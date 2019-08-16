Фанаты «Олимпиакоса» — это те, кто вывесил флаг России на матче с «Динамо» Киев

Последний соперник «Краснодара» на пути в групповой этап Лиги чемпионов – греческий «Олимпиакос». Соперник непростой – достаточно сказать, что предыдущие четыре матча квалификации греки закончили с общим счётом 7:0, и что последние полгода они вообще не проигрывают.
Но «Олимпиакос» интересен не только игроками. У фанатов клуба репутация одних из самых опасных в Европе. Регулярные столкновения с болельщиками «ПАОК» и «Панатинаикоса», проблемные ситуации на выездах в еврокубках. Последний громкий инцидент случился в феврале, во время матча с киевским «Динамо» в Лиге Европы.
В начале матча имели место столкновения между фанатами гостей и полицией. Полиция даже применила силу на гостевом секторе. Но самое резонансное событие всё-таки произошло на фанатской трибуне «Олимпиакоса». За воротами вывесили флаг России.
Возможно, это было сделано в честь вратаря Юрия Лодыгина, который в январе перешёл в греческую команду. Но большинство посчитало флаг троллингом украинского клуба и частью психологического давления на соперника. По ходу матча болельщикам пришлось его снять, но обошлось без санкций от УЕФА.
Учитывая этот инцидент, в Греции можно ждать любого приёма. Как нейтрального (у фанатов «Олимпиакоса» исторически хорошие отношения со «Спартаком», а с «Краснодаром» пока нет никаких), так и самого жаркого. А матч в любом случае будет трудным.
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