Лес на футбольном стадионе? Как такое может быть?

Швейцарский куратор Клаус Литтманн превратил футбольный стадион «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия) в местный лес, чтобы поддержать самые актуальные на сегодняшний день проблемы изменения климата и обезлесения.

Как появилась идея?

Ещё в начале 1970-х годов австрийский художник и архитектор Макс Пейнтнер изобразил рисунок под названием «Бесконечная привлекательность природы», на котором люди, сидящие на трибунах стадиона, наслаждаются лесом вместо футбольного зрелища на поле. Позже этот рисунок появился в более двадцати немецких изданий, а также в зарубежной прессе.

Воплотить идею Пейнтнера в жизнь удалось только почти через 50 лет после публикации. Швейцарец Клаус Литтманн сделал это на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте, где принимает матчи местная «Аустрия». Во время «временного творческого вмешательства» клуб будет проводить свои матчи на близлежащем стадионе «Караванкенблик».



Клаусу удалось создать потрясающую инсталляцию из более чем 300 деревьев. Некоторые из них весят порядка шести тонн каждая.

В чём состоит цель проекта?

По словам Литтманна, цель состоит в том, чтобы «бросить вызов нашему восприятию природы и поставить под сомнение её будущее». Проект символизирует представление о том, что природа «когда-нибудь может быть найдена только в специально отведенных местах».



С 9 сентября вход на стадион будет открыт для каждого вплоть до 27 октября. Любой желающий может пройтись по лесу, выращенном на футбольном поле. При этом вход на стадион – бесплатный.

Что будет с деревьями после закрытия проекта?

После окончания публичной художественной инсталляции 27 октября 2019 года лес будет тщательно пересажен на общественном месте в непосредственной близости от стадиона «Вёртерзе»и останется живой «лесной скульптурой».