Пчёлы сорвали начало матча чемпионата Бразилии. Они опаснее, чем мы думаем

Даже пожарная бригада не спасла

Матч 15-го тура чемпионата Бразилии между «Форталезой» и «Интернасьоналом» не смог начаться вовремя из-за очень нетипичного инцидента. Стадион «Кастелан» в Форталезе был полностью готов к стартовому свистку, однако что-то вечером в субботу, 17 августа, пошло явно нет. Этим чем-то был пчелиной рой, который судейская бригада обнаружила на одном из угловых флажков.

Судьи посчитали условия экстремальными и приняли решение отложить начало встречи. Надо было срочно прогнать насекомых со стадиона. Для этой задачи была вызвана пожарная бригада, которая предприняла несколько попыток сбить пчёл с флага при помощи сильных потоков воды. Но пчёлы и не думали сдаваться без боя и всё равно возвращались в угловому флажку и кружили вокруг него.



В итоге дело дошло до применения химикатов, потому что ничто другое просто не работало. Химикаты помогли, и спустя 20 минут команды всё-таки сумели вернуться на поле и сыграть в футбол. Матч завершился победой «Интернасьонала» со счётом 1:0. Домашние пчёлы «Форталезе» не помогли.

Не первый случай атаки пчёл

Совсем недавно, 3 июня 2019 года, бейсбольный матч самой престижной лиги MLB между «Сан-Диего» и «Майами» был остановлен на третьем иннинге на 28 минут. Причина – всё те же пчёлы, которые решили прилететь на стадион в этот день. Насекомые поселились на микрофоне у скамейки запасных одной из команд.



Бейсболисты испугались атаки пчёл и убежали в подтрибунное помещение. Специально обученные люди применили спрей, чем сумели убить насекомых. Ещё некоторое время было потрачено на то, чтобы убрать мёртвых пчёл с поля.

В той же Бразилии в 2013 году матч национального чемпионата между «Понте Претой» и «Атлетико Сорокаба» был на грани срыва из-за массового нашествия пчёл на стадион. Тогда насекомым понравилась перекладина ворот, где они и разместились. Голкипер одной из команд побоялся занять место в воротах при таких условиях.

Пчёлы умнее и опаснее, чем мы думаем

В 2018 году немецкие учёные провели исследования, по итогам которых сделали вывод, что математические способности пчёл гораздо выше, чем мы могли себе представить. Пчёл дрессировали и выяснили, что им знакомо понятие пустоты. Учёные сумели научить их сравнивать два натуральных числа.



На вращающемся диске ставили таблицы с изображением разных геометрических фигур. В случае, если пчела садилась туда, где было меньше фигур, ей давали поощрения. В другом случае насекомое оставалось без «приза». Пчёлы не провалили тест и научились выбирать наименьшее из двух чисел в промежутке от одного до четырёх.

В Бразилии пчёлы задержали начало матча

Да и в целом исследователи уже давно отмечали, что пчёлы являются «умными» насекомыми и имеют задатки абстрактного мышления. Так что тот факт, что пчёлы не в первый раз срывают крупные спортивные мероприятия, вряд ли можно назвать случайными.