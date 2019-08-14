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Лучшие фото с матча «Порту» — «Краснодар»

Лучшие фото с матча «Порту» — «Краснодар»
«Чемпионат»
Историческая победа «Краснодара» в матче ЛЧ! Лучшие фото
Эти кадры когда-то станут легендой.
Футбол / Лига чемпионов 0

13 августа в Порту на стадионе «Драгау» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» одержал победу над «Порту». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».

Первый матч в Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом».

Лучшие кадры с матча – в фоторепортаже «Чемпионата».

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