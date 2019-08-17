Перезагрузка «Монако»: новая команда, новое руководство, новая причёска Головина

«Монако» начал новый сезон так, как будто двух месяцев перерыва не было. Домашнее поражение, удаление, ошибка вратаря – это такие явные признаки прошлого сезона, что ошибиться невозможно. Но они не должны заслонять главное: «Монако», который так неудачно сыграл с «Лионом» в первом туре, и «Монако», который провалил прошлый сезон – это две разные команды. Даже если они допускают похожие ошибки в игре. Изменилось очень многое.

Что ждёт Головина на второй год во Франции. Один трофей у него уже есть Старт нового сезона Александр пропускает.

Перестройка начинается сверху

27 ноября 2017 года вице-президент «Монако» Вадим Васильев на презентации нового спортивного директора Майкла Эменало сказал: «Я многое сделал, чтобы он оказался в «Монако». И подчеркнул навыки Эменало в поиске молодых талантов. Через полтора года в клубе не работают ни Васильев, ни Эменало. Вице-президент поменялся уже давно: новым стал Олег Петров, знакомый владельцу клуба, Дмитрию Рыболовлеву по «Уралкалию». Та перестановка совпала с возвращением на пост тренера Леонарду Жардима, и это не случайность: ошибка с заменой Жардима на Анри и стоила Васильеву работы, которую он до того выполнял отлично. А сейчас, 14 августа, клуб расстался и с Эменало.

Майкл Эменало Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

За годы работы в «Челси» у Эменало сложилась репутация менеджера с определённым стилем работы: он наводнил клуб молодыми игроками, которые были раскиданы по арендам, но не могли претендовали на место в основе «Челси». Десятки игроков в арендах в других клубах неожиданно пригодились лондонцам в условиях трансферного бана (Мэйсон Маунт и Тэмми Абрахам, игроки обоймы в новом сезоне, как раз вернулись из аренд), но до бана такая политика не приносила «Челси» практической пользы в усилении состава. Это была работа впрок, а не на сейчас. Прошлым летом Эменало получил возможность поработать на сейчас: «Монако» использовал его связи, чтобы заново собрать команду после глобальной распродажи. Получилось не очень хорошо.



Из 10 новичков лета 2018 года не заиграл на ожидаемом уровне ни один. Зимой пришлось спасаться ещё семью трансферами. Некоторые, как Вильям Ванкёр, вообще непонятно зачем пришли, а некоторые, как Налдо, даже за недолгое время на поле успели принести команде немало вреда. Уход Эменало логичен и значит только одно: «Монако» возвращается к старому, более точечному, стилю комплектования.

У Головина теперь новый босс. Кто это такой Количество русских в клубе не изменилось.

Теперь заниматься комплектованием Петров будет единолично. Нельзя точно говорить о разногласиях по трансферной политике между ним и Эменало (утечек в прессу об этом не было), но двухголовость в любом случае не упрощала принятие решений о покупке и продаже игроков. Да и резкое обновление состава (о нём ниже) даёт понять, сопровождавшееся уходом Эменало, что не все в клубе придерживались одинаковых взглядов на комплектацию.



Есть и другие перестановки: в «Монако» новый глава медицинской службы, Луис Тиль-Перес (раньше работал в «Барселоне» и «Бенфике»), также введена должность технического директора. Этот пост заняла Ольга Дементьева (работает в структуре клуба семь лет), причём в новости на официальном сайте клуба указано, что она будет «отвечать за медицинское отделение клуба». Такое внимание к медштабу – следствие дикой ситуации прошлого сезона, когда, например, перед матчем с «Марселем» в 20-м туре были травмированы одновременно 14 игроков «Монако». И это была не исключительная ситуация – скорее типичная.

