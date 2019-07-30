«ПСЖ» наконец-то купил того, о ком мечтал с января. Трансферы в Европе

Рассказываем о самых любопытных трансферах за неделю с участием европейских клубов.

«Айнтрахт» продал ещё одного форварда за огромные деньги. Трансферы Европы В июне Лука Йович перешёл из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро. Теперь же немецкий клуб продал за 40 млн Себастьена Аллера.

Центральный защитник «Реала» продолжит карьеру в АПЛ. «Вулверхэмптон» арендовал Вальехо до конца сезона, при этом неизвестно, получил ли английский клуб право выкупа испанца. В прошлом сезоне Хесус сыграл семь матчей за «сливочных» в разных турнирах и забил один гол. Зинедин Зидан не рассчитывал на 22-летнего игрока.

Томас Вермален, «Вессел Кобе»

«Барселона» тоже попрощалась со своим центральным защитником. У 33-летнего бельгийца завершился контракт с каталонским клубом, и он на правах свободного агента перешёл в «Вессел Кобе». Там уже играют Андрес Иньеста и Давид Вилья. Японцы предложили Вермалену договор до конца января 2022-го. Постоянно борющийся с травмами Томас в прошлом сезоне принял участие в 12 матчах.

Идрисс Гейе, «ПСЖ»

Чемпионы Франции ещё зимой пытались приобрести опорного полузащитника «Эвертона», но тогда клубы не договорились по деньгам. Теперь же трансфер состоялся. «ПСЖ» заплатит за 29-летнего сенегальца 32 млн евро (по данным Transfermarkt). Гейе подписал контракт с парижанами на четыре года. В минувшем сезоне он 35 раз выходил на поле в матчах АПЛ и Кубка Англии, стал автором двух голевых передач.

Даниэле Де Росси, «Бока Хуниорс»

Итальянец всю карьеру провёл в родной «Роме», а в 36 лет решил открыть Америку. Оказывается, Де Росси всегда мечтал поиграть за «Боку Хуниорс», он восхищён болельщиками аргентинского клуба. Даниэле подписал контракт на один сезон. По неофициальной информации, его зарплата составит 500 тыс. евро в год. Полузащитник перешёл на правах свободного агента, а в предыдущем сезоне сыграл 23 матча, забил два гола и отдал один голевой пас.

Дуглас Луис, «Астон Вилла»

Вернувшийся в АПЛ клуб из Бирмингема – неожиданный лидер сезона по тратам на новичков. «Астон Вилла» уже оставила на рынке 115 млн фунтов стерлингов. Свежее приобретение клуба – центрхав «Манчестер Сити» Дуглас Луис. 21-летний бразилец стал недавно лучшим игроком турнира в Тулоне. Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов, контракт подписан на четыре года. В прошлом сезоне Дуглас Луис сыграл в аренде 29 матчей за «Жирону».

Жоэлинтон, «Хоффенхайм»

Бывший тренер «Ньюкасла» Рафа Бенитес жаловался на пассивность клуба в вопросе покупки новичков. Забавно, что, как только испанец уехал в Китай, «сороки» совершили рекордный трансфер в истории клуба. Нападающий «Хоффенхайма» Жоэлинтон приобретён за 44 млн евро. С 22-летним бразильцем заключён контракт на шесть лет. За прошлый сезон Жоэлинтон забил 11 голов и сделал девять голевых пасов в 35 матчах.

34-летний защитник расторг контракт с «Интером» и отправился в «Цзянсу Сунин». Два клуба имеют общего владельца, поэтому, видимо, трансфер и оформили на правах свободного агента. У бразильца за минувший сезон набралось 20 матчей за нерадзурри. Тем временем сорвался переход из «Реала» в «Цзянсу Сунин» Гарета Бэйла. Президент «сливочных» Флорентино Перес захотел больше денег за валлийца, что очень разозлило самого Бэйла.

СМИ выяснили, как Бэйл отреагировал на сорвавшийся переход в «Цзянсу Сунин»

Ещё один игрок «Реала», сменивший за последние дни клуб, – центральный полузащитник Себальос. Он, как и Вальехо, не входил в планы Зидана на новый сезон. «Сливочные» и «Арсенал» оформили аренду 22-летнего испанца до лета 2020-го. О полноценном трансфере стороны не договорились. Даниэль принял участие в 34 матчах минувшего сезона, забил три гола и записал на свой счёт два голевых паса.

Набиль Фекир, «Бетис»

Прошлым летом «Ливерпуль» готов был потратить до 70 млн евро на Фекира, однако француз провалил медосмотр. Сейчас атакующий полузащитник «Лиона» перебрался в «Бетис» всего за 19,75 млн. Причём вместе с братом. Контракт подписан на четыре года. Странно, что французский клуб отпустил за такие деньги своего лидера, но, значит, на то есть свои причины. В предыдущем сезоне 26-летний игрок забил 12 мячей и отдал девять голевых передач в 39 матчах.

Элиф Элмас, «Наполи»

Неаполитанский клуб объявил о покупке талантливого 19-летнего македонца, на которого, по слухам, претендовал «Зенит». Центральный полузащитник «Фенербахче» стоил 16 млн евро. Элмас подписал пятилетний контракт. В предыдущем сезоне он сыграл 40 матчей и стал автором четырёх мячей. Новичок «Наполи» уже два года выступает за первую сборную страны.