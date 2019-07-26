«Динамо» победило, но красивая традиция умерла

Воскресенье. Пять дней назад.

«Динамо» в большинстве драматично проиграло «Рубину» со счетом 0:1, упустив шикарные моменты. Московские болельщики освистали своих же футболистов. Когда игроки пришли к фанатской трибуне как и всегда исполнить заряд «Только Яшин, только Динамо» с трибуны понеслись оскорбления и «Не позорьте имя «Динамо». Футболисты подождали, послушали, а потом развернулись и ушли. Традиционный заряд про Яшина так никто и не исполнил.

В такой ситуации можно было ожидать чего-угодно. Тем более от фанатов «Динамо», которые однажды обстреляли игроков на базе в Новогорске из пейнтбольных ружей. И вот…



Пятница. «Динамо» – «Урал».

Вместо жестких баннеров, фанаты извинились. На полотне было написано: «Ребята, простите! Мы рядом до конца»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правда, баннер был хоть и на трибуне D, но далеко от фанатского ядра. Впрочем и оно не стало снова выражать недовольство в адрес своих. Да и футболисты на этот раз не давали повод, взяв инициативу, начали сразу создавать моменты. И это на фоне «Урала», который начал сезон с двух побед.



При желании можно сказать, что хозяева выиграли за счет двух мячей, которые получились в значительной степени случайными. Сначала мяч после прострела попал в бедро Юсупову и отлетел по странной траектории в девятку. Затем серия рикошетов от Шайдаева превратилась в голевую передачу на Панченко, который холоднокровно пробил в угол. Будет очень забавно, если Шайдаеву засчитают ассист.

При большом желании здесь можно было бы увидеть высшую справедливость. Раньше у «Динамо» не залетало, то что должно, а теперь два гола случились в эпизодах, которые не казались явно голевыми. Но так станет думать только тот, кто не видел весь матч. «Динамо» действительно выглядело более осмысленным и по сравнению с «Уралом» и по сравнению с самим собой во втором туре.



Что удивило, так это то, что игроки «Динамо» снова отказались от традиционного заряда с фанатами после матча. Болельщики отреагировали возмутительным гулом и исполнили «Только Яшин, только «Динамо» с самими собой.

Ещё несколько деталей о матче одной строкой:



• Насколько хорош Шиманьски, настолько же плох Шейдаев.



• На матч пришло 12 349 зрителей. Это по официальной версии. Неделю назад было 17 315 человек. «ВТБ Арена» вмещает 25 716 болельщиков.

• Шунин в полном порядке. Без его сейва на 49-й минуте «Динамо» была бы гарантирована нервная концовка.



• Голые трибуны, конечно, плохо. Зато как же хорошо работает 3G и LTE на телефоне!!!

• На 84 минуте вышел Павел Погребняк, который числился игроком «Динамо» с августа 2015 по январь 2018 года. Московские фанаты встретили его вялым свистом.



• Следующий домашний матч «Динамо» 10 августа проведет против «Зенита». В матче против «Урала» об этом напоминали лишь оскорбительные скандирования трибуны D.



• Дальше у «Динамо» вообще адский отрезок: «Спартак» на его поле, «Зенит» на «ВТБ Арене» и «Локомотив» так же на «ВТБ Арене».



• Похоже, та волшебная пилюля от фанатов и суровый разговор в раздевалке пять дней назад перенеслись на первый тайм «Динамо» – «Урал». Это точно был лучший тайм бело-голубых, как минимум в этом сезоне.