Новая команда. Её пока нет

Первые полтора месяца трансферного окна прошли очень активно, хотя «Монако» не был хедлайнером новостей. Всё это время клуб чистил состав. 11 человек отданы в аренду, трое отпущены бесплатно. Ибраима Диалло, Поль Нарди и Ирвин Кардона проданы, причём все трое принесли всего пять млн евро. Ронаэль Пьер-Габриэль, пришедший год назад, продан за 5,5 млн. Всего клуб покинули 20 игроков. Из них только Юри Тилеманс кажется серьёзной потерей, но он принёс 45 млн, а главное – он был отпущен в аренду в «Лестер» полгода назад, на пике хаоса в управлении.

Потратив столько времени на перестановки в руководстве и чистку состава, «Монако» не успел подготовиться к новому сезону. Во-первых, даже чистка не вполне закончена: 20 трансферов на выход – это, конечно, много, но только в сезоне 2018/19 за клуб только чемпионате сыграли 42 разных игрока. Невероятная цифра. В команде ещё остаётся около 30 футболистов, много по любым меркам. Во-вторых, даже при таком количестве, у Леонарду Жардима есть заметные дыры в составе.

Леонарду Жардим Фото: Julien Mattia/NurPhoto via Getty Images

Одна из причин – травмы. Всё ещё травмированы Йоветич и Субашич, Пеллегри и Жеббель. Фалькао хочет уйти, будущее Кейта Бальде тоже под вопросом (год назад Жардиму он был не нужен). Дальше, состав «Монако» абсолютно не сбалансирован по позициям. Мы могли убедиться в этом в матче с «Лионом». Кто такой Лайл Фостер? Как вышло, что 18-летний парень, у которого в активе только девять матчей и один гол в чемпионате ЮАР, стал основным в «Монако»? В важнейшей игре. Бенжамин Хенрихс в опорной зоне – явно не от богатства выбора. Да, он когда-то играл там, но во взрослом возрасте Хенрихс всё-таки игрок фланга. Джонатан Панцо – ещё один 18-летний парень в основе, у него в карьере вообще только один матч во взрослом футболе. Но он вышел в центре обороны с первых минут. И, если на то пошло, выглядел лучше, чем Камил Глик. Просто выглядеть хуже было невозможно.



Панцо, Фостер – временные решения. К началу сезона команду явно не успели собрать. Таким же временным решением был выход в старте Рони Лопеша: через два дня его продали в «Севилью». Да и Насер Шадли попал в заявку только по необходимости: он уже отдан в аренду в «Андерлехт». В «Монако» просто некому играть.



В такой ситуации особенно остро проявляется кризис лидерства. Фалькао ищет, куда уйти. Опытного Налдо страшно выпустить на поле, чтобы он не удалился: в прошлом сезоне он всего четыре раза вышел в старте, и в этих четырёх матчах дважды получил прямую красную карточку. Остаются Глик и Фабрегас. Но Глик поучаствовал в двух голах «Лиона» из трёх (проиграл борьбу после углового в первом и не смог выбить мяч за несколько секунд до второго), а Фабрегас зачем-то ударил сзади по ноге Лео Дюбуа и был удален на 30 минуте.

Видео.



«Монако» не готов. Даже Бенжамен Лекомт, который провёл отличный прошлый сезон, и тот подводит: пропустил между ног несильный удар издали. Ему 28 лет, так что это точно нельзя списать на панику юниора в большом матче.

Чего ждать дальше

Пусть и с опозданием, клуб делает логичные шаги по усилению состава. Тот же Лекомт (да, хоть он и грубо ошибся) – адекватная замена 34-летнему и вечно травмированному Субашичу. Избавившись от бунтаря Джибриля Сидибе, «Монако» взял Рубена Агилара, который очень сильно отыграл в открытии сезона «Монпелье». Того же Фостера с первых минут мы, вероятно, не увидим ещё долго: «Монако» только что закрыл сильнейший трансфер в атаку.



