«Спартак» и «Динамо» сыграют в день массовых протестов в Москве. Это безопасно?

Вся полиция на митинге
Один из центральных матчей очередного тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» мог быть перенесён. Инициатива исходила из МВД России, где не были уверены, что смогут обеспечить безопасность «горячему» противостоянию в дерби. Всё дело в том, что в этот же день, 3 августа, в столице должна пройти несогласованная массовая акция в поддержку независимых кандидатов Мосгордумы.
Очевидно, туда будут брошены большие силы полиции. В МВД опасались, что этих сил не хватит на матч «Спартака» с «Динамо». Это дерби, конечно, не такое жёсткое, как, скажем, битва ЦСКА и красно-белых, но и с «Динамо» градус соперничества будь здоров.
В РПЛ настояли на своём
Когда сотрудник Фонда борьбы с коррупций Николай Ляскин сообщил о запросе МВД на предмет переноса матча, руководство РПЛ отказалось комментировать происходящее. В лиге решили сделать всё по-тихому, провели совещание вместе с представителями МВД, «Динамо» и «Спартака» и сообщили, что дерби перенесено не будет.
В лиге посчитали, что это будет неудобно как клубам, так и их болельщикам, многие из которых уже приобрели билеты на игру и запланировали выходные. Да и финансовые потери тоже очевидны. Не говоря уже о том, что это нарушило бы планы «Спартака» на подготовку к еврокубковой игре с «Туном», которая состоится 8 августа. В общем, причин отказаться от переноса было несравнимо больше.
Окончательную точку в этом поставил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
«Матч «Спартак» – «Динамо» пройдёт 3 августа на стадионе «Открытие Арена» в 19:00 мск. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», — заявил он.
Правильно ли поступили в РПЛ?
С точки зрения собственных интересов, безусловно, правильно. Руководство лиги справедливо не захотело нести финансовые и репутационные риски и отстояло право на проведение матча в заранее согласованное время и в заранее согласованном месте. Обычно на подобных дерби безопасность обеспечивают в районе 1500-2000 сотрудников полиции и Росгвардии.
Серьёзная цифра. Возникает резонный вопрос: а что, если этих людей не хватит для обеспечения порядка в центре Москвы? Впрочем, митингующие настаивают, что не собирались и не собираются ничего громить и их протесты носят исключительно мирный характер. Но у полиция другая точка зрения, иначе обращения в РПЛ в принципе не было бы.
- 1 августа 2019
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