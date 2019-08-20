«Спартак» возрождается? Или победа над ЦСКА ничего не значит?

В начале чемпионата эксперты и болельщики сильно критиковали «Спартак» — за невнятные игры с «Сочи», «Ростовом» и поражения от «Тамбова». Но за неполные две недели «Спартак» одержал четыре победы, забив 10 мячей и обыграв ЦСКА. «Чемпионат» задал экспертам и болельщикам вопрос дня: «Спартак» возрождается?

Ринат Дасаев, бывший вратарь «Спартака»:

— «Спартак» вчера выглядел уверенно, но что будет дальше – не знаю. Можно быть сначала на коне, а потом… Хотелось бы, чтобы «Спартак» так продержался весь сезон. За счёт чего всё в «Спартаке» так поменялось? Здесь несколько факторов – и новички, и Кононов что-то перестроил. А те игроки, что приехали, подходят под его систему. Плюс не стоит забывать про везение. Да и эмоционально «Спартак» был на подъёме после трёх побед.

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

— Я бы не говорил, что по игре «Спартак» как-то сильно отличается. Даже в матче с «Туном» было понятно, что всё могло быть плохо. Так что о возрождении говорить рано, всё равно есть две половины – где-то хорошо, а где-то нет, кто-то выручает, а кто-то наоборот. Явно помогают эмоциональный подъём и ошибки соперника. Где-то и Максименко выручает. При этом видно, что коллектив очень сплочённый, все друг за друга.

У «Спартака» теперь целых три футболиста, которые умеют делать шаг назад в атаке Это очень важное качество.

Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:

— В «Спартак» пришли мастеровитые футболисты, они могут решать серьёзные задачи. Это хорошая свежая кровь на замену лидерам, которые ушли. Пока они ещё играют не в полную силу, но мы уже видим, что «Спартак» добавил в остроте и в выходе из обороны в атаку. Усилил команду и Бакаев, плюс команда омолодилась.



Валерий Рейнгольд, экс-футболист «Спартака»:

— Выигрывает та команда, у которой есть больше исполнителей. Есть у ЦСКА игрок на подобии Шюррле? Конечно, нет. Он действует очень грамотно. Настоящий мастер! А Жиго – красавец! Поздравляю «Спартак» с победой, но и ЦСКА тоже молодцы.

Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это не случайность Жиго очень хорош на угловых и даже подключается в штрафную при контратаках. Защитник тащит «Спартак».

Войцех Ковалевски, экс-вратарь «Спартака»:

— Календарь «Спартака» очень насыщен. Но для футболистов это лучший график, потому что с игры в игру переходишь и через эти игры набираешь форму и уверенность. Уверен, что в следующей игре «Спартак» покажет открытый футбол. У команды очень большой потенциал в атакующих действиях. Всё идёт в хорошем направлении!



Андрей Созин, член комитета по этике РФС

— «Спартак» не умирал, это «Амкар» и «Тосно» пусть возрождается. Просто внимания к нему больше. Многие сейчас обсуждают Кононова, но он всё доказал ещё в «Краснодаре», когда вытащил клуб из небытия. Он один из ведущих тренеров России, может, не достиг уровня Газзаева и Сёмина, но он ещё молод. Сегодняшний состав – это уже его команда, когда он приходил, он работал со старым багажом. Сейчас на «Спартак» смотреть интересно, это уже реально его детище.



Алексей Маклаков, актёр, болельщик «Спартака»

— Я очень боялся матча с ЦСКА, потому что сейчас на поле много новичков, а до этого играли с командами невысокого уровня. В начале матча было впечатление, что отсутствует сыгранность приглашённых игроков. И слава богу впечатление было неверным. Я увидел, что такое быть чемпионом мира – это я говорю о Шюррле. У него фантастический футбольный интеллект, которого я очень ждал. Шюррле — это сказка.



Представляю, что будет, если команда до конца сыграется. Это будет украшение чемпионата. Верю, что сегодняшняя победа «Спартака» — шаг к чемпионству. Невооружённым взглядом видно, что команда преодолела кризис.

Михаил Ефремов, актёр, болельщик «Спартака»

— Конечно, «Спартак» возрождается. Игроки немного успокоились, тренер что-то сумел им объяснить. Можно ли считать «Спартака» претендентом на золото? Давайте не будет спешить. Хотя лично для меня «Спартак» всегда претендент на титул и чемпион.



Александр Жуков, почётный президент Олимпийского комитета России, болельщик «Спартака»

— «Спартак» должен прибавлять, и пока у него отрезками это получается. Команда способна играть на хорошем уровне. Но пока стабильности нет, это видно. Поэтому всякое может быть.

«Кононов уже не пиджак, а «а тутти, аванти». Что пишут в соцсетях о дерби Олега Кононова начинают хвалить, а Виктора Гончаренко критикуют.

Мнения болельщиков

grigoryev-reg67:

— Ну что, друзья, с победой. Туговато, конечно, не без везения, но всё же. Результат есть. Хоть я долгое время в это не верил, но, похоже, Кононов как-то может управлять командой (а может и не он???), но два матча во вторых таймах мы значительно прибавляем. Удачи нам в четверг!



Spartakbestclubmira:

— Цорн гений, новички просто космического уровня для нашего чемпионата )



mikhail52:

— По игре у меня только один вопрос, когда будем играть оба тайма.

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