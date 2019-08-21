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Игрок «Чарльтона» забил пенальти необычным способом, Чемпионшип, Англия

Чемпионшип, Англия
Александр Говоров
Очень необычный способ исполнения пенальти. Странно, но он работает!
Даже тренер «Чарльтона» не верил, что его игрок забьёт таким ударом.
Футбол / Англия 0

Эффектно и эффективно

В матче третьего тура Чемпионшипа между «Барнсли» и «Чарльтоном» зрители увидели, пожалуй, самый расслабленное исполнение пенальти в истории. Футболист «Чарльтона» Лайл Тэйлор нашёл новый способ исполнения ударов с 11 метров. Вместо традиционного разбега он просто шёл к мячу как будто это была прогулка в магазин за хлебом. Никаких эмоций, никаких нервов.

Но самое главное, что он развёл мяч и вратаря по разным углам и принёс своей команде важное очко на выезде. Также важно отметить, что шла 90-я минута встречи, поэтому в теории напряжение должно было быть на пределе. Но только не у Лайла Тэйлора. Кстати, для 29-летнего футболиста этого гол стал уже третьим в трёх сезоне, что позволяет ему разделить лидерство в гонке бомбардиров с игроком «Суонси» Борхой.

«Чарльтон» отлично начал сезон в Чемпионшипе, набрав 7 очков в первых трёх турах и находится в группе лидеров. С учётом того, что клуб только получил повышение в классе этим летом, выйдя из Первой лиги, это выглядит серьёзным достижением.

Тэйлор уже исполнял такой трюк

29-летнему футболисту «Чарльтона» не впервой показывать то, как он умеет исполнять пенальти. Лайл сделал нечто подобное в плей-офф Первой лиги, когда помог своей команде пройти «Донкастер» в послематчевой серии пенальти. На кону стояло повышение в классе, так что можно смело утверждать, что этот парень любит, когда напряжение достигает максимального уровня.

Работал моделью и снимался в рекламе

Лайл Тэйлор является многосторонне развитой личностью. К своим 29 годам он успел поработать профессионально моделью и даже снимался в различных рекламных роликах ТВ. Одним из них стал анонс Лиги чемпионов на британском ТВ. Помимо этого футболист имеет активную социальную позицию. В октябре 2018 года он покрасил волосы в розовый цвет и носил розовые бутсы, чтобы собрать деньги на исследования по лечению рака в Великобритании.

На этом интересные факты в биографии Тэйлора не заканчиваются. На международном уровне Лайл выступает за сборную Монсеррата по футболу. Да, такая существует. Он дебютировал за Монсеррат в 2015 году в отборе к ЧМ-2018 в матче против Кюрасао и сразу отметился забитым голом. Но, как вы понимаете, Монсеррат и близко не претендует на что-то серьёзное на уровне сборных.

«Не верил, что он забьёт»

Главным тренером «Чарльтона» является Ли Бойер – самый грубый игрок в истории чемпионата Англии. Именно ему принадлежит рекорд по количеству жёлтых и красных карточек в Британии. Поэтому неудивительно, что этот суровый мужчина не сразу оценил то, как его игрок исполняет пенальти в решающий момент игры.

«Когда я увидел, что Лайл идёт пешком к мячу, вообще не верил, что он забьёт. Видимо, зря. Он сохраняет чудовищное спокойствие в таких ситуациях, так что Лайл – тот игрок, который и должен исполнять пенальти. К счастью, мяч залетел в ворота».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: George Wood/Getty Images

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