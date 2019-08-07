«Порту» сильнее «Краснодара». «Быки» опять проиграли концовку

Главное – о матче «Краснодар» – «Порту».

* На первый матч в своей истории в Лиге чемпионов «Краснодар» собрал аншлаг, продав все 35 074 билета. Сообщалось, что клуб вынужден был бороться с перекупщиками, которые продавали билеты с рук в семь раз дороже номинала. Рядом со стадионом дежурила полиция, ей помогали местные казаки.

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* Наставники «Краснодара» и «Порту» не могли руководить своими командами от бровки. Мурад Мусаев не имеет лицензии категории Pro, а Сержиу Консейсау отбывал дисквалификацию за нарушение со стороны команды. Игроки «Порту» вышли с опозданием на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов прошлого сезона с «Ливерпулем»: ответственность за это несёт по регламенту главный тренер.

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* В стартовый состав «Краснодара» вернулся Вандерсон, пропустивший матч с «Зенитом» из-за температуры. На острие атаки Мусаев неожиданно поставил новичка Маркуса Берга, а не Ари, тогда как Иван Игнатьев вообще остался вне заявки. У «Порту» с первых минут сыграли лишь шесть человек, попадавших в основу на матчи с «Ливерпулем»: Пепе, Алекс Теллес, Данилу, Хесус Корона, Тикиньо Соарес и Мусса Марега.



* Первый тайм «Порту» выиграл, как по контролю мяча (61% против 39%), так и по ударам по воротам – 9:2 (в створ – 2:0). Чувствовалось, что игроки «Краснодара» не справлялись с эмоциями, на хозяев давил статус турнира и соперника. Они ошибались на ровном месте. Команда Мусаева не играла в традиционном стиле, а сбилась на длинные передачи, стремясь избежать риска и быстрее доставить мяч к штрафной португальцев.



* Полчаса ушло на то, чтобы «Краснодар» более-менее разыгрался. Хозяева выдали хорошие последние 15 минут первого тайма, а у «Порту», проводившего первый официальный матч в сезоне-2019/20, стали возникать проблемы с перестроениями игроков и коллективным отбором. Немецкий судья Тобиас Штилер в одном из эпизодов не стал проявлять ненужную принципиальность и портить игру удалением за вторую жёлтую карточку «опорника» хозяев Руслана Камболова. С другой стороны, ошибка арбитра, пропустившего фол Мареги на Уроше Спаиче, могла привести к голу «Порту».

* Выбор Берга в качестве основного центрфорварда не оправдался. Швед не мог навязать защитникам гостей столько борьбы, сколько навязывает Ари, кроме того, загубил два хороших момента перед перерывом. Сперва пробил из опасной позиции со штрафного намного выше цели, а потом проиграл борьбу на опережение, когда Юнес Намли совершил отличный кросс слева.

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* Самый спорный эпизод второго тайма – попадание мяча в руку Ивана Маркано после контратаки «Краснодара». Немецкий судья имел все основания назначить пенальти в ворота «Порту». Показалось, что испанский защитник увеличил площадь вместо того, чтобы убрать руку.



* После перерыва темп игры стал рваным, появилось больше разрывов между линий. Во втором тайме статистическое преимущество четвертьфиналиста Лиги чемпионов оказалось минимальным: владение мячом – 51% на 49%, удары – 7:6 (в створ – 3:2). «Краснодар» действительно не уступал португальцам по игре.



* Тем не менее первый удар в створ ворот Агустина Маркесина «быки» нанесли только на 80-й минуте. Наконец-то команде Мусаева удалась фирменная комбинация, в которой поучаствовали свежий Магомед-Шапи Сулейманов, Сергей Петров и Реми Кабелла. Аргентинский голкипер «Порту» парировал удар француза под перекладину, совершив потрясающий сейв. Достойный сменщик Икера Касильяса!



* Развязка игры напомнила матч Лиги Европы «Краснодар» – «Валенсия». В целом хозяева справились с опасными «стандартами» гостей. Хотя обычно краснодарцы имеют проблемы при подачах соперников с угловых, а «Порту» Сержиу Консейсау этим силён. Но пропустила команда Мусаева после прямого удара со штрафного. Сержиу Оливейра здорово пробил, а Спаич зря побежал на помощь Матвею Сафонову. Голкипер не прыгнул – мяч влетел в сетку. По иронии судьбы, фол на себе заработал экс-спартаковец Зе Луиш.