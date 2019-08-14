Зе Луиш едва не лишил «Краснодар» победы. Похоже, он терпеть не может этот клуб

Давайте попробуем абстрагироваться от истории с ТВ-трансляцией и искренне поздравим «Краснодар». Это было потрясающе.
Пройти «Порту», учитывая их историю встреч с нашими клубами (там похороны), да ещё и в контексте борьбы за шестую строчку в таблице коэффициентов. Просто браво!
Но всего этого могло и не быть.
Зе Луиш уехал из России, но всё никак не угомонится в матчах с «Краснодаром». За «Спартак» он забивал им, в среднем, в каждой второй игре. Пять мячей в восьми матчах. И две голевые передачи!
Вот и за «Порту» то же самое. В первой игре заработал штрафной, с которого его клуб забил победный гол. А теперь отличился сам.
Тот гол вдохновил «Порту», и он полетел вперёд. На эмоциях залетел второй мяч. Оставшиеся 15 минут могли закончиться очень грустно. Но ничего подобного — вытащили эту игру, и вышли на «Олимпиакос». В отличие от своего потенциального соперника из Киева, с которым жребий свёл изначально.
Крохоборство официально наказуемо. Вселенной. А Сергея Галицкого — с днём рождения. Чуть менее часа назад ему исполнилось 52 года.
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