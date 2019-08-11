У Слуцкого хороший старт сезона. Гостевая победа после ничьей с «Аяксом»

«Витесс» Леонида Слуцкого удачно стартовал в новом сезоне. После домашней ничьей с чемпионом Нидерландов «Аяксом» (2:2) команда из Арнема переиграла в Тилбурге «Виллем II» со счётом 2:0. Так что жёлто-чёрные находятся после двух туров в группе лидеров Эредивизии.

Слуцкий начал чемпионат с яркой ничьей. Соперником был «Аякс» Вячеслав Караваев сделал голевую передачу.

Перед матчем с «Виллем II» Слуцкий завёл аккаунт в «Инстаграме». Российский тренер выложил свою фотографию в клубной футболке и поприветствовал новых друзей на английском и русском языках. На сегодняшний день у 48-летнего специалиста уже более 42 тысяч подписчиков.

Победа «Витесса» заслуженная. В первом тайме команда Слуцкого значительно превзошла соперника по ударам по воротам – 9:1 (в створ – 4:0). Однако реализация моментов оставляла желать лучшего, так что выжать что-то из своего преимущество жёлто-чёрные сумели только после перерыва. Форвард-новичок Джей-Рой Грот, арендованный у «Лидса», реализовал передачу Брайана Линссена, который ловко обокрал перед штрафной зазевавшегося соперника. Во втором голевом эпизоде тот же Линссен завершил быструю атаку прострелом на дальнюю штангу, куда набегал нападающий Тим Матавж. Хозяева во втором тайме были уже чуть острее, тем не менее всё равно уступили «Витессу» по ударам – 6:8 (в створ – 2:6). Кстати, за «Виллем II» играл экс-защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен.

Правый защитник сборной России Вячеслав Караваев как обычно отыграл все 90 минут за «Витесс». Если в матче первого тура с «Аяксом» 24-летний воспитанник ЦСКА записал на свой счёт голевую передачу, то теперь вместо результативных действий отметился в протоколе жёлтой карточкой. Караваев висел на «горчичнике» с 10-й минуты, но избежал удаления.



Вячеслав получил достаточно высокую оценку от статистического сайта Whoscored.com – 7,33 балла. В его активе один удар по воротам, пять отборов, по одному перехвату и выносу мяча, а также два кросса (один из них стал точным и превратился в ключевую передачу). Лучшим же по рейтингу оказался Линссен, заработавший 8,54 балла.