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«Тамбов» — «Краснодар», гол Вандерсона, видео, 17 августа 2019 года, РПЛ

«Тамбов» — «Краснодар», гол Вандерсона, видео
«Чемпионат»
«Краснодар» за 12 секунд довёл мяч от своих ворот в чужие. Вот это гол!
У Шапи первый голевой пас за «Краснодар». Первый в карьере!
Футбол / РПЛ 0

«Тамбову» не впервой принимать соперников на нейтральном поле в Саранске. На этом стадионе они относительно недавно сенсационно обыграли «Спартак». Но в матче с «Краснодаром» всё сразу же пошло вопреки планам Александра Григоряна. «Быкам», на неделе разделавшим «Порту» на его территории, не понадобилось много времени, чтобы «забодать» соперника.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
17 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Тамбов
Тамбов
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 – Вандерсон – 2, 0:2 – Уткин – 78

Гол южан примечателен сразу по четырём причинам:

1. Время

После стартового свистка смоленского рефери Волошина прошло меньше двух минут.

2. Скорость

«Краснодар» доставил мяч от своих ворот в чужие феноменально быстро – за 12 секунд!

3. Способ

Вандерсон самостоятельно преодолел с мячом в ногах две трети поля, увенчав собственный забег точным ударом.

4. Голевой пас

Понятно, что главная заслуга в таком голе принадлежит автору, то есть Вандерсону, но был в молниеносной комбинации и номинальный ассистент – Магомед Шапи-Сулейманов. Так вот, вы не поверите, но для него это первый результативный пас за основу «Краснодара». Первый в карьере! Чтобы его совершить, краснодарскому вундеркинду потребовалось 45 с половиной игр. С почином, Шапи!

Мяч Вандерсона и стал победным. Во втором тайме Даниил Уткин удвоил результат, закрепив преимущество фаворита. 2:0 в пользу «Краснодара».

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