отправилось 18 ребят, собранных из разных уголков Союза: Баку, Киева, Львова, Одессы, Ростова, Ленинграда и Москвы. «Когда у нас шел разговор о деле – кого брать, кого отчислять, с кем и как работать, как играть команде, – у нас не было ни старшего тренера, ни второго. Оба были старшими, оба – вторыми», — рассказывал в интервью Пискарев.
Сборная СССР попала в группу к Нигерии, Мексике и Боливии: с нигерийцами – чемпионами прошлого ЧМ — сыграли вничью 1:1, боливийцев обыграли 4:2, а с мексиканцами расправились с разгромным счетом 7:0.
В четвертьфинале советская команда попала на сборную Франции и не без труда одержала победу – 3:2. «Французы вышли на матч без свои двух главных звезд, которые пропускали игру из-за дисквалификации. Сборная СССР была в своих лучших кондициях. Обе команды показывали очень хороший футбол: советская была очень хорошо организована и грамотно действовала в полузащите, французская больший упор делала на индивидуальное мастерство своих футболистов», — говорится в отчете ФИФА.
В полуфинале сборная СССР разгромила Кот-д’Ивуар 5:1 – советская команда открыла счет уже на 1-й минуте. Вот что говорится об этой встрече в отчете ФИФА: «Советские футболисты воспользовались слабостями африканцев. За десять минут они забили два гола, а незадолго до конца первого тайма Сергей Арутюнян отправил потрясающий третий мяч в ворота соперника. Защита Кот-д’Ивуара выглядела ужасно: было заметно, что они полагаются исключительно на вдохновение нескольких индивидуально сильных футболистов. Советские игроки, в свою очередь, показывали более глубокое понимание игры, чем их сверстники».
В финале сборной СССР предстояло встретиться с Нигерией, уже хорошо знакомой по первому матчу на этом чемпионате мира Выявить победителя ни в основное время, ни в дополнительное не удалось – судьба чемпионства решалась уже в серии пенальти, в которой советские ребята оказались сильнее.
«Нигерийцы на поле рыдали. Они надеялись стать первыми – команда у них была неплохая, но явно было видно, что играют в ней переростки», — вспоминал победу вратарь Юрий Окрошидзе.
Одним из почетных гостей финала был легендарный Пеле, который уже после матча отметил игру нападающего Юрия Никифорова и голкипера Окрошидзе – по его словам, этих футболистов ждало большое будущее.
Посмотрим, как в действительности сложилась судьба «золотой команды».
Юрий Никифоров
Тогда: «Черноморец» Одесса, нападающий (после – защитник).
Клубы: «Динамо» Киев, «Спартак», «Спортинг» (Хихон), ПСВ, «Валвейк», «Урава Ред Даймондс».
Трофеи: чемпион мира U16, серебро чемпионата Европы U17, чемпион Европы U19, кубок Украины, чемпион России (3), Кубок России, чемпион Нидерландов (2), суперкубок Нидерландов (3), кубок японской лиги.
Год окончания карьеры: 2004.
Сейчас: ассистент главного тренера в «Динамо» Москва.
Мирджалол Касымов
Тогда: «Пахтакор», полузащитник.
Клубы: «Динамо» Минск, «Спартак» (Владикавказ), «Алания», «Крылья Советов», «Аль-Шабаб», «Машъал».
Трофеи: чемпион мира U-16, чемпион Европы U16/U17 (2), чемпион Узбекистана (3), Кубок Узбекистана (4), чемпион России, чемпион Азиатских. Игр. Тренерские: чемпион Узбекистана (3), кубок Узбекистана (3), полуфинал Азиатской Лиги чемпионов (2)
Год окончания карьеры: 2005.
Сейчас: главный тренер узбекистанского клуба АГМК.
Юрий Окрошидзе
Тогда: «Зенит», вратарь.
Клубы: «Сокол», «Рубин», ЦСКА, «Уралан», «СКА» (Ростов).
Трофеи: чемпион мира U16, серебро чемпионата Европы U16.
Год окончания карьеры: 2006.
Сейчас: тренер молодежной команды «Зенита».
Ариф Асадов
Тогда: «Нефтчи», защитник.
Клубы: «Спартак» (Владикавказ), «Динамо» Баку, «Тюмень», «Анжи», «Карабах», «Карабах-Азерсун», «Хазар-Ленкорань», «Гянджа».
Трофеи: чемпион мира U16, чемпион Европы U19, чемпион Азербайджана (2).
Год окончания карьеры: 2005.
Сейчас: тренер сборной Азербайджана.
Сергей Беженар
Тогда: «Нефтчи», защитник.
