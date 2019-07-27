В Испании дом Коутиньо считают проклятым. Как живёт звезда «Барселоны»

По сообщениям испанских СМИ, «Барселона» выставила ценник за Филиппе Коутиньо. Клуб собирается продать полузащитника не меньше, чем за 120 миллионов евро. Возможно, бразилец, так и не заигравший на своем уровне за каталонцев, в ближайшее время сменит команду. В таком случае Филиппе наконец съедет из особняка, который в Испании называют «проклятым».

«Барселона» задумала грандиозный обмен. Всё ради возвращения Неймара Есть все основания считать, что в случае осуществления эта сделка будет уникальной.

Дом

Коутиньо не пришлось самостоятельно искать жилье в Барселоне. Еще до переезда бразильца в новый город, его партнер по команде Суарес подсуетился и забронировал полузащитнику особняк в пригороде столицы Каталонии – Кастельдефельсе. От дома до базы «Барсы» или стадиона примерно полчаса езды, а соседи – знаменитые футболисты, среди которых Месси и Суарес. Красота!

Цена особняка, который снимает Коутиньо, составляет около 5 миллионов евро. Такая стоимость объясняется удачным расположением жилья — в элитном районе города, так называемом «футбольном Беверли-Хиллз», а также самим домом.

Он находится на участке площадью 750 квадратных метров. В четырёхэтажном особняке есть спортзал, огромные гостиная и кухня, небольшой бар с вином и даже лифт. На участке Коутиньо расположены бассейн и стол для текбола (вид спорта, похожий на настольный теннис. Вместо ракеток игроки используют ноги, тело и голову, а вместо шара — футбольный мяч. – Прим. «Чемпионата»). Поблизости – большой красивый сад.

На первый взгляд дом игрока – великолепный. Однако в Испании его называют «проклятым».

В 2014 году этот особняк приобрел СескФабрегас, отремонтировав и обустроив его за приличную сумму. После переезда в Англию испанец стал сдавать жилье в Кастельдефельсе новичку «Барсы» Томасу Вермалену. В итоге за 5 лет в клубе бельгиец пропустил более 500 дней из-за травм. Когда в 2016 году защитника арендовала «Рома», и он переехал в Рим, «проклятие» особняка испытал на себе Андре Гомеш. Поселившись в доме, португалец так и не смог закрепиться в «Барселоне». Отыграв 78 матчей за клуб, он ушел в аренду в «Эвертон», а спустя год подписал с «ирисками» полноценный контракт.

Сам Коутиньо успел ощутить эффект «проклятого» дома спустя месяц после переезда в Испанию. В феврале 2018 года его особняк обокрали. Воры залезли в дом бразильца, когда он ужинал с семьей в ресторане.

Автомобили

О точном количестве машин Коутиньо информации нет. Однако известно, что его автомобильная коллекция довольно скромна для топ-футболиста. Самый дорогой из автомобилей полузащитника — Aston Martin V8 Vantage. Его стоимость оценивается примерно в 150 тысяч долларов.

Также в автопарке бразильца есть Range Rover и Porsche Macan, который болельщики «Ливерпуля» закидали камнями, узнав о желании полузащитника переехать в Барселону.

Еще стоит упомянуть об Audi Q7. Эта машина футболиста известна тем, что ее эвакуировали в тот же день, когда Коутиньо обокрали. Автомобиль увезли на штрафстоянку за неправильную парковку.

Коутиньо – заложник своей цены. Он не нужен, но его нельзя усадить в запас Вальверде так и не придумал, что с ним делать.

Семья

В своем особняке Коутиньо живет вместе с женой Айне. С будущей супругой футболист познакомился, когда ему было всего лишь 14 лет. Заметив девушку на вечеринке, подросток сразу влюбился в нее. Вскоре молодые люди начали встречаться, а в 2012 году они обвенчались.

У счастливых супругов две дочери –3-летняя Мария и годовалая Эсмеральда. Филиппе – верный муж и заботливый отец, поэтому он обожает девочек и стремится как можно больше времени проводить вместе с ними и Айне.

Члены семьи Коутиньо часто гуляют по городу и вместе ужинают в ресторанах.

Больше праздники не только повод собраться вместе, но еще и примерить разнообразные наряды. Так в 2017 году Филиппе встречал Рождество вместе с Марией и Айне.

Когда полузащитник играет на «Камп Ноу», Айне приезжает с дочерями на стадион, чтобы поддержать мужа. Чемпионство в Ла Лиге Коутиньо отмечал не только с партнерами по команде, но и с семьей.

Похоже в жизни Филиппе все в полном порядке. Футболисту осталось только наладить карьеру, чтобы все было еще круче.