«Моя Украина закончилась в 2014-м». Судье из Крыма предлагали порвать паспорт РФ

Пошёл на повышение

Резервным арбитром на матче РПЛ между «Рубином» и ЦСКА в Казани был Анатолий Жабченко, который перед началом этого сезона наравне с другими 18 рефери был включён исполкомом РФС в список арбитров лиги. Жабченко прошёл общий сбор в Новогорске, получил краснодарскую прописку и, как мы видим, уже приступил к работе.

Последние два года он работал в Крыму на различных футбольных соревнованиях. Для Анатолия начало работы в такому турнире, как РПЛ, безусловно, шаг вперёд в этом плане. Но его футбольная история гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

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«Я никогда не оскорблял Украину»

Жабченко родился в Симферополе. В 2010 году он начал судить матчи чемпионата Украины. Он получил лицензию ФИФА в 2013 году и обслуживал матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2015 году работал на матче за Суперкубок страны между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо». Последнюю на данный момент встречу в УПЛ Анатолий отсудил в 2017 году, после чего как раз и приступил к работе в Крыму.



Вскоре Жабченко был внесён в базу «Миротворца» за нарушение правил пересечения границы Украины. В сентябре того же году Федерация футбола Украины заявила, что этот арбитр больше не будет работать в чемпионате страны. Сам Анатолий уверен, что с ним поступили некрасиво, о чём рассказал порталу FootballHub.



«Первые несколько дней было больно и неприятно. Мы не сделали ничего такого, чтобы нас считать врагами. Я никогда не говорил чего-то оскорбительного в адрес Украины. Я всю жизнь был украинцем, на Евро-2012 ездил на матчи сборной Украины, болел и пел гимн Украины. Мое мнение – с нами поступили несправедливо. Я бы хотел продолжать судить в чемпионате УПЛ».



Жабченко не скрывал, что помимо украинского у него появился и российский паспорт, поскольку он является уроженцем Симферополя. Но украинские функционеры эти доводы не посчитали достаточными для продолжения сотрудничества.



«На комитете по этике и честной игре нас вызвали, и мы честно сказали, что российский паспорт у нас есть. При этом у меня был и паспорт Украины, он и сейчас есть».

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«Это уже не наша Украина»

Жабченко довольно чётко объяснил в интервью «Спорт-Экспрессу», почему принял российское гражданство. Он не верил в новую украинскую власть и отметил, что Крым сделал правильный выбор в 2014 году. При этом признавал, что из-за политики перспективы развития футбола на полуострове до сих пор остаются туманными.

«Я ничего плохого не могу и не хочу говорить про Украину. Эта страна дала мне очень многое – и как футболисту, и как арбитру. Только моя Украина закончилась в 2014 году. Думаю, я сейчас выражаю мнение очень многих крымчан. Дальнейшие события показали, что это уже не наша Украина. ФФУ предложила мне сделку. Мы по обоюдному согласию расторгли контракт».

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«Предлагали порвать на камеру российский паспорт»

Очевидно, подобные высказывания не нашли понимания в Украине. Анатолий получал многочисленные угрозы. Ему даже сделали конкретное предложение, как вернуться к работе в чемпионате Украины. Причём предложение было не от болельщиков, как можно было подумать, а он руководства Федерации футбола Украины.



«Мы начали получать смс от националистов, которые писали, что они нас найдут и расправятся. Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе на матч Суперкубка, то будет «Дом профсоюзов-2». Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. В ФФУ мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся».



Кажется, всё это осталось в прошлом. 4 августа Жабченко официально дебютировал в РПЛ на матче «Рубина» и ЦСКА. Пока в качестве резервного арбитра. Но не исключено, что скоро судья с непростой судьбой поработает на матче чемпионате России и в качестве главного.