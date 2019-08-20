Вам скажут, что «Спартак» победил ЦСКА из-за Шюррле с Жиго. Это бред!

Бегло оценим прессу и мнения после дерби. Что они пишут: «Тренер «Спартака» — никакой». «Игры – нет». «Команду вытащили Максименко и Жиго». «Любой выиграет, если ему купят Шюррле и Тиля».

Но это бред, друзья. Бред поверхностный и местечковый, слабо относящийся к жизни футбольного клуба. Но прежде чем развивать мысль, я обращусь к недавнему примеру подачи и потребления информации.

Итак, в одном из твиттер-аккаунтов появился отрезок из интервью Моуринью с подписью: «Жозе плачет, скучая по футболу». За пару дней только у этого автора ролик посмотрели больше 4 миллионов. Видео расходилось не только через репосты, но и разгонялось благодаря СМИ разных стран. Включая Россию. Включая «Чемпионат».

Моуринью расплакался во время интервью. Особенный очень скучает по футболу Таким вы его ещё не видели.

Самые популярные комментарии были либо саркастическими из разряда «Хахах, «особенный» превратился в ничтожество», либо ностальгическими: «Моур, не плачь, ты нам нужен». Но лично я за время поисков так и не нашел ни одного точного замечания, которое должно было выглядеть так: «Идиоты, Жозе не плачет»! Ведь если потратить пару лишних секунд на изучение видео, то можно заметить, что Моуринью не стирает слезу ладонью, а просто смахивает муху, севшую ему на скулу.

Проблема в том, что потребление новых данных сегодня — это мгновенный перекус. И лучше всего расходится либо фейковая, либо поверхностная информация, потому что она острее, жирнее, имеет более приторный запах и дает моментальный эффект сытости. Это доказано научными исследованиями: вбросы с заведомо ложным содержанием расходятся в несколько раз быстрее, чем реальные новости.

Моуринью заплакал, говорите? Круто, насладимся и перейдем к другому! Один игрок – дерево, предатель и специально наступает на шарфы? Класс – идем дальше! Еще один — изменил жене и слил тренера? Подонок — и мы даже не будем всматриваться в видео и вслушиваться в слова. А на попытки разобраться в вопросе ответим еще одной заученной мантрой: «А зачем рыться в грязном белье»? Хотя фактически, углубление в сложные тему отторгается лишь из-за нежелания тратить чуть больше времени на один из стремительно меняющихся и не относящихся к вопросами жизни и смерти объектов.

Поэтому, да: сказать, что «Спартак» выиграл благодаря Максименко или Жиго, Шюрлле или Тилю – просто и доступно. Но глубинные причины нынешнего прорыва команды Кононова, Цорна или Федуна – глубже. Я назову лишь часть из них, дополнив картину фотографиями и видео.

Фото: spartak.com

Ключевую остановку предлагаю сделать на площади перед стадионом «Спартака». За полтора часа до дерби здесь идет активная торговля атрибутикой, а внимание привлекает стенд со сваленным в корзину футболками и бумажкой с надписью: «Sale. Все по 500 рублей».

Выставочная часть продукции подобрана гениально, особенно если идти слева направо. Здесь Дмитрий Комбаров и знаменитое: «Грацио, ***». Дальше — Денис Глушаков и: «Он сделает это с тобой». А в продолжение – портрет Массимо Карреры. Так, созданная из случайных объектов картина складывается в шедевр околоспартаковского символизма. В ней все: чемпионство и неспособность поделить славу, любовь и отторжение, надуманный конфликт, постепенно перешедший в реальную междоусобицу.

Жертвоприношение-2019. Егоров – об очищении «Спартака» Агенты, Кононов, Федун и миллионы выброшенных денег.

— А хоть кто-то обращает внимание на то, как вы все развесили? – спрашиваю у продавцов.

— Нет, а что такое? – не понимают они.

— Хорошо, а чьи футболки чаще берут?

— Да их вообще не берут.

Даже на распродаже, даже по 500 — ни Карреру, ни Глушакова. И вот это уже конец. Футболисты и тренер, их агенты, жены и лайки постепенно стираются из народной памяти. И это избавление от вирусов прошлого – чуть ли важнейшая часть в последних успехах команды.

В последние месяцы мне не раз приходилось общаться с разными представителями «Спартака» и чуть ли не каждый отмечал, как тяжело переживать истерику вокруг команды. Ведь на фоне ежедневных внешних скандалов, забегов болельщиков на поле и непрекращающихся оскорблений, игроки постоянно чувствовали себя под прицелом. Яркий пример: замена Александра Селихова в матче с ЦСКА, когда в сети моментально распространилась информация, что вратарь клуба обматерил Олега Кононова. Впоследствии пресс-служба даже предоставила ролик, где слышно, что Селихов просто говорит про сломанный палец, но фейковая сетка к тому моменту уже окутала все пространство. «Клуб опять врет»! – вот все, что получил «Спартак». На ось подогреваемой ненависти наслаивались все новые и новые мифы: мол, игроки требуют вернуть Карреру, не хотят работать и даже выходить на поле с этим тренером.

