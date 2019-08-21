Очень необычный способ исполнения пенальти. Странно, но он работает!

Эффектно и эффективно

В матче третьего тура Чемпионшипа между «Барнсли» и «Чарльтоном» зрители увидели, пожалуй, самый расслабленное исполнение пенальти в истории. Футболист «Чарльтона» Лайл Тэйлор нашёл новый способ исполнения ударов с 11 метров. Вместо традиционного разбега он просто шёл к мячу как будто это была прогулка в магазин за хлебом. Никаких эмоций, никаких нервов.

Но самое главное, что он развёл мяч и вратаря по разным углам и принёс своей команде важное очко на выезде. Также важно отметить, что шла 90-я минута встречи, поэтому в теории напряжение должно было быть на пределе. Но только не у Лайла Тэйлора. Кстати, для 29-летнего футболиста этого гол стал уже третьим в трёх сезоне, что позволяет ему разделить лидерство в гонке бомбардиров с игроком «Суонси» Борхой.

«Чарльтон» отлично начал сезон в Чемпионшипе, набрав 7 очков в первых трёх турах и находится в группе лидеров. С учётом того, что клуб только получил повышение в классе этим летом, выйдя из Первой лиги, это выглядит серьёзным достижением.

Тэйлор уже исполнял такой трюк

29-летнему футболисту «Чарльтона» не впервой показывать то, как он умеет исполнять пенальти. Лайл сделал нечто подобное в плей-офф Первой лиги, когда помог своей команде пройти «Донкастер» в послематчевой серии пенальти. На кону стояло повышение в классе, так что можно смело утверждать, что этот парень любит, когда напряжение достигает максимального уровня.

Работал моделью и снимался в рекламе

Лайл Тэйлор является многосторонне развитой личностью. К своим 29 годам он успел поработать профессионально моделью и даже снимался в различных рекламных роликах ТВ. Одним из них стал анонс Лиги чемпионов на британском ТВ. Помимо этого футболист имеет активную социальную позицию. В октябре 2018 года он покрасил волосы в розовый цвет и носил розовые бутсы, чтобы собрать деньги на исследования по лечению рака в Великобритании.



На этом интересные факты в биографии Тэйлора не заканчиваются. На международном уровне Лайл выступает за сборную Монсеррата по футболу. Да, такая существует. Он дебютировал за Монсеррат в 2015 году в отборе к ЧМ-2018 в матче против Кюрасао и сразу отметился забитым голом. Но, как вы понимаете, Монсеррат и близко не претендует на что-то серьёзное на уровне сборных.

«Не верил, что он забьёт»

Главным тренером «Чарльтона» является Ли Бойер – самый грубый игрок в истории чемпионата Англии. Именно ему принадлежит рекорд по количеству жёлтых и красных карточек в Британии. Поэтому неудивительно, что этот суровый мужчина не сразу оценил то, как его игрок исполняет пенальти в решающий момент игры.



«Когда я увидел, что Лайл идёт пешком к мячу, вообще не верил, что он забьёт. Видимо, зря. Он сохраняет чудовищное спокойствие в таких ситуациях, так что Лайл – тот игрок, который и должен исполнять пенальти. К счастью, мяч залетел в ворота».