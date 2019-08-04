«Барса» забила очень смешной гол. Точнее, за неё это сделал соперник

Кубок Гампера – традиционный товарищеский матч, который «Барселона» проводит каждый год перед стартом сезона. В этот раз соперником стал лондонский «Арсенал».

Несмотря на товарищеский статус игры, обе команды выставили боевые составы. У «Барсы» на поле не появились только Месси и Коутиньо (хотя по совершенно разным причинам), а у «Арсенала» с первых минут или с замены вышли все игроки основы, кто не травмирован.

Зрительский интерес тоже показывает, что для города этот матч имеет значение. «Камп Ноу» переполнен. Кстати, болельщики встретили Гризманна овациями.



«Арсенал» вёл после гола Обамеянга в первом тайме. Но на 69-й минуте Мэйтленд-Найлс сделал вот это.

Удивительный момент. С другого ракурса смотрится не лучше.

Мало того, что Эйнсли нарушил первое правило защитника: не пасовать в створ собственных ворот. К тому же показалось, что он видел Лено. По крайней мере, смотрел в его сторону. Удивительная расслабленность защитника.



После этого «Арсенал» пропустил в концовке и второй гол. Кубок Гампера опять достался «Барселоне».