Роналду стал посмешищем после рекламного ролика. Сколько же ему заплатили!

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уже давно зарабатывает не только своим талантом. Реклама стала для футболиста одним из основных источников дохода. Он демонстрировал достоинства известной марки шампуня, старался на русском произнести название банка «Открытие» и даже выходил на ринг против самого дорогого игрока в истории – бразильца Неймара.

Однако новый ролик переплюнул все предыдущие, недаром его уже посмотрели около 4 млн человек. Португалец стал лицом сингапурской площадки для онлайн-шоппинга под названием Shopee. Начало у рекламы прозаичное – Роналду в своем стиле исполняет штрафной удар, забивает мяч и делает фирменное празднование. После этого форвард впадает в недоумение из-за того, что никто не следит за игрой. Зрители смотрят в свои смартфоны и делают покупки. Что произошло потом? Лучше вам самим на это взглянуть.

Кто ещё отличился?

Рекламный бизнес диктует свои правила. Наличие знаменитости в кадре не всегда даст необходимый профит, которого ждут заказчики. Именно поэтому часто приходится выдумывать необычные сюжеты для роликов, которые на сто процентов привлекут внимание потребителей.



Компания Pepsi одной из первых начала экспериментировать. Казалось бы, бренду с мировым именем ни к чему идти на подобные ухищрения, но нет. С 2002 по 2010 год Pepsi выпускала рекламные ролики с командой именитых футболистов, которые пытаются завладеть напитком, преодолевая различные препятствия. Самой известной из них, вероятно, является реклама, крутившаяся по телевизору во время чемпионата мира 2006 года в Германии. Обыграть бюргеров не так легко.

Веселые ролики выходили и с участием российских спортсменов. Североамериканский телеканала ESPN как-то сделал шуточное видел с хоккеистами «Вашингтона» Александром Овечкиным и Семёном Варламовым. Разумеется, оба исполнили роль русских шпионов в офисе телекомпании.

Отличаются фантазией турецкие компании. В одном из рекламных роликов TurkishAirlines снялись две звезды спорта – футболист Лионель Месси и баскетболист Коби Брайант. Знаменитости находятся в самолёте турецкой авиакомпании и стараются завладеть вниманием маленького поклонника. Кто же круче?

Ещё одна реклама из Турции. На этот раз задействованы волейболистки национальной сборной. Что они умеют делать? Правильно, принимать мяч и бить по нему. Что они делают в рекламе VakifBank? Спасают город от метеорита. Необычно, рекомендуется к просмотру.

Мы уже частично коснулись баскетбола, поэтому выделим этому виду спорта отдельный пункт. На экране легенды НБА Кевин Гарнетт и Чарльз Баркли. Компанию им составил снежный человек. А рекламируют эти трое вяленое мясо.

Напоследок вспомним рекламу ещё одного мирового бренда – Nike. Перед началом чемпионата мира 2014 года компания выпустила ролик с необычными перевоплощениями. Две команды, состоящие из подростков, не могут поделить футбольное поле и собираются провести матч, по итогам которого проигравшие должны уйти. Однако каждый из них поочередно превращается в звезду футбола, чьё имя он произнес. Идея классная, жаль, что подобного больше не производили.