Исполнил мечту погибшего отца. Круговой предпочёл ЦСКА «Зенит»

«Зенит» продолжает реализацию программы по возвращению собственных воспитанников на берега Невы. Защитник Круговой параметрам поиска — молодой, перспективный, свой — подходит стопроцентно. Родился в Гатчине, ребенком Аршавина на поле «Петровского» выводил, клубную вертикаль прошёл снизу доверху, не пропустил ни ступеньки. Идеальный кандидат с точки зрения происхождения.

Окончил музыкальную школу

Жаль, в «Зените» обряд посвящения для новичков подразумевает только банальный «тоннель». Данил одноклубникам и спел, и сыграл бы легко. На фортепиано. До 13 лет совмещал музыку с футболом.

— Даня в шесть лет, с первого раза поступил в «Смену» и отучился в ней от начала до конца, — рассказывает Галина Круговая, мама футболиста. – Футбольная школа находилась через дорогу от общеобразовательной академии, в 40-50 минутах езды на метро от дома, а музыкалка – в нашем районе. На первых порах нам прабабушка изредка помогала, а когда сын подрос – стал ездить сам. Бывало, прямо с тренировки летел на репетицию. Конечно, ему было непросто разрываться между учёбой, музыкой и спортом, но мы справились.

В 15 лет потерял отца

Вообще, в детстве Данил чего только не перепробовал – и борьбу, и баскетбол, даже тхэквондо. Но футбол изначально был в приоритете. Любовь к нему Дане привил отец.



— Футбол сыну всегда нравился, поэтому он стремился, добивался, — подтверждает мама. – Большая заслуга в этом принадлежит его отцу. Он верил в сына, когда было нужно – направлял.



Увы, до воплощения в жизнь своей мечты — увидеть сына в главной команде родного города — Владислав Круговой не дожил…

Круговой: не продался за деньги, у отца была мечта, чтобы я играл в «Зените»

В начале зимы 2013 года на форумах поиска людей появилось объявление – среди сотен подобных: «Пропал человек. Круговой Владислав Владимирович, 1976 г.р. 7 декабря 2013 года пропал от ст. метро «Проспект ветеранов» (Санкт-Петербург, Кировский район), и до настоящего времени его местонахождение неизвестно». Далее следовали особые приметы, описание одежды, контактные телефоны.

Спустя время на той же ветке, полной ссылок на перепосты, появилась короткая, жуткая запись: «Найден. Погиб. Приносим соболезнования…»

Пять с половиной лет прошло, но Галине Круговой до сих пор невыносимо трудно вспоминать утрату. С посторонними личной болью она делиться не готова – всё в себе. Лишь каждый год 7 декабря публикует на своей странице в соцсети трогательное стихотворное посвящение мужу.

В 15 лет такие потрясения воспринимаются острее, чем в зрелом возрасте. Конечно, для подростка это был тяжёлый удар, шок. О степени духовной близости сына с отцом можно судить по одной записи в «Инстаграме»: «У каждого из нас есть 2 крыла: Отец и Мать. И пока они есть, мы летаем. Но очень тяжело лететь с одним крылом… А тем более идти пешком. Дай Бог летать как можно дольше на двух крыльях! Берегите родителей! Ты был для меня очень сильным и честным, до сих пор не могу поверить в это… Но в душе я знаю, что ты всегда рядом со мной. Пройдет время, пройдут годы, но память о тебе никогда не усохнет, спасибо за все! Дорогой и родной папа! Ты с нами навсегда в сердце! Всё то, к чему стремлюсь, в первую очередь для тебя».

Что на самом деле случилось тем роковым вечером 07.12.2013, Данил никогда публично не рассказывал. И это его право.

Поиграл во всех лигах России

То, что после пережитой трагедии Круговой не сломался психологически, не свернул с выбранного пути и не заблудился на переходе из детско-юношеского во взрослый футбол, многое скажет о характере молодого человека. В сентябре 2015-го Данил стартовал в молодёжном первенстве – против ЦСКА с Помазуном, Черновым, Жамалетдиновым, Хосоновым в составе. Дебют продлился всего пять минут – зато увенчался победой 3:1. Спустя год Круговой дорос до «Зенита-2» и ФНЛ. А когда Роберто Манчини стал подключать юниора к тренировкам основы, у питерских болельщиков вновь забрезжила надежда на появление в первой команде долгожданного воспитанника. Но эту, предпоследнюю ступеньку в системе клуба, Круговой, подобно многим выпускникам академии, с первой попытки не преодолел.

РПЛ он открыл для себя в Уфе, предварительно познакомившись с прелестями ПФЛ. Таким образом, в России не осталось ни одного профессионального турнира, в котором Круговой не побывал бы.

В сборных конкурирует с Лысовым

У Михаила Галактионова Круговой поиграл во всех сборных, начиная с U-17 и заканчивая U-21. На Евро-2015 в Болгарии отметился чисто символическим выходом на замену на минуту, но уже через пять месяцев отыграл все четыре матча юношеского ЧМ в Чили. Все – в основе.

— Мы заметили его в 2014 году на первенстве города, отслеживали по играм академии «Зенита» в чемпионате России, — вспоминает Галактионов. — На мемориале Гранаткина Круговой играл за сборную Петербурга на год старше (1997). После этого и у нас попал в обойму, выступил на чемпионате мира и впоследствии стал полноценным игроком юношеской сборной. Тот созыв, 1998 года рождения, оказался очень плодовитым: из стартового состава сборной восемь человек играют в РПЛ: Чалов, Кучаев и Хосонов – в ЦСКА (последний сейчас в аренде), Максименко, Рассказов, Ломовицкий – в «Спартаке», Калугин – в Сочи, Лысов – в «Локомотиве». С Мишей Данил и конкурировал что в юношеской команде, что в молодёжной.

Юношеская сборная России на ЧМ-2015 в Чили Фото: из личного архива Данила Кругового

Левша на поле и по жизни

— Сколько его помню, Круговой всегда играл левого защитника, — констатирует Галактионов. — Но при необходимости и атакующего флангового игрока способен исполнить. У него для этого все данные есть – высокая скорость, качественное начало и обострение атаки, хорошая левая нога.



Часто бывает, что в жизни футбольные левши оказываются правшами. Круговой, по словам матери, «стопроцентный» левша – пишет тоже левой рукой.

Восхищается Марсело

Говоря о любимых футболистах, Данил «попсовым» вариантам (Месси/Роналду) предпочитает более оригинальный – Марсело. На него и равняется в карьере.

— Пока это только пародия на Марсело, копия, — добродушно усмехается здоровяк Игорь Дивеев. — До настоящего Марсело Дане ещё пахать и пахать. Но это даже хорошо – есть к чему стремиться. Мы с Кругом года полтора как знакомы: за «Уфу-2» выступали, за сборную.

— Тяжело объективно оценить его прогресс в «Уфе», — добавляет Галактионов. — Он немного играл, потом получил тяжёлую травму (перелом пятой плюсневой кости в заключительной игре прошлого чемпионата против «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») и надолго выбыл, сейчас восстанавливается. Но то, что это конкурентоспособный футболист, было видно тогда и бесспорно сейчас. Плюс очень коммуникабельный, позитивный парень. И человек порядочный. С ним никогда не было проблем в коллективе.