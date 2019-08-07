Поплыли. Зачем «Ливерпуль» пригласил в команду сёрфера

«Ливерпуль» этим летом обошёлся без топ-трансферов. В команду пришли 17-летний центральный защитник Сепп ван ден Берг из голландского «ПЕК Зволле», 16-летний полузащитник Харви Эллиотт из «Фулхэма» и свободный агент вратарь Адриан. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посчитал, что с трансферами футболистов этим летом покончено, и решил пригласить профессионального сёрфера Себастьяна Штойдтнера, чтобы помочь своим игрокам справиться со стрессом.

Кто такой Себастьян Штойдтнер?

Штойднеру 34 года, он родом из Нюрнберга. Немец верит в принцип «всё возможно» и регулярно публикует мотивационные сообщения на своей странице в «Инстаграме».

В 2015 году сёрфер выиграл свою вторую награду XXLBiggestWave, преодолев 71-футовую (22 метра) волну в Назаре (Португалия). Ранее в этом году Штойдтнер также утверждал, что проехал 95-футовую (29 метров) волну в том же месте. Немецкий сёрфер активно ведёт свой канал в YouTube, показывая свою повседневную жизнь, команду и самые сумасшедшие кадры преодоления волн.

Немец уже провёл для футболистов «Ливерпуля» первую тренировочную сессию в Эвиане (Франция), чтобы помочь игрокам справиться со стрессом в преддверии нового футбольного сезона в Англии. Он показал игрокам Клоппа дыхательную технику, а также правильную задержку дыхания в бассейне. По информации TheTimes, победители Лиги чемпионов прошлого сезона остались под впечатлением от тренировочных занятий Себастьяна Штойднера.

Были ли такие случаи ранее?

Такую практику приглашения тренеров из других видов спорта Юрген использует не первый раз. Прошлым летом Клопп нанял бобслеиста и тренера по вбрасыванию мяча из аута Томаса Гроннемарка. Тренировки датчанина так впечатлили главного тренера «Ливерпуля», что он решил оставить Гроннемарка в своём штабе на следующий сезон. Вполне возможно, что этим летом в тренерский штаб «Ливерпуля» войдёт и сёрфер Себастьян Штойдтнер.