И в этот момент клуб пошел на непростое решение, пожертвовав почти 100 миллионов рублей на расставание с последними действующими лицами прошлого конфликта, хотя к тому же Глушакову у Федуна, как выяснилось, претензий не было, а симпатия оставалась. И этот шаг, когда владелец переборол гордость и совершил жертвоприношение – постепенно приносит команде спокойствие. Точнее, избавляет игроков от невыносимой психологической ноши, когда даже «свои» ждут твоего провала. Лучше всего эту ситуацию, кстати, после матча с ЦСКА описал папа Федуна.

Хотя спокойствие пришло далеко не сразу после ухода участников былых междоусобиц. Кононова и некоторых все еще слаженно оскорбляли на Кубке Париматч-Премьер, но к началу уровень ненависти стал падать. Последний же стон уходящей эпохи мы услышали в Саранске. У того позорного поражения «Спартака» было много причин.

Протест фанатов «Спартака»: «A Tutti», «Уходи, пиджак» и «Шалимов прав» Кононов проиграл. Пришло время задуматься об уходе.

Во-первых, в составе вышли сразу несколько футболистов, которые через день должны были покинуть клуб – тогда мы об этом еще не знали. Во-вторых, команда еще не была укомплектована, а действующие игроки не понимали, что будет с клубом и всеми ними дальше. По моим ощущениям, состояние было близким к панике. В-третьих, команде невозможно сосредоточиться на игре, когда в заранее напряженной обстановке тренера массово унижают на твоих глазах. Во-многом поэтому все 90 минут с аутсайдером «Спартак» выглядел подавленным.

Впрочем, не стоит доверять утверждениям, что акции были организованы активными фан-движениями. Причина была другой. В Саранск приехало очень много рефлексирующих региональных групп болельщиков, которые получают знания и выстраивают мировоззрение как раз на основе фейк-лент. Среди нескольких пророков стоит отдельно выделить Евгения Кафельникова – человека, который вроде бы должен вызывать доверие. Это вообще вполне по-русски, когда чемпионское прошлое в глазах народа дает индульгенцию на непрерывный мат, оскорбления женщин и другие странные фокусы в соцсетях. Но в последнее время бывший теннисист особенно увлекся протестом и провокацией. Его странные ролики с митингов мы трогать не будем – это вопрос политический. Коснемся футбола. Кафельников на широкую аудиторию предлагает резать абонементы, бойкотировать матчи «Спартака», оскорбляет игроков и тренера, переводит деньги выбегающим на поле фанатам, финансирует критические материалы иногородних ютуберов, за копейку и ретвит готовых поставлять любой, даже самый дикий, контент.

Как известно, Кафельников был очень дружен с окружением Массимо Карреры, поэтому, возможно, он преследует искренние и чистые идеалы, но иногда борьба заходит слишком далеко. Именно через бывшего теннисиста идет критический вал фейковых новостей: он обвиняет журналистов во взяточничестве и наркоторговле, участвует в кампании ненависти к игрокам, тренеру и клубу, подстрекает к рукоприкладству.

И ключевая проблема последнего времени заключалась в том, что организованной группе «Кафельниковых» «Спартак» ничего не собирался противопоставить. Сергей Родионов с Наилем Измайловым молчали и занимались своими, никому не ведомыми делами, с какого-то момента игнорируя нормальное общение с фанатами и, возможно, отговаривая от него владельца клуба Леонида Федуна.

Если бы история развивалась по прежнему сценарию, то «Спартак» развалился бы уже к матчу с «Динамо». События легко смоделировать. После «Тамбова» первые пять минут часть фанатов могла бы молчать или вспоминать Карреру. Затем началось бы массовое сожжение пиджаков и заряды про тренера-иуду и кривоногих футболистов. Возможно, кто-то перепрыгнул бы и в сторону скамейки запасных. В такой обстановке «Спартак» безусловно, проиграл бы и в полных составах. На следующий день в клубе сменился бы тренер, а поиски под соусом возвращения Массимо спровоцировали новый скандальный период как минимум до зимы. А там – трансферная кампания под нового тренера, очередная чистка, агенты, посредники…

Но вместо этого на матче с «Динамо» мы внезапно стали свидетелями неистовой поддержки, продолжавшейся все 90 минут. Именно та, сохраненная в меньшинстве ничья, перевернула обстановку в команде и привела к четырем победам подряд. Так что же произошло?

По моей информации, Леонид Федун, Томас Цорн и Олег Кононов вместе с пиар-службой провели несколько встреч с разными группами фанатов, на которых предельно уважительно и прямо объяснили, что происходило в клубе раньше и что будет дальше. Было вполне четко и честно объявлено, что Каррера ни при каких условиях не вернется, что команда чистилась и будет собираться по определенным критериям под конкретного тренера, и что сейчас ей действительно нужна помощь болельщиков.

