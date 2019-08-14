Новый соперник Краснодара слабее Порту. Но обыграть греков сложно

«Олимпиакос» не стоит переоценивать, но «Краснодар» в этой паре явный фаворит.

После победы над «Порту» на пути «Краснодара» к заветному групповому этапу Лиги Чемпионов стоит лишь греческий «Олимпиакос». В 4 матчах квалификации еврокубка команда из Пирея одержала три победы, забила 7 мячей и не пропустила ни одного гола. Но так ли хорош «Олимпиакос» на самом деле? Давайте разбираться.

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Как «Олимпиакос» добрался до раунда плей-офф

В прошлом сезоне самый титулованный клуб Греции уступил чемпионство в национальном чемпионате ПАОКу, которым владеет российский бизнесмен Иван Саввиди. Команда из Салоников обогнала «Олимпиакос» на 5 очков, ни разу не проиграв за 30 матчей.

Благодаря 2 месту клуб из Пирея получил право начать выступление в Лиге Чемпионов со 2-го квалификационного раунда. На этой стадии турнира грекам досталась скромная «Виктория Пльзень».

Справедливости ради стоит сказать, что в первом матче чехи выглядели очень достойно и сумели добиться нулевой ничьи с «Олимпиакосом» при домашних трибунах. Однако в ответной игре они посыпались, получив от команды Педру Мартинша охапку из 4 безответных голов.

В третьем раунде квалификации греки встречались уже с более серьезным соперником – «Истанбулом Башакшехир», который приютил у себя звезд, оставшихся на обочине элиты футбола – Робиньо, Арда Турана, Демба Ба, а также Гаэля Клиши. Благодаря голу Матьё Вальбуэна клуб из Пирея добился на выезде минимальной победы.

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У себя дома «Олимпиакос» выступил еще лучше. Несмотря на обилие опасных моментов у собственных ворот, греки смогли забить два безответных мяча и выйти в следующий раунд квалификации ЛЧ, где встретятся с «Краснодаром».

Главные звёзды

Самой яркой звездой клуба, безусловно, является хорошо знакомый российским болельщикам по играм за «Динамо» Матьё Вальбуэна. Присоединившись к «Олимпиакосу» нынешним летом, француз с первого матча начал привносить в игру греков серьезный вклад. За 4 матча квалификации он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Также в составе «Олимпиакоса» можно выделить 34-летнего ветерана греческого футбола — вице-капитана Василиса Торосидиса, который не так давно выступал за «Рому» и «Болонью». Из-за возраста защитник играет не часто, зато атмосферу в команде наверняка поддерживает на высоком уровне.

Самого капитана греческой команды — атакующего полузащитника Костаса Куртуниса в матчах с «Краснодаром» мы точно не увидим. Сейчас талантливый хавбек восстанавливается после разрыва крестообразных связок.

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Главный тренер

Возглавляет греческую команду 49-летний португальский специалист Педру Мартинш. Ранее он работал в скромных клубах у себя на родине, самый известный из которых – «Витория Гимарайнш». При этом значимых побед на тренерском поприще Мартинш не добивался.

Главным тренером «Олимпиакоса» португалец стал прошлым летом. Кроме серебряных медалей национального чемпионата ему больше и нечем похвастаться. В Кубке Греции его команда добрался лишь до четвертьфинала, уступив «Ламии», а из Лиги Европы вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв по сумме двух матчей киевскому «Динамо».

Как играет «Олимпиакос»

Греческий клуб использует схему 4-2-3-1 с форвардом Мигелем Герерро на острие атаки и с Вальбуэна в роли плеймейкера. Команда Мартинша предпочитает играть в атакующий футбол, активно используя фланги. Вальбуэна часто смещается на край, откуда делает подачи или прострелы.

В обороне команда из Пирея встречает соперника достаточно высоко – в промежутке между центральной линией и штрафной площадью оппонента. При этом «Олимпиакос» часто использует активный прессинг.

Ноль в графе «пропущенные мячи» в квалификации ЛЧ не должен вызывать опасения. То, что греки за 4 матча не пропустили ни одного гола – случайность. У команды Мартинша регулярно возникали провалы в обороне. Однако то соперники не пользовались возможность забить, то вратарь «Олимпиакоса» Жозе Са совершал выдающиеся сейвы.

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Каковы шансы «Краснодара» в противостоянии с греками

Греки точно не мальчики для битья, но и переоценивать их не стоит. Как минимум потому, что российский клуб почти в два раза превосходит «Олимпиакос» по стоимости состава, согласно данным Transfermarkt (147,65 млн евро против 80 млн). В каждой линии «Краснодара» собраны более сильные футболисты, чем у греков. Да и футбол «быки» демонстрируют более качественный – первый тайм ответного матча с «Порту» тому подтверждение. Если у российской команды не возникнет проблем с психологией и концентрацией, то ее наверняка можно будет ждать в групповом этапе Лиги Чемпионов.