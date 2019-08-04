ЦСКА уже второй. Выше только «Зенит»

Роман Шаронов с Виктором Гончаренко практически сверстники (семь месяцев – разве ж это разница?), но тренерский путь проделали несопоставимый. Если первый только осваивается в новой роли в РПЛ, то второй уже дюжину лет практикует на высшем уровне. Тем не менее стартовый отрезок чемпионата тренер-дебютант прошёл даже успешнее белорусского коллеги. Отсутствие необходимой лицензии у наставника не помешало «Рубину» стать главной сенсацией июля в РПЛ. Москвич Шаронов дважды удачно свозил команду в свой родной город (ничья с «Локомотивом», победа над «Динамо») и вдобавок переиграл Рашида Рахимова с его «Ахматом».

Положительные результаты и яркая, вдохновенная игра «Рубина» нашли живой отклик в душах казанских болельщиков. Оказалось, люди не разлюбили футбол – просто устали от машинальной, не приносящей радости ни себе, ни окружающим игры прежней команды, сборки Бердыева. Как только «Рубин» вспомнил о зрителе, тот ответил ему взаимностью – более чем 11-тысячной явкой в понедельник (!) на игру с грозненским середняком. На ЦСКА в воскресенье собралось ещё больше народа – естественно, в надежде на продолжение «банкета», то есть беспроигрышной серии.

Из топ-50 молодых талантов Европы сыграли двое

На неделе УЕФА обнародовал список 50 самых многообещающих молодых талантов Европы. От РПЛ в него включили четверых, от ЦСКА и «Рубина» — троих, но на поле Центрального стадиона столицы Татарстана из них вышли лишь двое – «армейцы» Обляков и Влашич. Шаронов своего, возможно, самого даровитого янгстера перед четвёртым туром лишился. Болезнь оставила автора лучшего «казанского» гола июля, в ворота «Локомотива», Кварацхелию вне заявки на игру. Количество грузин в хозяйской основе от размена Хвичи на Микелтадзе не изменилось, но созидательный потенциал определённо снизился. Исландец Кьяртанссон был поощрён местом в старте за результативный выход на замену против «Ахмата» – вытеснил Маркова в запас.



«Армейцы» поводов для недовольства своему командиру неделю тому не дали – он и повторил в Казани состав, заканчивавший первый тайм против «Локо», с Шарлией вместо травмированного Эдером Васина в центре обороны.

Степанов попал под танк

От игры в Казани небезосновательно ждали бодрого, динамичного зрелища, и команды сразу же обозначили свои наступательные устремления. Бестолковой перепасовке на своей половине и в центре поля футболисты предпочитали конструктивные передачи вперёд. Красно-синие при этом ещё и активно пользовались прессингом: при потере моментально вступали в отбор на чужой половине поля, стараясь безотлагательно вернуть владение себе. Только с прицельными ударами ни у тех, ни у других долго не складывалось – большинство блокировалось защитниками. Из десятка первых попыток они совокупно нейтрализовали половину, допустив всего одно попадание в створ, да и то – неопасное (Сигурдссон). Арнор же загубил убойный момент на 35-й минуте – в соавторстве с Дюпиным. Кипер «Рубина» ногой отразил удар «армейского» блондина метров с пяти.

«Рубин», похоже, осознанно сделал основной акцент в наступлении на левый фланг. Фернандес по своему обыкновению больше времени проводил на чужой половине поля, нежели на своей, а Шарлия, правый крайний стоппер в оборонительном трио ЦСКА, не всегда успевал его страховать. Шустрый, быстроногий Давиташвили создал больше всех проблем «армейцам» до перерыва. На нём москвичи и заработали первое предупреждение – Ахметов в начале второго тайма.



Оборотной стороной атакующей активности Зурико стала уязвимость обороны «Рубина» на этом направлении: вперёд-то он бежал задорно – «домой» возвращался неохотно. Молодому Степанову было объективно сложно в одиночку сдерживать неистового Марио, и в конце концов российский бразилец своего добился. Приняв на плечо классную диагональ с левого края от Влашича, Фернандес подбил мяч коленом, потом подъёмом и, не опуская на газон, забросил Чалову в штрафную. Фёдор тоже сработал безупречно, подобно матёрому бомбардиру – оторвался от защитника и первым же касанием выстрелил под перекладину.



На исходе первого часа игры на этом же участке поля аналогичный момент имел уже казанский форвард – Кьяртанссон. Ответного гола не случилось благодаря расторопности Шарлии: хорват первым поспел к мячу, перелетевшему через Акинфеева, и не пустил его в сетку.

ЦСКА не отдал концовку

Первая замена Гончаренко – Набабкин вместо Дивеева уже в перерыве, – видимо, носила вынужденный характер: поводов для недовольства главному парни в белом не давали. Вторую продиктовал ход игры. После перерыва ЦСКА стал упускать инициативу в центре поля – для её возвращения на газон и отправился атлетичный Бийол (Сигурдссон, соответственно, с поля ушёл).



Одну внеплановую замену произвёл и Шаронов: по гримасе боли на лице Могилевца можно было догадаться, что более он «Рубину» сегодня не помощник. Выход Кипиани подтвердил это предположение. С появлением на поле мощного Маркова нагрузка на красно-синюю оборону ещё более увеличилась. Весенний ЦСКА под натиском иногда терялся сам и терял очки. Летний, более выносливый физически и морально устойчивый, победу не упустил – дотерпел, удержал.



Язвительные подколки конкурентов про последнее место после первого тура окончательно утратили актуальность. Стартовый казус пошёл на пользу ЦСКА.