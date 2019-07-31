В РПЛ поступил запрос на перенос матча «Спартак» — «Динамо»

Как стало известно, в Российскую Премьер-Лигу поступил запрос от МВД на перенос матча 4-го тура «Спартак» — «Динамо», запланированного на 3 августа. Лига пока не готова комментировать эту информацию. В частности, президент РПЛ Сергей Прядкин проигнорировал запрос «Чемпионата» по этому поводу, несмотря на то что матч должен состояться уже через три дня. В клубах «Чемпионату» сообщили, что будут ориентироваться на решение лиги.

По утверждению сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, МВД сделало запрос из-за несогласованной массовой акции, которая должна состояться в Москве также 3 августа. Перенос матча на более поздний срок может осложнить «Спартаку» подготовку к выездной игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», которая пройдёт 8 августа.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов отказался комментировать ситуацию. «Организатор соревнования – Российская Премьер-Лига, поэтому все вопросы к ним. Мы всего лишь обеспечивающая структура», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.