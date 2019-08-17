Круговой: не продался за деньги, у отца была мечта, чтобы я играл в «Зените»

Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал ситуацию относительно своего будущего. Ранее появилась информация, что он продолжит карьеру в «Зените». На игрока также претендует ЦСКА.

«Ещё рано поздравлять, потому что ещё ничего не решено, бумаги никакие ещё не подписаны, пока ещё рано об этом говорить. Я не продался за деньги, потому что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов. Самое важное, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше, надеюсь, сейчас поможет сделать правильный выбор», — приводит слова Кругового Pro Sport Story.

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 мяч.