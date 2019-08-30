Отрыв от Португалии – мизерный. Кажется, мы теряем позиции

«Спартак», проиграв португальской «Браге» и во втором матче, выбыл из Лиги Европы. Красно-белые стали вторым российским клубом, вылетевшим из еврокубков в этом сезоне на отборочной стадии (первый – тульский «Арсенал»).

Не думать о России. Поражение в ЛЕ – преимущество для «Спартака» Хотя к Кононову много вопросов, особенно по Мирзову.

Таким образом, европейский сезон продолжают четыре наших клуба из шести. «Зенит» и «Локомотив» попали в группу Лиги чемпионов напрямую. Такая же ситуация в Лиге Европы у ЦСКА, который сегодня узнает соперников по группе. «Краснодар», вылетев из раунда плей-офф Лиги чемпионов, продолжит борьбу в Лиге Европы.

А что у португальцев?

У них дела обстоят намного лучше, европейский сезон пока не покинула ни одна команда. «Бенфика» пробилась в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, где сыграет с «Зенитом». Аналогично попал в группу ЛЕ лиссабонский «Спортинг».



«Порту», вылетев от «Краснодара» из Лиги чемпионов, перебазировался в Лигу Европы. «Брага», победив «Спартак», тоже ждёт жеребьёвки. Как и «Витория» из Гимарайнша, которая накануне прошла румынский «Стяуа».



За эту часть сезона португальцы набрали 14,5 очка, и теперь их коэффициент составляет 42,049. Наши клубы за тот же период заработали лишь 11 очков (42,716 всего). Отрыв — мизерный.

Таблица коэффициентов



Таким образом, если наши клубы неудачно выступят на групповой стадии еврокубков, уже осенью мы станем седьмыми. Это будет означать, что в еврокубковом сезоне-2021/22 количество наших команд сократится, а в Лиге чемпионов принимать участие будут не три команды, а две. Надеемся, такого всё же не произойдёт.