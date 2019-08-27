Поле в дыму, пожары возле трибун. Амазония горит, как горела Сибирь

Матч бразильской Серии C между «Атлетико Акреано» и «Луверденсе» был прерван из-за дыма, вызванного лесным пожаром около стадиона в Рио-Бранко. Игру возобновили лишь семь минут спустя.

Что происходит?

Горят тропические леса Амазонии, которые называют «лёгкими планеты». Как утверждается, в процессе фотосинтеза они производят около 20% кислорода всей планеты. Учёные считают, что пожары происходят не по естественным причинам, а именно из-за действий людей. Речь идёт о сжигании лесов под хозяйственные нужды, которое потом превращается в неконтролируемое возгорание.

Многие годы власти Бразилии имели имидж страны — защитницы амазонских лесов. С января 2019-го при новом президенте от лесов освободили на 39% больше территории, чем за аналогичный период прошлого года. Национальный институт космических исследований ещё в июле заявлял, что площадь пожаров выросла на 88 процентов. После этого директор института был уволен за «антибразильскую кампанию». В то же время BBC отмечает, что правительство почти на треть сократило расходы на ведомства, занимающиеся охраной окружающей среды.

С 15 августа на спутниковых снимках было обнаружено около 10 тыс. новых лесных пожаров. Руководитель программы Amazon Programme WWF Рикардо Мелло заявлял, что большая часть лесных пожаров происходит из-за поджогов. Местные жители незаконным образом хотят освободить землю для разведения крупного рогатого скота. В итоге пожары уже занимают около 3,5 млн км, дым же распространяется на тысячи километров от возгорания. Самый северный штат Бразилии Рорайма покрыт тёмным дымом, Амазонас же объявил чрезвычайную ситуацию. В Сан-Паулу отключили электричество.

Тропические джунгли Амазонки — самый большой тропический лес на земле. В регионе сосредоточено около 20 процентов пресной воды планеты. Велика вероятность того, что джунгли уже никогда не восстановятся.

Поддержка футболистов

Известные футболисты не остались в стороне и высказались о необходимости скорейшего тушения лесных пожаров.

«Леса Амазонии производят 20 процентов кислорода в мире, они горят в течение последних недель. Наша обязанность — сохранить планету», — написал Криштиану Роналду.

Пауло Дибала уверен, что Амазония — это не только Южная Америка, это лес всего мира.

«План состоял в том, чтобы никогда не сжигать, а всегда заботиться. Эта борьба за сохранение одной из величайших ценностей планеты должна быть непрекращающейся. Мы не можем расслабляться, когда пожары повторяются из года в год», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».