Клубы: «Днепр», «Динамо» Киев, «Динамо-2», «Динамо-3», ЦСКА (Киев), «Расинг», «Эрзурумспор», «Черноморец», «Таврия», «Актобе».
Трофеи: чемпион мира U16, чемпион Европы U19, чемпион Украины (4), Кубок Украины.
Год окончания карьеры: 2004.
Сейчас: старший тренер «Динамо» Киев U17.
Юрий Мороз
Тогда: «Динамо» Киев, защитник.
Клубы: «Верес», «Хапоэль», «Бней Иегуда», «Маккаби» (Яффа), «Алания», «Торпедо-ЗИЛ», «Локомотив» НН, «Закарпатье», «Ворскла».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 2003.
Сейчас: старший тренер «Динамо» Киев U21.
Виктор Гузь
Тогда: «Ротор», вратарь.
Клубы: «Торпедо» (Волжский), «Волгарь-Газпром», «Газовик», «Достык», «Актобе-Ленто», «Космос», «Жетысу».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 2003.
Сейчас: тренер вратарей в «Томи-2».
Владислав Кадыров
Тогда: «Нефтчи», нападающий.
Клубы: «Сахалин», «Локомотив» НН, «Арсенал» Тула, «Спартак» Рязань», «Лада-Энергия», «Бакы Фехлеси».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 1998.
Сейчас: тренер футбольной школы AZFAR в Азербайджане.
Владислав Лемиш
Тогда: «Нефтчи», нападающий.
Клубы: «Кубань», «Торпедо», «Паламос», ЦСКА, «Изумруд», «Дружба», «Динамо» (Ставрополь), «Балтика», «Славия» (Мозырь).
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 1998.
Сейчас: преподаватель физкультуры в Кубанском государственном аграрном университете.
Анатолий Мущинка
Тогда: «СКА-Карпаты», полузащитник.
Клубы: «Динамо» Киев, «Карпаты», «Металлург» (Запорожье), «Хомбург», «Саарбрюкен».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 2003.
Сейчас: вернулся на Украину, до этого долгое время жил в Германии, где работал заведующим в экспериментальном магазине и IT-специалистом.
Валерий Высокос
Тогда: «Динамо» Киев, полузащитик.
Клубы: «Судостроитель», «СК Николаев», «Полиграфтехника», «Металлург» (Никополь), «Титан» (Армянск), «Кремень», «Славия», «Водник», «Пальмира».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 2005.
Сейчас: тренер любительской команды «Милан» в Николаеве, Украина.
Юрий Макаров
Тогда: «Динамо» Киев, нападающий/полузащитник.
Клубы: «Динамо» (Белая Церковь), «Рось», «Динамо-2» Киев, «Кристалл», «Строитель», «Ведрич-97».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 1998.
Сейчас: тренер ДЮСШ управления образования и науки Броварского горсовета
Ираклий Геленава
Тогда: «Динамо» Сухум, защитник.
Клубы: «Цхуми».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 1990.
Сейчас: учитель физкультуры гимназии №2 в Красногорске.
Юрий Мокрицкий
Тогда: «СКА-Карпаты», защитник.
Клубы: «Галичина», «Карпаты», «Маккаби Ирони», «Жемчужина», «Ворскла», «Прикарпатье», «Полиграфтехника», «Нива», «Александрия», «Техно-Центр», «Днепр».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 2005.
Сейчас: согласно последнему интервью, занимается деятельностью, не связанной с футболом.
Олег Матвеев
Тогда: «Ростсельмаш», нападающий.
Клубы: «Динамо» Киев, «Шахтер», «Кремень», «Металлург».
Трофеи: чемпион мира U16, кубок Украины (2).
Год окончания карьеры: 2002.
Сейчас: Много лет работает селекционером в «Шахтере», где в свое время играл.
Сергей Арутюнян
Тогда: «Динамо» Сухум, нападающий.
Клубы: «Жемчужина-Сочи», «Торпедо» Сочи, «Уралан», «Волгарь», «Дружба» Майкоп, «Кубань», «Югра».
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 1999.
Сейчас: неизвестно.
Николай Русин
Тогда: СКА Киев
Клубы: «Динамо» Белая Церковь, «Закарпатье», «Карпаты» Мукачево (люб.), «Тисасалка» (люб.), «Мукачево» (люб.).
Трофеи: чемпион мира U16.
Год окончания карьеры: 2002.
Сейчас: неизвестно.
Вячеслав Царев
Тогда: «Торпедо» Москва
Клубы: «Динамо», «Локомотив», «Уралан», «Сокол» (Саратов), «Химки.
Трофеи: чемпион мира U16, Кубок России.
Год окончания карьеры: 2003.
Умер в 2010 году из-за тяжёлой болезни.
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