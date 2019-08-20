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Лучшие фото с матча «Спартак» — ЦСКА

Лучшие фото с матча «Спартак» — ЦСКА
«Чемпионат»
Топ-перформанс, шквал эмоций и дымовая завеса. 55 лучших фото московского дерби
Яркие кадры одного из самых запоминающихся матчей в истории противостояния «Спартака» и ЦСКА.
Футбол / РПЛ 0

19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.

Лучшие фото с матча «Спартак» — ЦСКА – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова, Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.

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