Самый милый момент дня. Как Гвардиола и Агуэро мирились после конфликта

Эмоций в суперматче «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» хватало. Справляться с ними участникам игры было сложно. Особенно – представителям чемпиона Англии, которому удивительно не везло на протяжении всех 90 минут. Вот и Гвардиола с Агуэро в какой-то момент не выдержали.
На 66-й минуте матча, уже при счёте 2:2, Пеп провел перестановку в передней линии – вместо Агуэро вышел Габриэл Жезус. Аргентинский футболист явно не желал уходить с поля досрочно, а главный тренер, поймав его на бровке, сразу же гневно указал рукой в сторону поля, предъявил претензии за какой-то момент и принялся отчитывать на глазах у публики. Агуэро не остался в долгу и тоже вдоволь покричал на Гвардиолу.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
После этого футболист уселся на скамейку, закрыв лицо руками, а «Манчестер Сити» продолжил давить, уже с Жезусом в передней линии. На 92-й минуте команда забила – и сделал это как раз бразильский нападающий. Камера сразу же выхватила крупным планом Гвардиолу и Агуэро – они в порыве счастья обнялись, кружились в ритме медленного танца и о чём-то тепло-тепло общались, просили друг у друга прощения.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
Это была красивая и милая история. Но её немного испортил VAR – судья отменил гол после видеопросмотра, и концовку матча Гвардиола провёл уже в обнимку с тренером гостей Почеттино, забыв про Агуэро.
- 17 августа 2019
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