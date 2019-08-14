«Интер» побил собственный трансферный рекорд! Последние переходы в Европе

Летнее трансферное окно стало чуть менее горячим после того, как истекло время для переходов в английской Премьер-Лиге. Тем не менее любопытные новости с футбольного рынка Европы продолжают поступать. В топ-лигах Испании, Италии, Германии и Франции оформлено несколько сделок за последнюю неделю.

10 самых дорогих покупок клубов АПЛ В Англии закрылось летнее трансферное окно.

Дарио Бенедетто, «Марсель»

Руководство «Марселя» выполнило главную просьбу Андре Виллаш-Боаша, усилив атаку за счёт приобретения 29-летнего Бенедетто. Трансфер игрока «Боки Хуниорс» стоил 14 млн евро. Дарио должен был стать основным нападающим сборной Аргентины на ЧМ-2018, однако получил тяжёлую травму за несколько месяцев до старта турнира. Но даже если вы не очень внимательно следите за аргентинским футболом, то наверняка запомнили выражение лица Бенедетто после его гола в ворота «Ривер Плейт» в финале Кубка Либертадорес. Это незабываемый образ!

Лео Дуарте, «Милан»

У «россонери» появился новый центральный защитник. «Милан» подписал пятилетний контракт с Лео Дуарте. Трансфер 23-летнего игрока «Фламенго» обошёлся итальянскому клубу в 11 млн евро. Интересно, что на счету бразильца пока нет выступлений за первую, молодёжную или олимпийскую сборную страны. Тем не менее в «Милане» посчитали, что он готов конкурировать за место в основе. Лео Дуарте сыграл в чемпионате Бразилии 49 матчей и стал автором одного гола.

Французский защитник отказался ехать на «предсезонку» с «Арсеналом» после того, как не получил от лондонского клуба предложение продлить контракт. Руководство «канониров» отказывалось отпускать Косельни в «Ренн», но в итоге 33-летний игрок всё-таки вернулся на родину. Правда, перешёл в «Бордо», который заплатил за трансфер 5 млн евро. После оформления сделки Лоран выложил короткое видео: он снимает с себя футболку «Арсенала», а под ней оказывается футболка «Бордо». За это его раскритиковал бывший форвард «канониров» Иан Райт.

Ромелу Лукаку, «Интер»

Новый тренер «Интера» Антонио Конте очень хотел видеть Лукаку в своей команде, но в какой-то момент, похоже, потерял надежду на ценный трансфер. Бельгиец был близок к переходу в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, однако сделку сорвал аргентинец, решивший не переезжать в Англию. Так что манкунианцы всё-таки продали нападающего в миланский клуб на радость Конте. Сумма трансфера составила 65 млн евро – это рекорд для «Интера». Ромелу подписал договор на пять лет.

Пять лет назад Мангала был одним из самых дорогих защитников мирового футбола после перехода из «Порту» в «Манчестер Сити» за 45 млн евро. Однако с тех пор карьера француза шла вниз, в том числе из-за полученной в феврале 2018-го травмы колена. Эльяким не играл на высоком уровне полтора года, а в прошлом сезоне выступал лишь за фарм-клуб «Ман Сити». Нынешним летом 28-летний француз стал свободным агентом и на днях заключил договор с «Валенсией» на два года. В «Порту» подумывали вернуть Мангала, но не решились, опасаясь рецидива старой травмы.

Наитан Нандес, «Кальяри»

Один из сильнейших полузащитников, выступавших в Южной Америке, наконец-то перебрался в Европу. «Кальяри» побил клубный рекорд, заплатив «Боке Хуниорс» 18 млн евро за 23-летнего уругвайца. Нандес подписал с итальянским клубом контракт на пять лет. За «Боку Хуниорс» он сыграл 55 матчей, в которых забил шесть голов и сделал семь голевых передач. Кстати, это не единственное приобретение «Кальяри» за последние дни. До этого в аренду был взят полузащитник «Интера» Раджа Наингголан, входивший в сферу интересов «Зенита».

Генри Оньекуру, «Монако»

Нигерийский форвард дважды за два года отказывал ЦСКА, в том числе нынешним летом. В первый раз он предпочёл «Эвертон», но с выбором команды не угадал. Английский клуб отдавал Оньекуру в аренду «Андерлехту» и «Галатасараю», а теперь продал в «Монако» за 13,5 млн евро. Генри подписал пятилетний контракт. Возможно, новый одноклубник Александра Головина поможет «Монако» вернуться в лидеры чемпионата Франции. В Турции Оньекуру был достаточно результативен, забив 16 голов за сезон.

Иван Перишич, «Бавария»

Лидер Бундеслиги был близок к приобретению Лероя Зане у «Манчестер Сити», вот только травма немца сорвала сверхдорогой для «Баварии» трансфер. Впрочем, мюнхенский клуб в любом случае усилит группу атаки новыми игроками. Уже объявлено о переходе из «Интера» финалиста ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии Перишича. 30-летний полузащитник арендован на сезон за 5 млн евро с правом последующего выкупа. Иван уже выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию» и «Вольфсбург».

Игрок основы «Аякса», дошедшего до полуфинала Лиги чемпионов, продолжит карьеру в итальянской Серии А. «Дженоа» выкупил 33-летнего датского полузащитника за 1,5 млн евро. Это самый дорогой трансфер в карьере самого Шоне, который семь лет назад перешёл в амстердамский клуб из «Неймегена» на правах свободного агента. Лассе будет принадлежать генуэзцам в течение двух сезонов. При определённых условиях договор может быть продлён ещё на один год.

Мартин Шкртел, «Аталанта»

Экс-игрок «Зенита» и «Ливерпуля» тоже переезжает в Италию. 34-летний словак покинул на правах свободного агента «Фенербахче» и подписал контракт на один год с «Аталантой», которая пробилась по итогам минувшего сезона в Лигу чемпионов. По информации итальянских СМИ, Шкртел заработает в клубе из Бергамо 1 млн евро (без учёта бонусов). Несмотря на солидный возраст, Мартин всё ещё достаточно хорош. По крайней мере, он смог стать лидером обороны «Фенербахче» в отличие от защитника сборной России Романа Нойштедтера.