Новый соперник Краснодара слабее Порту. Но обыграть греков сложно

После победы над «Порту» на пути «Краснодара» к заветному групповому этапу Лиги Чемпионов стоит лишь греческий «Олимпиакос». В 4 матчах квалификации еврокубка команда из Пирея одержала три победы, забила 7 мячей и не пропустила ни одного гола. Но так ли хорош «Олимпиакос» на самом деле? Давайте разбираться.
Как «Олимпиакос» добрался до раунда плей-офф
В прошлом сезоне самый титулованный клуб Греции уступил чемпионство в национальном чемпионате ПАОКу, которым владеет российский бизнесмен Иван Саввиди. Команда из Салоников обогнала «Олимпиакос» на 5 очков, ни разу не проиграв за 30 матчей.
Благодаря 2 месту клуб из Пирея получил право начать выступление в Лиге Чемпионов со 2-го квалификационного раунда. На этой стадии турнира грекам досталась скромная «Виктория Пльзень».
Справедливости ради стоит сказать, что в первом матче чехи выглядели очень достойно и сумели добиться нулевой ничьи с «Олимпиакосом» при домашних трибунах. Однако в ответной игре они посыпались, получив от команды Педру Мартинша охапку из 4 безответных голов.
В третьем раунде квалификации греки встречались уже с более серьезным соперником – «Истанбулом Башакшехир», который приютил у себя звезд, оставшихся на обочине элиты футбола – Робиньо, Арда Турана, Демба Ба, а также Гаэля Клиши. Благодаря голу Матьё Вальбуэна клуб из Пирея добился на выезде минимальной победы.
У себя дома «Олимпиакос» выступил еще лучше. Несмотря на обилие опасных моментов у собственных ворот, греки смогли забить два безответных мяча и выйти в следующий раунд квалификации ЛЧ, где встретятся с «Краснодаром».
Главные звёзды
Самой яркой звездой клуба, безусловно, является хорошо знакомый российским болельщикам по играм за «Динамо» Матьё Вальбуэна. Присоединившись к «Олимпиакосу» нынешним летом, француз с первого матча начал привносить в игру греков серьезный вклад. За 4 матча квалификации он забил один гол и отдал две результативные передачи.
Также в составе «Олимпиакоса» можно выделить 34-летнего ветерана греческого футбола — вице-капитана Василиса Торосидиса, который не так давно выступал за «Рому» и «Болонью». Из-за возраста защитник играет не часто, зато атмосферу в команде наверняка поддерживает на высоком уровне.
Самого капитана греческой команды — атакующего полузащитника Костаса Куртуниса в матчах с «Краснодаром» мы точно не увидим. Сейчас талантливый хавбек восстанавливается после разрыва крестообразных связок.
Главный тренер
Возглавляет греческую команду 49-летний португальский специалист Педру Мартинш. Ранее он работал в скромных клубах у себя на родине, самый известный из которых – «Витория Гимарайнш». При этом значимых побед на тренерском поприще Мартинш не добивался.
Главным тренером «Олимпиакоса» португалец стал прошлым летом. Кроме серебряных медалей национального чемпионата ему больше и нечем похвастаться. В Кубке Греции его команда добрался лишь до четвертьфинала, уступив «Ламии», а из Лиги Европы вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв по сумме двух матчей киевскому «Динамо».
Как играет «Олимпиакос»
Греческий клуб использует схему 4-2-3-1 с форвардом Мигелем Герерро на острие атаки и с Вальбуэна в роли плеймейкера. Команда Мартинша предпочитает играть в атакующий футбол, активно используя фланги. Вальбуэна часто смещается на край, откуда делает подачи или прострелы.
В обороне команда из Пирея встречает соперника достаточно высоко – в промежутке между центральной линией и штрафной площадью оппонента. При этом «Олимпиакос» часто использует активный прессинг.
Ноль в графе «пропущенные мячи» в квалификации ЛЧ не должен вызывать опасения. То, что греки за 4 матча не пропустили ни одного гола – случайность. У команды Мартинша регулярно возникали провалы в обороне. Однако то соперники не пользовались возможность забить, то вратарь «Олимпиакоса» Жозе Са совершал выдающиеся сейвы.
Каковы шансы «Краснодара» в противостоянии с греками
Греки точно не мальчики для битья, но и переоценивать их не стоит. Как минимум потому, что российский клуб почти в два раза превосходит «Олимпиакос» по стоимости состава, согласно данным Transfermarkt (147,65 млн евро против 80 млн). В каждой линии «Краснодара» собраны более сильные футболисты, чем у греков. Да и футбол «быки» демонстрируют более качественный – первый тайм ответного матча с «Порту» тому подтверждение. Если у российской команды не возникнет проблем с психологией и концентрацией, то ее наверняка можно будет ждать в групповом этапе Лиги Чемпионов.
- 14 августа 2019
-
11:02
-
11:01
-
10:47
-
10:40
-
10:28
-
10:23
-
10:14
-
10:04
-
09:54
-
09:44
-
09:29
-
09:28
-
09:16
-
09:11
-
09:00
-
08:58
-
08:48
-
08:32
-
08:01
-
07:48
-
07:29
-
06:57
-
06:41
-
06:02
-
05:50
-
05:35
-
04:23
-
03:45
-
03:00
-
02:18
-
01:44
-
01:28
-
01:10
-
01:08
-
00:53