Без этих встреч ничего хорошего сейчас бы точно не было, а Жиго, скорее всего, не вбивал бы мячи в чужие ворота, а наблюдал за тем, как они залетают в спартаковскую сетку.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Важным в изменении фона вокруг клуба можно считать и расширение пиар-службы. Да, именно расширение, а не смену, потому что Леонид Трахтенберг, как и остальная часть прежней команды, все еще в клубе. Сегодня «Спартак» успешно перекрашивает поле вокруг себя, выдавливая критический фон качественным контентом. Речь идет и об акции памяти, посвященной погибшему в автокатастрофе Алексею «Бахыту». Может показаться странным, но согласование минуты молчания по фанату на матче Еврокубка – это беспрецедентный случай. Оперативно «Спартак» сработал и с пилотом Дамиром Юсуповым, который мгновенно получил пожизненный абонемент на «Открытие Арену». Ушли из практики жуткие подписания контрактов на скатертях – теперь клуб устраивает автограф-сессии, снимает стильные ролики, работает с популярными блогерами. И если в последние полгода к деятельности вокруг «Спартака» липло слово «позор», то сегодня – «Спартак» — это опять круто.



Так вложения в пиар стали инвестицией в победы, потому что вновь поместили команду в комфортные условия.

«Спартак» круто представляет новичков. Эра Родионова с пустыми листами в прошлом Футболка новичка красно-белых Ларссона наверняка станет самой продаваемой в этом сезоне.

И лишь через базу уравновешенного психологического состояния мы и начинаем подбираться к главному – трансферам. Но и здесь не все так просто. Ведь для того, чтобы купить Тиля за 15 миллионов и обыгрывать с ним всех подряд, нужно было за те же деньги расстаться с Фернандо. Отдать не всегда мотивированного, не способного выполнять большой объем работы, но обладающего уникальными качествами лидера команды, взяв на смену молодого парня из голландского чемпионата – огромный риск и для менеджмента, и для тренера. Но «Спартак» на это пошел и выдал бронебойный второй тайм с ЦСКА.

То же самое и с Шюррле. Это сейчас ясно, что немец крут не только на поле, но и, судя по видео, берет на себя раздевалку. Но еще три недели назад для той же группы болельщиков «Спартака» он был старым, идущим с ярмарки, бесполезным и немотивированным хламом, который никому не нужен, кроме Цорна и Кононова. К слову, зарплата Андре в полтора раза меньше, чем у Луиса Адриано, который в последнее время, к сожалению, занимался тем, что окружив себя португалоговорящими пажами, искал сережки на поле.

То есть, сегодня мы действительно можем говорить о том, что каждый может побеждать с Шюрлле и Тиллем, но не каждый до этого может расстаться с Фернандо, Зе Луишем, Адриано, Ханни и еще чуть ли не десятком чего-то добившихся футболистов.

Смешны и конвульсивные заявления, что «Спартаку» везет с отсутствием травмированных. Но ведь летом клуб осознанно пережил трансформацию медицинского штаба. Начальник департамента Михаил Вартапетов сосредоточился на организационной деятельности, а непосредственно с командой начал работать экс-врач ЦСКА и действующий член медштаба сборной России Михаил Бутовский. И первый летний цикл вместе с докторами и тренерским штабом команда провела идеально. Ноль мышечных травм в режиме 2 матчей в неделю – это качественный показатель. Бесшабашные действия опасавшегося за колено Жиго – тоже уровень. Мощные концовки – уже тенденция. И как сейчас не вспомнить одного из прежних тренеров, защищавших своих новых помощников и доказывающих, что 7-8 одномоментных повреждений – вариант нормы?



Получается, что тесный контакт с физиотерапевтами, профилактика, контроль восстановления и сна, а также фармокоррекция тренировочного процесса дают результат.

Фото: «Чемпионат»

Так что пусть и кратковременный, но успех «Спартака» на дистанции – это, конечно, и класс Шюрлле, и покупка Тилля, и сэйвы Максименко, и голы Жиго, и страсть Джикии. Но в общем, это просто знак выздоровления системы, где каждый вновь занимается своим делом. Игроки – играют в футбол, а не в скандалы. Тренер – тренирует, а не заигрывает с толпой. Пиарщики создают положительный имидж. Фанаты – поддерживают. Врачи и тренеры по физподготовке – не воюют, а спасают игроков от травм. Менеджмент самостоятельно покупает и продает игроков, не встречая альтернативного руководства в лице агентов от тренера. А владелец пока получает удовольствие от этого процесса строительства.

«Спартак» возрождается? Или победа над ЦСКА ничего не значит? В матче с ЦСКА красно-белые одержали четвёртую победу подряд и уже занимают четвёртое место в чемпионате. Закончена ли черная полоса?

Сегодня у «Спартака», как бы не рассыпались фейками и ненавистью осколки былой истерики, все опять хорошо. Тяжелый этап пройден – и всем очевидно, насколько стало лучше. Но это не значит, что завтра самый веселый клуб страны не подарит нам что-то жуткое или чудесное, о чем мы раньше и подумать не могли.

Если опрос не открывается, вы можете пройти его по ссылке.