У Шапи первый голевой пас за «Краснодар». Первый в карьере!

«Краснодар» за 12 секунд довёл мяч от своих ворот в чужие. Вот это гол!

«Тамбову» не впервой принимать соперников на нейтральном поле в Саранске. На этом стадионе они относительно недавно сенсационно обыграли «Спартак». Но в матче с «Краснодаром» всё сразу же пошло вопреки планам Александра Григоряна. «Быкам», на неделе разделавшим «Порту» на его территории, не понадобилось много времени, чтобы «забодать» соперника.

Гол южан примечателен сразу по четырём причинам:

1. Время

После стартового свистка смоленского рефери Волошина прошло меньше двух минут.

2. Скорость

«Краснодар» доставил мяч от своих ворот в чужие феноменально быстро – за 12 секунд!

3. Способ

Вандерсон самостоятельно преодолел с мячом в ногах две трети поля, увенчав собственный забег точным ударом.

4. Голевой пас

Понятно, что главная заслуга в таком голе принадлежит автору, то есть Вандерсону, но был в молниеносной комбинации и номинальный ассистент – Магомед Шапи-Сулейманов. Так вот, вы не поверите, но для него это первый результативный пас за основу «Краснодара». Первый в карьере! Чтобы его совершить, краснодарскому вундеркинду потребовалось 45 с половиной игр. С почином, Шапи!

Мяч Вандерсона и стал победным. Во втором тайме Даниил Уткин удвоил результат, закрепив преимущество фаворита. 2:0 в пользу «Краснодара».