Виссаму Бен-Йеддеру в «Севилье» последние годы не везло: сначала Винченцо Монтелла упрямо предпочитал ему Луиса Муриэля (даже когда тот был в явно худшей форме), а прошлый сезон провалила вся команда. Но и в том неудачном сезоне Бен-Йеддер забил 18 голов и сделал девять голевых передач. Это сильный форвард штрафной, который точно справится с задачей заменить Фалькао. С ним на острие и поддержкой Желсона Мартинша «Монако», хотя бы в теории, возвращает фирменные черты, которых мы не видели последний год: скорость атаки и качество реализации. Кстати, в такой команде легко понять роль Александра Головина.



Год назад я считал, что перейдя в «Монако» он сделал правильный выбор. Его адаптацию к Франции прервала травма, тем временем команде жутко не везло с реализацией, а после увольнения Жардима молодая команда, которая с приходом Тьерри Анри стала ещё моложе, рассыпалась. Вытащить сезон в одиночку Головину не удалось – как не удалось и Фабрегасу, и Фалькао. Есть причины ждать другого в новом сезоне.

Александр Головин Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Во-первых, «Монако» стал проще. Место в Лиге чемпионов уже не выглядит задачей минимум. Состав команды объективно не лучший во Франции после «ПСЖ», поэтому нет и амбиций стать первыми среди остальных. Во-вторых, команда стала старше – это важно, учитывая, что в прошлом сезоне до половины основы иногда составляли игроки младше 20 лет. Йоветич и Субашич должны были обеспечить так называемы баланс опыта, но оба проболели весь сезон. В-третьих, даже со всеми объективными игровыми недостатками прошлый сезон мог закончиться лучше. Увольнение Жардима было скорее эмоциональным: «Монако» играл лучше, чем набирал очки. Сочетание хаоса в управлении с травмами лидеров и радикальной молодостью состава привело к тому, что команда так поплыла. Кажется, что клуб предпринял шаги по решению всех этих проблем. Внёс изменения в руководящий состав, точечно усилил команду уже готовыми опытными футболистами. Обновил медицинский штаб.

Нельзя исключать повторения любого из факторов (эмоциональные решения, травмы, невезение в реализации – всё это невозможно прогнозировать), но по крайней мере, клуб точно выявил свои проблемы и решает их. В матче с «Лионом» «Монако» не повезло. Если вы смотрели игру, то видели: она была закрытой в обе стороны, без моментов. Счёт 0:3 не отражает происходящее на поле. Можно пошутить насчёт продолжения прошлого сезона – но относиться к этом нужно только как к шутке. Если убрать этот элемент мистики, остаётся следующее: к первому туру «Монако» был кадрово не готов. Поэтому Жардиму пришлось выпустить очень сырой состав. Но и этот состав неплохо закрылся и не позволил «Лиону» ничего создать с игры. Правда, не повезло: случайный гол на первых минутах определил максимальной неудобный для хозяев сценарий.



Неприятный, но не страшный старт. В сезоне 2016/17, когда «Монако» стал чемпионом, команда начала с домашней ничьей с «Генгамом». В первых турах сезона 2017/18 было 0:4 от «Ниццы», но закончилось всё вторым местом. «Монако» и в лучшие моменты иногда влетает, особенно топ-клубам. Были и 1:9 в двух кубковых матчах с «ПСЖ» в чемпионском сезоне, и 1:7 от того же «ПСЖ» в чемпионате в апреле 2018 года. Я не к тому, что теперь нужно ждать от Головина места не ниже второго. А к тому, что его команда может крупно проиграть большой матч и в самом успешном сезоне. И плохо стартовать тоже. Это особенность «Монако»: команда, которую каждое лето собирают заново, по определению не бывает очень прочной. Но на перспективах на сезон одно поражение хрупкой команды точно не сказывается. Прежде чем записать сезон в неудачные, нужно подождать хотя месяц после завершения трансферного окна.



Больше материалов автора в его телеграм-канале «Диего Симеонович».