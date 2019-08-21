В «Браге» не видят футбол Бескова. Но его покажет «Матч ТВ»

Главное из Браги для тех, кто остался дома — то есть почти для всех, учитывая стоимость авиабилетов в целого Сутормина – «Матч ТВ» до сих пор не определился, будет ли показан матч «Спартака» в Лиге Европы. Причём данные в России и Португалии по этому вопросу расходятся.

«Спартак» возрождается? Или победа над ЦСКА ничего не значит? В матче с ЦСКА красно-белые одержали четвёртую победу подряд и уже занимают четвёртое место в чемпионате. Закончена ли черная полоса?

В Москве говорят, что у «Браги» такой же чокнутый — а может, и абсолютно нормальный — президент, как у «Порту», который запросит у нашего ТВ огромные деньги.

Португальские же СМИ, услышав такие новости на пресс-конференции Са Пинту, дружно рассмеялись и сказали, что права на трансляцию клубу не принадлежат. Это же не «Порту» или «Спортинг». Так что игру, мол, просто покажут местные каналы, и вряд ли у русских будут проблемы с покупкой сигнала.

Позже нам удалось выяснить, что «Матч ТВ» благополучно приобрёл права на трансляцию и покажет игру в прямом эфире.

Тренер «Браги» Са Пинту оценил «Спартак» Кононова так:

— «Спартак» — сильная команда. Она сбалансирована во всех линиях, у них много хороших и дорогих футболистов. Но особенно силён «Спартак» в контратакующем футболе, который тренер очень хорошо организовал. Наш соперник не усложняет футбол: вратарь старается выносить мяч вперёд и тем самым упрощает выход из обороны. Но если мы ошибёмся — быстрые игроки «Спартака» способны сделать результат. Шюррле, Бакаев, Понсе – у соперника очень сильная и быстрая линия атаки.

Вам скажут, что «Спартак» победил ЦСКА из-за Шюррле с Жиго. Это бред! Егоров – о причинах прогресса команды Кононова.

Да, футбола Бескова у Кононова и правда не видят. Но Федун ведь говорил, что тренер строит «Ливерпуль». А вот эти характеристики уже вполне совпадают. «Спартак» в Португалии опасаются, а местные журналисты вообще всерьёз обсуждают Мирзова и способность Мелкадзе усилить игру, выходя на замену.

Отдельного упоминания заслуживает стадион «Браги». Эта огромная серая махина, встроенная в скалу, напоминает бункер советских вождей. Правда, за ней — солнечная и благополучная беззаботность.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Возможно, без кордонов и особых почестей на матч приедет и президент Португалии, болеющий за «Брагу». Мы, кстати, как-то случайно познакомились с ним во время одного из матчей на чемпионате мира. Стоял себе человек без охраны, любовался городом Сочи.

Фото: «Чемпионат»

Вечером тренировку здесь проведёт «Спартак». В ней также будут участвовать прилетевшие в Португалию, но заигранные в Лиге Европы за другие клубы Гус Тил и Джордан Ларсон. Несмотря на игры через 3 на 4 день «Спартак» скорее всего вновь сыграет основным составом, и мы очень надеемся, что у России будет возможность этот матч увидеть.