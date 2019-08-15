Вот несколько из них.

Президент «Порту» — мутный. Такие истории, как с «Матч ТВ», для него норма

В сети активно обсуждают конфликт между «Порту» и «Матч ТВ». Португальцы отказались продавать телеканалу права на показ трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между местным «Порту» и «Краснодаром».

«Порту» обвиняет «Матч» во лжи. Жёсткий ответ португальцев по поводу трансляции Неожиданный поворот темы.

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев считает, что причиной срыва трансляции является жадность и алчность президента «Порту» Пинту Да Кошты, который заломил огромную цену, несмотря на договорённости.

По альтернативной версии, «Матч» виноват во всём сам, а «Порту» намерен подать на них в суд. «Мы считаем, что «Матч» показывал последние 10 минут игры незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде», — заявил директор по коммуникациям «Порту» Маркеш.

Пока конфликт не получил продолжения, мы вспомнили самые мутные истории, связанные с Да Коштой. Там полно интересного.

«Порту» обвиняет «Матч» во лжи. Жёсткий ответ португальцев по поводу трансляции Неожиданный поворот темы.

Как давно Да Кошта в португальском футболе?

Да Кошта стал президентом португальского клуба в 1982 году. В то время у «Порту» была «трофейная засуха», и португалец был приглашён в клуб с целью вернуть титулы. С тех пор португальский клуб завоевал больше 60-и трофеев. На данный момент, Да Кошта является рекордсменом по продолжительности работы на посту президента одного клуба. Он занимает эту должность уже 37 лет.

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В чём был замешан президент «Порту»?

За это время о его влиянии на судей не раз писали ведущие западные СМИ. Пинту да Кошта был замешан в коррупционном скандале под названием ApitoDourado («Золотой свисток»). По информации TheTimes, португальский президент привозил арбитрам девушек легкого поведения в обмен на благосклонность во время матчей его команды.

Расследование, проводимое португальской полицией, заставило его бежать в Испанию со своей тогдашней девушкой Каролиной Сальгадо, чтобы избежать задержания в 2004 году. 12 июня 2007 года он был официально обвинён в коррупции вместе с Рейнальдо Телесом, другим членом администрации футбольного клуба «Порту».

Уже в 2008 году его вызвали в суд для дачи показаний с обвинением в подкупе арбитра матча чемпионата Португалии против «Бейра-Мар», который завершился нулевой ничьей. По информации Reuters, предполагаемая сумма взятки составляла 2500 евро.

При этом не стоит думать, что в карьере Да Кошты есть только странные эпизоды, связанные с коррупцией. Несколько лет назад «Порту» подписал Икера Касильяса. А потом Пинту заявил, что подписание стало ошибкой, и Икер не оправдал никаких ожиданий. При этом вратарь всё ещё остаётся в клубе, пережив ужасную болезнь.

«Охранник обезумел и выталкивал с поля». Как вели трансляцию игры «Краснодара» Корреспондент «Матча» рассказал, в каких условиях пришлось работать в Португалии. Его и оператора от стюардов спасла только полиция.

Получал ли Да Кошта наказание?

После расследования Пинту да Коста поклялся обжаловать двухлетний запрет, наложенный на него Дисциплинарным комитетом LFPF (Профессиональная футбольная лига Португалии).

В коротком интервью он заявил: «Мы не будем обжаловать вычеты по очкам, и у нас всё ещё будет преимущество в 14 или 15 очков. Но честь «Порту»будет спасена, потому что я, как президент и гражданин, буду подавать апелляцию. После этого обжалования мы подождем, пока откроется истина, и она позволит нам показать, что нет никаких оснований для наказания футбольного клуба «Порту».

В начале апреля 2009 года Пинту да Кошта был объявлен невиновным по всем обвинениям, связанным с подкупом или любым делом, касающимсяApitoDourado. Но уже в декабре 2017 года прокуратура Португалии вновь открыла дело о давлении на судей в отношении «Порту» и «Спортинга». Клубы даже использовали социальные сети, чтобы запугать арбитров и их членов семьи. «Бенфика» потребовала серьёзных разбирательств, но далее ничего не последовало. Да Кошта опять вышел сухим из воды.