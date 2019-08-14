Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Порту» — «Краснодар» — 2:3, Зе Луиш забил гол, но дальше идут «быки»

Зе Луиш забил «Краснодару»
«Чемпионат»
Зе Луиш едва не лишил «Краснодар» победы. Похоже, он терпеть не может этот клуб
Забил им чуть ли не больше всех. Ну и ладно!
Футбол / Лига чемпионов 0

Давайте попробуем абстрагироваться от истории с ТВ-трансляцией и искренне поздравим «Краснодар». Это было потрясающе.

Пройти «Порту», учитывая их историю встреч с нашими клубами (там похороны), да ещё и в контексте борьбы за шестую строчку в таблице коэффициентов. Просто браво!

Но всего этого могло и не быть.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
2 : 3
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 – де Вильена – 3, 0:2 – Сулейманов – 14, 0:3 – Сулейманов – 34, 1:3 – Зе Луиш – 57, 2:3 – Диас – 77

Зе Луиш уехал из России, но всё никак не угомонится в матчах с «Краснодаром». За «Спартак» он забивал им, в среднем, в каждой второй игре. Пять мячей в восьми матчах. И две голевые передачи!

Вот и за «Порту» то же самое. В первой игре заработал штрафной, с которого его клуб забил победный гол. А теперь отличился сам.

Тот гол вдохновил «Порту», и он полетел вперёд. На эмоциях залетел второй мяч. Оставшиеся 15 минут могли закончиться очень грустно. Но ничего подобного — вытащили эту игру, и вышли на «Олимпиакос». В отличие от своего потенциального соперника из Киева, с которым жребий свёл изначально.

Шесть голов и два удаления. Киев вылетел из Лиги чемпионов красиво
Украинский клуб не сумел отыграть отставание в один гол.

Крохоборство официально наказуемо. Вселенной. А Сергея Галицкого — с днём рождения. Чуть менее часа назад ему исполнилось 52 года.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент