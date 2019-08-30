Португалец, который выбил «Спартак» из Европы. Его выгнали из академии «Бенфики»

Рикарду Орта — португальский полузащитник «Браги». Его вызывали в сборную только один раз, да и то Орта вышел лишь против Албании — во втором тайме. Рикарду — воспитанник «Бенфики» и всегда мечтал играть именно в этом португальском клубе. Но мечтам не всегда свойственно сбываться. Его выгнали за слишком маленький рост и неумение прыгать. Как мы видели, эти недостатки не помешали футболисту вывести свою команду на групповой этап Лиги Европы.
«Бенфика» и помощь экс-тренера «Локомотива»
Этого бы не случилось, если бы у Рикарду не было такого брата, как Андре. Он, кстати, вчера тоже выходил в стартовом составе «Браги». Именно младший брат помог расстроенному Рикарду справиться с позорным отчислением из академии «Бенфики» и постоянно его поддерживал.
В 2011 году Орта попал в молодёжную команду «Витории Сетубал». А уже седьмого апреля 2013 года дебютировал за основной состав. Как раз в этот момент, когда Орта метался между молодёжным и основным составом, наставником команды стал Жозе Коусейру, бывший главный тренер «Локомотива».
Именно Коусейру поверил в молодого футболиста и сделал его игроком основы. В сезоне 2013/2014 португалец забил шесть мячей, а «Витория Сетубал» неожиданно заняла седьмое место в чемпионате, лучший результат у команды был лишь в сезоне 2007/2008 — шестое место.
Испания и переход в «Брагу»
После хорошего сезона в Португалии футболистом заинтересовались многие клубы, но выбор пал на «Малагу». Орта провёл в команде два сезона. Отыграл 56 матчей и забил три мяча, два из которых — в Кубке Короля. То есть, за два сезона Орта забил в чемпионате лишь один мяч. А в сезоне 2015/2016 перестал быть постоянным игроком основы. «Малага» отдала португальца в аренду.
Футболисту нужна была практика, сидеть в запасе он был не готов. Португальская «Брага» стала отличным вариантом. Уже в первом сезоне в новой команде Орта забил шесть мячей. По окончании сезона «Брага» выкупила футболиста у «Малаги». В сезоне 2017/2018 Рикарду провёл 41 матч, забив 12 мячей. В следующем сезоне статистика стала чуть хуже (10 мячей).
В сезоне 2019/2020 «Брага» идёт на шестом месте в чемпионате Португалии. Рикарду Орта забитыми мячами ещё не отличался, зато сделал это трижды в матчах против «Спартака», лишив «красно-белых» путёвки на групповой этап Лиги Европы.
- 30 августа 2019
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