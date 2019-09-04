«Это знак бесконечности. Столько Катар потратил на этот ЧМ»

В соцсетях смеются над логотипом ЧМ-2022. Его сравнивают даже с писсуаром.

3 сентября ФИФА официально представила логотип чемпионата мира — 2022, который состоится в Катаре. На первый взгляд, новая эмблема – это лишь белая восьмёрка, украшенная узорами. Однако, как объясняют организаторы мундиаля, каждая деталь логотипа имеет свой смысл.



Так, по задумке дизайнеров, линии эмблемы символизируют песчаные дюны, а непрерывная петля, выполненная в виде восьмёрки, означает восемь стадионов, которые примут матчи чемпионата мира, и символ бесконечности. Создавая петлю, авторы логотипа вдохновлялись куфией — традиционным головным убором народов Персидского залива, а также традиционной арабской каллиграфией.

Тем не менее рядовые болельщики подобный замысел не оценили. Сразу после презентации логотипа они стали соревноваться в соцсетях в остроумии, высмеивая новую эмблему.



Пользователь Musa Alshuqairi сравнил логотип с работой французского художника Марселя Дюшана, который представил писсуар в качестве фонтана.



«Лого чемпионата мира — 2022 вдохновлено современным искусством».

Другие сравнения пользователей были не такими изысканными, однако не менее точными.



«Новый логотип ЧМ – это прокладка?»

«Шарф-унисекс, символизирующий турнир, впервые проходящий зимой. Да или нет?»

«Логотип похож на вертикальную бесконечность. Вот сколько Катар потратил, чтобы заполучить этот турнир».

«Я вижу только то, что логотип основан на взятках, коррупции и рабстве, новой мантре ФИФА».

«Вы говорите мне, что подкупили ФИФА только для того, чтобы создать этот логотип?»

О логотипе высказался даже заместитель начальника полиции Дубая Дхахи Халфан.



«Дизайнер логотипа сделал его похожим на змею. Лучшее сравнение».

«ФИФА отклонила мой дизайн эмблемы ЧМ-2022. Может быть, я недостаточно заплатил?»

«Вы больше никогда не увидите логотип и песню лучше, чем на ЧМ-2010 в ЮАР».

Новый логотип даже умудрились сравнить с требованиями к паролю при регистрации на различных ресурсах.



«Ваш логотип должен содержать одну прописную и одну строчную букву, цифру и символ.



Без проблем, Qat_ar2022».

«Катар заказал логотип к чемпионату мира на Fiverr?»(Бесплатный сервис для фрилансеров, на котором они могут предлагать заказчикам свои работы. — Прим. «Чемпионата»)

И напоследок несколько анимаций с красноречивыми реакциями пользователей.

Неудивительно, что жители Дохи во время презентации логотипа встретили новую эмблему лишь жидкими аплодисментами и редкими возгласами.