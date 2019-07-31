В РПЛ поступил запрос на перенос матча «Спартак» — «Динамо»

Как стало известно, в Российскую Премьер-Лигу поступил запрос от МВД на перенос матча 4-го тура «Спартак» — «Динамо», запланированного на 3 августа. Лига пока не готова комментировать эту информацию. В частности, президент РПЛ Сергей Прядкин проигнорировал запрос «Чемпионата» по этому поводу, несмотря на то что матч должен состояться уже через три дня. В клубах «Чемпионату» сообщили, что будут ориентироваться на решение лиги.
По утверждению сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, МВД сделало запрос из-за несогласованной массовой акции, которая должна состояться в Москве также 3 августа. Перенос матча на более поздний срок может осложнить «Спартаку» подготовку к выездной игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», которая пройдёт 8 августа.
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов отказался комментировать ситуацию. «Организатор соревнования – Российская Премьер-Лига, поэтому все вопросы к ним. Мы всего лишь обеспечивающая структура», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 31 июля 2019
-
13:40
-
13:26
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:49
-
12:41
-
12:28
-
12:23
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:39
-
11:18
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:12
-
10:03
-
09:51
-
09:44
-
09:42
-
09:26
-
09:26
-
09:11
-
09:10
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:48
-
07:20